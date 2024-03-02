Лапорта запросил у Nike улучшенный контракт. Ему ответили: «Если хотели больше денег, почему не сохранили Месси вместо того, чтобы подписать Левандовского?»

Президент «Барселоны» провел переговоры с представителями Nike.

Ранее стало известно, что каталонский клуб близок к тому, чтобы прекратить сотрудничество с американским брендом и перейти на форму собственного производства.

Как сообщает журналист El Pais Диего Торрес Романо, на этой неделе трое представителей Nike приехали из Орегона, чтобы встретиться с .

Во время совместного ужина президент «Барсы» попросил улучшить условия договора. На это представители Nike ответили: «Если вы хотели больше денег, почему вы не сохранили вместо того, чтобы подписать Левандовского?»

В Nike заявили, что после ухода аргентинского футболиста сотрудничество с «Барсой» стало для компании убыточным. Сумма, которую производитель формы может предложить по новому контракту, будет ниже нынешней. Тем не менее это будет лучшее предложение на рынке.

Представители компании объяснили, почему не разрывают контракт с «Барселоной». Первая причина заключается в нежелании Nike создавать плохой имидж в глазах нынешних и будущих клубов-партнеров. Кроме того, убытки компании компенсируются доходами, которые Nike получил до 2021 года.