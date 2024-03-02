57 865 человек посетили игру «Зенит» – «Спартак». Это рекорд РПЛ после введения Fan ID
На матче «Зенита» со «Спартаком» зафиксировано рекордное число зрителей.
На игру 19-го тура Мир РПЛ пришли 57 865 человек. Встреча проходит на «Газпром Арене», вмещающей 68 тысяч.
Это самая высокая посещаемость после введения в чемпионате России Fan ID.
«Зенит» – «Спартак». Адамов, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Зиньковский, Угальде и Соболев в старте. Онлайн-трансляция
А на деле слышно было , как полтора студента кричат в полукилометре . Типо мы дураки, не помним , как болелы заряжали , что там Жору в комментаторской не слышно было. Жора приспособленец , что с него взять , пусть и дальше не высовывает свой язык из одного места.
Не зря же питерских так называют)
тоже это заметил))))
Ну в принципе от жоры сложно чего-то адекватного ждать)
Лично фан-уйди не оформлял и оформлять не буду. Перестал ходить- хотя до этого лет пятнадцать лет абик брал стабильно. Моя компания в полном составе перестала ходить и фан-уйди никто не оформил.
Ко мне приезжали гости- тоже всегда брал на футбол. Теперь этого нет.
Быть может, вместо нас теперь другие ходят- так ветер в спину, ничего против них не имею.
Но сам, повторюсь, по фан-уйди не хожу и ходить не буду.
При всем уважении: Господи, какая же это параша. Можно еще год не смотреть.
Плюс комфортный стадион, в отличие от вашего)
В Краснодаре сегодня 27 тыщ