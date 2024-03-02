Лапорта запросил у Nike улучшенный контракт. Ему ответили: «Если хотели больше денег, почему не сохранили Месси вместо того, чтобы подписать Левандовского?»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига бизнес Жоан Лапорта Роберт Левандовски игровая форма Интер Майами стиль деньги Футбол

Президент «Барселоны» провел переговоры с представителями Nike.

Ранее стало известно, что каталонский клуб близок к тому, чтобы прекратить сотрудничество с американским брендом и перейти на форму собственного производства. 

Как сообщает журналист El Pais Диего Торрес Романо, на этой неделе трое представителей Nike приехали из Орегона, чтобы встретиться с Жоаном Лапортой

Во время совместного ужина президент «Барсы» попросил улучшить условия договора. На это представители Nike ответили: «Если вы хотели больше денег, почему вы не сохранили Месси вместо того, чтобы подписать Левандовского?»

В Nike заявили, что после ухода аргентинского футболиста сотрудничество с «Барсой» стало для компании убыточным. Сумма, которую производитель формы может предложить по новому контракту, будет ниже нынешней. Тем не менее это будет лучшее предложение на рынке. 

Представители компании объяснили, почему не разрывают контракт с «Барселоной». Первая причина заключается в нежелании Nike создавать плохой имидж в глазах нынешних и будущих клубов-партнеров. Кроме того, убытки компании компенсируются доходами, которые Nike получил до 2021 года.

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63 комментария
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Ответ Нұржан
И что же ответил Лапорта?🤔
bobr kurwa ja pierdole
+68
-1
+67
Ответ Нұржан
И что же ответил Лапорта?🤔
Был ужин, он жевал его.
+47
-2
+45
А Nike хорош.
+40
-5
+35
И что же ответил Лапорта?🤔
+17
-3
+14
Источник сидел под столиком ресторана или замаскировался под официанта? )
+17
-6
+11
Ответ Фран
Деревянного поляка уже только ленивый не склоняет. Игрок не уровня Барселоны, вся Бавария ему выкатывала на пустые, а в Барсе оказывается надо играть и показывать настоящий футбол в атаке. И, внезапно, игра что-то не пошла.
Он всегда такой был, не знаю с чего его записали в топ-игроки. Бензема и Суарес как форварды на порядок выше уровнем этого полена
+15
-9
+6
Мне вот больше интересно: а в современном мире взрослые состоятельные управленцы способны поговорить на деловой встречи, чтобы её подробности не сливались в сеть?
Как это происходит вообще?
Лапорте это невыгодно, представителям Nike в принципе тоже.

Там официант что ли ухо грел, рядом сидели другие люди или на их стол жучки поставили? Или это просто бредни и фантазии жёлтых журналистов?
+6
-2
+4
В конце ужина Лапорта попросил официанта не брать чаевые
+6
-2
+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
У Найка оказывается всё так легко и просто) уже столько статей было, почему Месси даже чисто юридически не мог продлить контракт
Найки все понимают. И требуют также понять и их сторону - Барселона сейчас явно не та, чтобы требовать больше денег, чем в более сильные сезоны. Тут нужно упрашивать хотя-бы о выплате той же суммы 😅
+4
-1
+3
Ответ Нұржан
И что же ответил Лапорта?🤔
через час будет отдельной новостью. Потом ещё через час о том что сказали в Найк. До завтра диалог будет)
+4
-1
+3
Лео Месси приносил Барселоне намного больше доходов, чем была его зарплата, это давно всем стало ясно.
+5
-2
+3
Ответ Нұржан
И что же ответил Лапорта?🤔
Вместо ответа он достал из кармана рычаг))
+5
-2
+3
Никто больше не приносил денег Барсе, чем Месси.. Никто.. Но идиоты-менджеры Барсы хотели ещё больше.. В результате получили то, что получили.. Только Месси будет спокойно готовиться к КА и ЧМ.. Другое его не интересует.. А вы "кушайте" вашу Лёву..
+8
-5
+3
Деревянного поляка уже только ленивый не склоняет. Игрок не уровня Барселоны, вся Бавария ему выкатывала на пустые, а в Барсе оказывается надо играть и показывать настоящий футбол в атаке. И, внезапно, игра что-то не пошла.
+17
-14
+3
Чисто по фактам уделали)
+4
-2
+2
По делу замечания
Бревно не привлекательно от слова совсем
+3
-1
+2
То есть Найк не напрягает, что они могут отпугивать возможных будущих партнеров тем, что уже который сезон у всех клубов форма как под копирку и дизайн практически не меняется ?
+4
-2
+2
Ответ GibsonFlyingV
Он всегда такой был, не знаю с чего его записали в топ-игроки. Бензема и Суарес как форварды на порядок выше уровнем этого полена
О том и речь, для меня это тоже загадка. Ну и сравнение с Суаресом - это небо и земля, в принципе. Игроки абсолютно разного уровня.
+3
-1
+2
А где предыдущая новость про то, что у Барсы наибольший доход от продажи экипировки? Писали вроде 179 мультов в год
+2
0
+2
Ответ Аврал
...притом что у Месси контракт с Адидас.) Но отбрили так отбрили)
На майках клуба с фамилией Месси на спине на груди значок найка.
+1
0
+1
Ответ Raar
Источник сидел под столиком ресторана или замаскировался под официанта? )
Это очередной рычаг Лапорта, он сам сливает новости внутренней кухни клуба, получая за данные инсайды денюжку в казну клуба.
+2
-1
+1
Ответ Нұржан
И что же ответил Лапорта?🤔
Как что?.. "Мы ещё способны выиграть ЛЛ и ЛЧ, дайте только грошей... " .. А-ха-ха-ха.. 🤭
+2
-1
+1
Ответ Нұржан
И что же ответил Лапорта?🤔
Бамбарбия! Кергуду!
+1
0
+1
Ответ GibsonFlyingV
Он всегда такой был, не знаю с чего его записали в топ-игроки. Бензема и Суарес как форварды на порядок выше уровнем этого полена
А как же миллион ЗМ которые у него украл Месси по мнению фанатов прикладывателя рук к паху?)
+10
-9
+1
Ответ Нұржан
И что же ответил Лапорта?🤔
Лео с Адидасом
+1
0
+1
Звучит логично
+5
-4
+1
Парни с Найк сидят на спортсе.
+1
0
+1
С Месси бы две ЛЧ выиграли за это время.
+2
-1
+1
У Месси контракт с Адидас у Левандовски с Найки
Найки просят сохранить Месси! Красиво!
+1
0
+1
Местные сейчас пояснят что на самом деле к полубанкротному состоянию Барсы привёл исключительно контракт Месси, что уж там контракты спонсоров от его наличия)
+3
-2
+1
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