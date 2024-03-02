Робинсон нокаутировал Панина. В матче «Салавата» с «Трактором» состоялось 4 драки подряд

В матче «Салавата» с «Трактором» (4:1) в плей-офф состоялось несколько драк.

На 52-й минуте игры серии первого раунда Кубка Гагарина началась стычка между защитником челябинцев Альбертом Яруллиным и нападающим «Салавата» .

Драка также завязалась между форвардами Михаилом Котляревским и Данилом Башкировым. После этого форвард « » одним ударом повалил на лед капитана « » , а затем вступил в драку с Алексеем Василевским.

В результате Робинсон получил два 20-минутных дисциплинарных штрафа, и два 5-минутных штрафа за драку.

Александр Шаров и Джек Родуолд получили по 2 минуты штрафа за толчок клюшкой.

Василевский был наказан 10-минутным дисциплинарным штрафом, 5-минутным и 2-минутным штрафами за драку.



Котляревский также получил 10-минутный дисциплинарный штраф и 7 минут штрафа за драку.

Алалыкин и Яруллин получили по 2 минуты штрафа за грубость и по 2 минуты за толчок клюшкой.

После двух матчей счет в серии стал 1-1.