57 865 человек посетили игру «Зенит» – «Спартак». Это рекорд РПЛ после введения Fan ID

Теги Спартак Зенит болельщики рекорды Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

На матче «Зенита» со «Спартаком» зафиксировано рекордное число зрителей.

На игру 19-го тура Мир РПЛ пришли 57 865 человек. Встреча проходит на «Газпром Арене», вмещающей 68 тысяч.

Это самая высокая посещаемость после введения в чемпионате России Fan ID.

«Зенит» – «Спартак». Адамов, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Зиньковский, Угальде и Соболев в старте. Онлайн-трансляция

57 865 зрителей. Рекорд эпохи Fan ID на «Зенит» – «Спартак»

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129 комментариев
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Ответ cektor
Питер футбольная столица
Столица оформления бумажки
+82
-16
+66
сцена - настоящая убогость
+68
-5
+63
Жоре-Ипотеке по ходу дела дали установку не обойти стороной этот факт :"Послушайте , как заряжает стадион ! "
А на деле слышно было , как полтора студента кричат в полукилометре . Типо мы дураки, не помним , как болелы заряжали , что там Жору в комментаторской не слышно было. Жора приспособленец , что с него взять , пусть и дальше не высовывает свой язык из одного места.
+53
-8
+45
Петербург один из двигателей фан айди 🤷🏿‍♂️
+42
-13
+29
Ответ Злодей Спб
Я хату поставил на Зенит. Памагити :)
ну станешь своим доску)))
Не зря же питерских так называют)
+22
-1
+21
Состав Зенита оптимальный, в нём почти нет белого цвета.
+17
-4
+13
Хорошая игра, с удовольствием посмотрел
+10
-1
+9
Ответ Raman Juve
сцена - настоящая убогость
Главное Миллеру нравится)
+9
-1
+8
О какой шумовой поддержки визжал жора? Полное уныние на трибунах, о какой прекрасной атмосфере они в эфире там говорят? 13 числа увидите, что такое футбольная атмосфера
+13
-6
+7
Ответ Красная стрела
Петербург один из двигателей фан айди 🤷🏿‍♂️
а в Москве типа бойкот на матчах?
+12
-5
+7
Игра Зенита пока не соответствует посещаемости.
+10
-3
+7
Ответ ТрактоПоктер
а в Москве типа бойкот на матчах?
Таких цифр и близко ни у кого нет. У всех резко упала. Только у вас всё растёт 🤷🏿‍♂️😁
+12
-6
+6
Ответ Гурген Шалалаев
Позор тем кто прогнулся под фанайди и ходит на футбол ! Я 15 лет ходил!
видимо там тебе башку то и продуло
+5
0
+5
Традиционно в СПб много театралов.
+6
-2
+4
Ответ Злодей Спб
Игра Зенита пока не соответствует посещаемости.
У СКА такая же картина, арена класс, а команда...
+4
0
+4
Приятно , когда много болельщиков!
+5
-1
+4
А знаете в чем проблема антиайдишников? В вас самих. Не оформил ты не хочешь ну молодец. Но чо нудеть об этом месяцами всем абсолютно поровну ходите вы не ходите. Вы забодали уже всех в коментах храбрые портняжки. Нормальный человек молча оформил или молча не оформил. И не дудит об этом как о каком то достижении.
+15
-11
+4
Мир не прогнулся , сделали фан ID и, прячась , скромно прошли на трибуны.)))) Тоже мне, революционеры ха-ха-ха
+8
-4
+4
Ответ Анатолий Конь
Жоре-Ипотеке по ходу дела дали установку не обойти стороной этот факт :"Послушайте , как заряжает стадион ! " А на деле слышно было , как полтора студента кричат в полукилометре . Типо мы дураки, не помним , как болелы заряжали , что там Жору в комментаторской не слышно было. Жора приспособленец , что с него взять , пусть и дальше не высовывает свой язык из одного места.
Да-да)))
тоже это заметил))))
Ну в принципе от жоры сложно чего-то адекватного ждать)
+4
-1
+3
Ответ Всё знаю
ну станешь своим доску))) Не зря же питерских так называют)
Только коробку хорошую нашел, опять на теплотрассу ползти :(
+4
-1
+3
Странный аргумент- мол люди идут. И что с того? Я тоже с этого что-то должен?
Лично фан-уйди не оформлял и оформлять не буду. Перестал ходить- хотя до этого лет пятнадцать лет абик брал стабильно. Моя компания в полном составе перестала ходить и фан-уйди никто не оформил.
Ко мне приезжали гости- тоже всегда брал на футбол. Теперь этого нет.
Быть может, вместо нас теперь другие ходят- так ветер в спину, ничего против них не имею.
Но сам, повторюсь, по фан-уйди не хожу и ходить не буду.
+14
-11
+3
Ответ TheDustman
Странный аргумент- мол люди идут. И что с того? Я тоже с этого что-то должен? Лично фан-уйди не оформлял и оформлять не буду. Перестал ходить- хотя до этого лет пятнадцать лет абик брал стабильно. Моя компания в полном составе перестала ходить и фан-уйди никто не оформил. Ко мне приезжали гости- тоже всегда брал на футбол. Теперь этого нет. Быть может, вместо нас теперь другие ходят- так ветер в спину, ничего против них не имею. Но сам, повторюсь, по фан-уйди не хожу и ходить не буду.
Держи нас вкурсе
+11
-8
+3
Болею за Зенит чуть больше двадцати лет. После бана в еврокубках, чуть охладел к отечественному футболу, сложно смотреть матчи посредственного качества, когда нет особой интриги. Сегодня первый раз за полгода посмотрел матч Зенита.
При всем уважении: Господи, какая же это параша. Можно еще год не смотреть.
+10
-8
+2
Ответ TheDustman
15 рублей пришло на счет?
ну всем же правда так интересно что ты перестал ходить. сидим думаем как тебя переубедить. работа встала.
+3
-1
+2
Ответ 4eburan71
Санкт-Рекордбург какой-то. Ждём рекордом по посещению общественных сортиров и отделений полиции. Тут мелочей не бывает.
Тебя простатит замучал?
+4
-2
+2
Ответ Рокко Сиффредди
Традиционно в СПб много театралов.
Культурная столица как-никак)
+3
-1
+2
Ответ Красная стрела
Ну вот благодаря Краснодару и главное Петербургу, отмена какая будет невозможна. Постепенно всё больше будет принимать 🤷🏿‍♂️ фанатство такое может и в историю вообще постепенно уйдёт.
А что , фанатство чем то лучше металлистов или там панков? Те покинули сцену и этим туда же дорога. А с атмосферой все будет окей рано или поздно. Не все сразу как говорится
+2
0
+2
Новость - наглядный пример, почему введение фан уйди - это самый тупое решение в нашем футболе со времен введения лимита.
+4
-3
+1
Ответ Мукунку хороший
У нас на коробке 20 зрителей громче болеют,чем в Питере 57.000.. )
Ходите на коробку. Всем наплевать на вас
+1
0
+1
Ответ Красная стрела
Таких цифр и близко ни у кого нет. У всех резко упала. Только у вас всё растёт 🤷🏿‍♂️😁
Там люди из Калуги приехали всей семьёй болеть за Зенит, например
Плюс комфортный стадион, в отличие от вашего)
В Краснодаре сегодня 27 тыщ
+4
-3
+1
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