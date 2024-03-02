57 865 человек посетили игру «Зенит» – «Спартак». Это рекорд РПЛ после введения Fan ID

На матче «Зенита» со «Спартаком» зафиксировано рекордное число зрителей.

На игру 19-го тура Мир РПЛ пришли 57 865 человек. Встреча проходит на « », вмещающей 68 тысяч.

Это самая высокая посещаемость после введения в чемпионате России Fan ID.

«Зенит» – «Спартак». Адамов, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Зиньковский, Угальде и Соболев в старте. Онлайн-трансляция

57 865 зрителей. Рекорд эпохи Fan ID на «Зенит» – «Спартак»