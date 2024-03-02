Робинсон нокаутировал Панина. В матче «Салавата» с «Трактором» состоялось 4 драки подряд
В матче «Салавата» с «Трактором» (4:1) в плей-офф состоялось несколько драк.
На 52-й минуте игры серии первого раунда Кубка Гагарина началась стычка между защитником челябинцев Альбертом Яруллиным и нападающим «Салавата» Данилом Алалыкиным.
Драка также завязалась между форвардами Михаилом Котляревским и Данилом Башкировым. После этого форвард «Трактора» Бадди Робинсон одним ударом повалил на лед капитана «Салавата» Григория Панина, а затем вступил в драку с Алексеем Василевским.
В результате Робинсон получил два 20-минутных дисциплинарных штрафа, и два 5-минутных штрафа за драку.
Александр Шаров и Джек Родуолд получили по 2 минуты штрафа за толчок клюшкой.
Василевский был наказан 10-минутным дисциплинарным штрафом, 5-минутным и 2-минутным штрафами за драку.
Котляревский также получил 10-минутный дисциплинарный штраф и 7 минут штрафа за драку.
Алалыкин и Яруллин получили по 2 минуты штрафа за грубость и по 2 минуты за толчок клюшкой.
После двух матчей счет в серии стал 1-1.
Ну и к чести игроков Уфы не испугались, а постарались дать отпор.
В чём я не прав?
Трактор накинулись на соперников не в своей весовой категории ни разу.
Игроки Салават действительно повели себя как мужчины, а уж некоторые из Челябы, сами видите.