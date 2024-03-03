Бобровский обогнал Гашека по победам в НХЛ (390) и вышел на 2-е место среди вратарей из Европы. Рекорд у Лундквиста (459)

Теги рейтинги Флорида Сергей Бобровский Мартин Бродер Райан Миллер Крис Осгуд Доминик Гашек НХЛ Хенрик Лундквист Хоккей

Сергей Бобровский одержал 390-ю победу в НХЛ и обогнал Доминика Гашека.

Вратарь «Флориды» сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:0) и был признан третьей звездой. Он отразил 21 бросок. 

В 44 матчах в текущем сезоне у 35-летнего россиянина стало 30 побед (3-й показатель в лиге) при 91,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,30.

За карьеру в рамках регулярок – 390 побед в 686 матчах. Бобровский опередил Доминика Гашека (389 в 735) и идет на 15-м месте в истории НХЛ и 2-м – среди вратарей из Европы.

На 14-м месте в общем зачете идет Райан Миллер (391 победа в 796 играх), на 13-м – Крис Осгуд (401 в 744).

Рекорд среди европейцев принадлежит Хенрику Лундквисту (459 в 887). Рекорд лиги – Мартину Бродеру (691 в 1266).

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26 комментариев
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представляю, как Гашек там сейчас исходит на всякое разное не тонущее :)
+25
-4
+21
Молодец, Боб! Только вперед! Увлекшись за борьбой Куч/Мак/Мак, как-то пропустил битву за лучшего вратаря в регулярке. Народ, кто сейчас фаворит за Везину?
+10
0
+10
Ответ Rikishi
представляю, как Гашек там сейчас исходит на всякое разное не тонущее :)
Наверняка скоро разразится словесным потоком. Вроде в маске играл, а мозги у него напрочь отбиты.
+11
-3
+8
Боб молодец!!! Опередить Гашека, да ещё матчем с сухарём это красиво. Но вот обогнать Лунтика будет сложно, потому что нужно ещё 70 побед (а значит минимум нужно ещё 2 сезона без травм и пропусков). Очень хочется, что бы Бобровский всё же побил рекорд Лунтика и в итоге стал лучшим вратарём из Европы по количеству побед.
+8
0
+8
Ответ VVUBWD
Красавчик. Еще чуть-чуть и будет первым!!!
Фига себе чуть-чуть, ещё 70 матчей до Хенрика, это 2 сезона примерно на таком же уровне плюс-минус
+6
0
+6
Ответ bettini
Молодец, Боб! Только вперед! Увлекшись за борьбой Куч/Мак/Мак, как-то пропустил битву за лучшего вратаря в регулярке. Народ, кто сейчас фаворит за Везину?
Хел
+5
0
+5
Ответ bettini
Молодец, Боб! Только вперед! Увлекшись за борьбой Куч/Мак/Мак, как-то пропустил битву за лучшего вратаря в регулярке. Народ, кто сейчас фаворит за Везину?
Хеллибак, похоже, в этом сезоне, Везину уже не отдаст. Потрясающая стабильность, год за годом. Среди наших, к сожалению, претендентов и близко нет: Василевский после травмы на спаде, Сорокин стал менее стабилен, а в Айлендерс это критично, Георгиев и близко не показывает свою лучшую игру, Кочетков играет очень неровно и нервно - то тащит всё, то привозит. Шестеркин только-только приходит в себя после неудачного старта сезона, и то, не без косяков - то сухарь сам у себя украдет, то на выходе привезёт. Один Бобровский в этом сезоне хорош, но не на Везину.
+5
-1
+4
Ответ bettini
Молодец, Боб! Только вперед! Увлекшись за борьбой Куч/Мак/Мак, как-то пропустил битву за лучшего вратаря в регулярке. Народ, кто сейчас фаворит за Везину?
Хелибак, Демко, Боб - такая тройка претендентов на мой взгляд. Шести мог бы, но полсезона был нестабилен
+2
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+2
прикольно комментарий удален хотя я написал что флорида и боб созданы друг для друга
+2
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Ответ Rikishi
представляю, как Гашек там сейчас исходит на всякое разное не тонущее :)
Ему остаётся потребовать, что бы игрокам из России заплатили выступать в НХЛ и аннулировали все их результаты после 24 февраля 2022 г.
+4
-2
+2
Ответ Einfach Safari
Фига себе чуть-чуть, ещё 70 матчей до Хенрика, это 2 сезона примерно на таком же уровне плюс-минус
Да , не так легко ещё 70 побед одержать( тут нужно и травм избежать , и что бы команда играла так же хорошо) . Хотя можно ещё в этом сезоне побед 7-8 одержать, а при удачном раскладе и все 10. Тогда будет гораздо легче выиграть 60 матчей за 2 сезона(всё таки 60 побед это не 70). Потому что 30 побед за сезон считается очень хорошим показателем для вратаря, а уже 40 и более это уже отличный результат.
+2
0
+2
Ответ Jose Shark
Хеллибак, похоже, в этом сезоне, Везину уже не отдаст. Потрясающая стабильность, год за годом. Среди наших, к сожалению, претендентов и близко нет: Василевский после травмы на спаде, Сорокин стал менее стабилен, а в Айлендерс это критично, Георгиев и близко не показывает свою лучшую игру, Кочетков играет очень неровно и нервно - то тащит всё, то привозит. Шестеркин только-только приходит в себя после неудачного старта сезона, и то, не без косяков - то сухарь сам у себя украдет, то на выходе привезёт. Один Бобровский в этом сезоне хорош, но не на Везину.
Спасибо за полную и развернутую инфу
+1
0
+1
Красавчик. Еще чуть-чуть и будет первым!!!
+3
-2
+1
Черный день для Доминатора.
+1
0
+1
Следующие двое не так далеко, уже до конца года можно на 13-е место переместиться )
и надеюсь Гашек прочитает о данном достижении российского вратаря и у него начнется очередная истерика )
+2
-1
+1
гашека сейчас разорвет от ненависти и желчи
+3
-2
+1
Ответ гилберт
Черный день для Доминатора.
В этом сезоне его еще и Куик может окончательно с ума свести, он по победам где-то рядом.
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Ответ АлАл
В этом сезоне его еще и Куик может окончательно с ума свести, он по победам где-то рядом.
Квик - американец, так что он промолчит.
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Ответ Einfach Safari
Хел
Спасибо!
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Ответ Михаил Майоров
Хелибак, Демко, Боб - такая тройка претендентов на мой взгляд. Шести мог бы, но полсезона был нестабилен
Спасибо
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Ответ severchanin
Ждем комментарий Хасека о том, что Бобровский не должен был играть в НХЛ.
Самое главное ждём высказывания Гашека 😂😂😂😂
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Ответ Jose Shark
Хеллибак, похоже, в этом сезоне, Везину уже не отдаст. Потрясающая стабильность, год за годом. Среди наших, к сожалению, претендентов и близко нет: Василевский после травмы на спаде, Сорокин стал менее стабилен, а в Айлендерс это критично, Георгиев и близко не показывает свою лучшую игру, Кочетков играет очень неровно и нервно - то тащит всё, то привозит. Шестеркин только-только приходит в себя после неудачного старта сезона, и то, не без косяков - то сухарь сам у себя украдет, то на выходе привезёт. Один Бобровский в этом сезоне хорош, но не на Везину.
Хэллибак хорош не только в этом сезоне, он стабильно играет уже несколько лет подряд (показывает свой высокий класс), просто в этом сезоне у него не так много конкурентов (Демко, Бобровский и пожалуй всё). В прошлом сезоне Бостон был великолепен, поэтому и Ульмарк провёл фантастический сезон (да Сваймен был не хуже, но сыграл просто меньше игр, потому что был бэкапом). В этом сезоне и Сорокин и Шестёркин выглядят не так ярко, как в прошлом (не говоря уже про Васильевского). В общем если не будет у Хэллибак сильного провала в конце сезона, то Везину отдадут ему однозначно.
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Ответ Rikishi
представляю, как Гашек там сейчас исходит на всякое разное не тонущее :)
😂😂😂👍👍👍
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Так держать 💪💪💪
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Серега красавчик!
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Ждем комментарий Хасека о том, что Бобровский не должен был играть в НХЛ.
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