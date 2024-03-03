Бобровский обогнал Гашека по победам в НХЛ (390) и вышел на 2-е место среди вратарей из Европы. Рекорд у Лундквиста (459)

Сергей Бобровский одержал 390-ю победу в НХЛ и обогнал Доминика Гашека.

Вратарь «Флориды» сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (4:0) и был признан третьей звездой. Он отразил 21 бросок.

В 44 матчах в текущем сезоне у 35-летнего россиянина стало 30 побед (3-й показатель в лиге) при 91,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,30.

За карьеру в рамках регулярок – 390 побед в 686 матчах. Бобровский опередил (389 в 735) и идет на 15-м месте в истории НХЛ и 2-м – среди вратарей из Европы.

На 14-м месте в общем зачете идет (391 победа в 796 играх), на 13-м – (401 в 744).

Рекорд среди европейцев принадлежит (459 в 887). Рекорд лиги – Мартину Бродеру (691 в 1266).