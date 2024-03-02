Робинсон нокаутировал Панина. В матче «Салавата» с «Трактором» состоялось 4 драки подряд

Теги Салават Юлаев Трактор драки Григорий Панин видео КХЛ Кубок Гагарина Алексей Василевский Александр Шаров Бадди Робинсон Джек Родуолд Данил Алалыкин Хоккей

В матче «Салавата» с «Трактором» (4:1) в плей-офф состоялось несколько драк.

На 52-й минуте игры серии первого раунда Кубка Гагарина началась стычка между защитником челябинцев Альбертом Яруллиным и нападающим «Салавата» Данилом Алалыкиным.

Драка также завязалась между форвардами Михаилом Котляревским и Данилом Башкировым. После этого форвард «Трактора» Бадди Робинсон одним ударом повалил на лед капитана «Салавата» Григория Панина, а затем вступил в драку с Алексеем Василевским.

В результате Робинсон получил два 20-минутных дисциплинарных штрафа, и два 5-минутных штрафа за драку.

Александр Шаров и Джек Родуолд получили по 2 минуты штрафа за толчок клюшкой. 

Василевский был наказан 10-минутным дисциплинарным штрафом, 5-минутным и 2-минутным штрафами за драку.

Котляревский также получил 10-минутный дисциплинарный штраф и 7 минут штрафа за драку.

Алалыкин и Яруллин получили по 2 минуты штрафа за грубость и по 2 минуты за толчок клюшкой. 

После двух матчей счет в серии стал 1-1.

Материалы по теме

90 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Знатно Салават огреб в драках.а Панину за все воздалось.здорово Трактор постоял за себя в игре.
+33
-9
+24
За всю грязь которую разводил Панин на игровой площадке за карьеру игрока этого удара мало!
+32
-10
+22
Ответ guizzy
Трактор от бессилия накинулся на игроков Уфы, причём на молодых и не самых крупных игроков. Ну и к чести игроков Уфы не испугались, а постарались дать отпор.
Панин молодой и не самый крупный?
+24
-5
+19
Ответ John-Vorchun
Знатно Салават огреб в драках.а Панину за все воздалось.здорово Трактор постоял за себя в игре.
Главное Трактор всосал по игре
+25
-9
+16
Трактор от бессилия накинулся на игроков Уфы, причём на молодых и не самых крупных игроков.
Ну и к чести игроков Уфы не испугались, а постарались дать отпор.
+32
-18
+14
Робинсон поступил как крыса. Ждём Тимкина в заявке на следующую игру. Драться не нужно 70килограммовым пацанам, этим стоит заняться ребятам покрупнее
+24
-14
+10
Ждём дисквы Робинсона.
+23
-14
+9
Кроме грязи ничего Трактор не показал
+13
-4
+9
Ответ Винтовка_Латыпова
Панин молодой и не самый крупный?
ну смотрите, Алалыкину 23 года, вес 75, Башкирову (22 года, 79кг) Робинсону сейчас 32 года и его вес 105кг. Дальше Яруллин, ему 30 лет, вес 94, Котляревский (26 лет, 90кг.
В чём я не прав?
+8
0
+8
Ответ Alexey Drugov
За всю грязь которую разводил Панин на игровой площадке за карьеру игрока этого удара мало!
ну тогда робинсона тоже такая учесть ждёт)
+10
-3
+7
Ответ guizzy
Ждём дисквы Робинсона.
Не ждём)
+16
-10
+6
Ответ Cold-83
Представляю, что будет с Робинсоном в следующей игре :)
Целое ничего, вероятно)
+8
-3
+5
Ответ John-Vorchun
Знатно Салават огреб в драках.а Панину за все воздалось.здорово Трактор постоял за себя в игре.
Да, давно я не видел что так единолично в командном смысле одни вынесли других. Ну и да, Панин конечно эпично пропустил в жбан)
+10
-5
+5
Ответ blind_stare
Робинсон поступил как крыса. Ждём Тимкина в заявке на следующую игру. Драться не нужно 70килограммовым пацанам, этим стоит заняться ребятам покрупнее
так он сыканул Панина близко подпускать.... из под тишка ударил конечно, не ожидал Панин....
+5
-1
+4
Панин же прям катил на робинсона и что-то говорил, а тот сдавал назад и показывал намерения скинуть краги. Панин включил режим бессмертия и получил в голову. Почему говорят, что в крысу напал-то?
+11
-7
+4
Ответ guizzy
Трактор от бессилия накинулся на игроков Уфы, причём на молодых и не самых крупных игроков. Ну и к чести игроков Уфы не испугались, а постарались дать отпор.
Некрасиво со стороны Трактора, молодеж коасавцы.
+14
-10
+4
Ответ Strannix
Главное Трактор всосал по игре
это самое главное!!! 💚💚💚
+3
0
+3
Ответ Cold-83
Представляю, что будет с Робинсоном в следующей игре :)
Скорее всего следующей игры у него не будет.
+4
-1
+3
Это всё, конечно, здорово...но лучше бы 5х3 команды реализовывали и финальный штурм устраивали, когда надо, а не просто по периметру катались 🤨
+2
0
+2
Ответ Skyd1ww
ну тогда робинсона тоже такая учесть ждёт)
это точно...
+2
0
+2
Алалыкину 23 года, вес 75, Башкирову 22 года, 79кг и Робинсону сейчас 32 года и его вес 105кг, Яруллин, ему 30 лет, вес 94, Котляревский 26 лет, 90кг

Трактор накинулись на соперников не в своей весовой категории ни разу.
+5
-3
+2
Робинсон красава! мачи зеленых
+13
-11
+2
Ответ John-Vorchun
Знатно Салават огреб в драках.а Панину за все воздалось.здорово Трактор постоял за себя в игре.
и отдохнул до следующего сезона... и Кравцова туда.
+2
0
+2
Ответ guizzy
Мужчина в первую очередь должен иметь честь и достоинство, а грубая сила и у гориллы есть ) Игроки Салават действительно повели себя как мужчины, а уж некоторые из Челябы, сами видите.
У Яры видимо Ак барсовский синдром остался.... а еще верующий человек... сначала у себя шайтанов выгнать надо....
+2
-1
+1
Ответ Сергей Борисов
В хоккей играют настоящие мужчины...
Мужчина в первую очередь должен иметь честь и достоинство, а грубая сила и у гориллы есть )
Игроки Салават действительно повели себя как мужчины, а уж некоторые из Челябы, сами видите.
+7
-6
+1
Ответ John-Vorchun
Знатно Салават огреб в драках.а Панину за все воздалось.здорово Трактор постоял за себя в игре.
ну из под тишка знатно, чморобинсон ударил, зассал сам первый....
+4
-3
+1
Ответ Рамиль Харисов
скорее всего Робинсона вашего не будет!Я всегда соседей что Магнитку,что Трактор уважал!Было всегда чисто и без драк,но после этого,надеюсь вас летом селёдкой покормлят!!!!!!!!
Так же плакал, когда гриша Седлака выносил два года назад?
+1
0
+1
Ответ Большое сердце Неймара
Мужик💪,за всех наказал,по заслугам ему.
Точно. Наказан по заслугам своим. Отдохнёт. Подумает.
+1
0
+1
Ответ Сергей Иванов
Нытье башкирское оценил, значит в точку попали! Молодцы! Особенно по Панину красиво, наконец то ###### всея КХЛ пригвоздили...
долб... б из Челябинска лет шестнадцати... а уже д.... б
+1
0
+1
Ответ Alexey Drugov
За всю грязь которую разводил Панин на игровой площадке за карьеру игрока этого удара мало!
покури иди или пописай... ахинею несёшь...
+4
-3
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий