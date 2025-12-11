«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Буде-Глимт» – 2:2. Брандт сделал дубль, Алеэсами и Хеуге забили за норвежцев

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов – 2:2.

Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Юлиан Брандт открыл счет на 18-й минуте. Хайтам Алеэсами забил ответный мяч на 42-й. На 51-й Брандт сделал дубль. Йенс Хеуге забил на 75-й.

