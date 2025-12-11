  • Спортс
  • «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Буде-Глимт» – 2:2. Брандт сделал дубль, Алеэсами и Хеуге забили за норвежцев
«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Буде-Глимт» – 2:2. Брандт сделал дубль, Алеэсами и Хеуге забили за норвежцев

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов – 2:2.

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Буде-Глимт» в 6-м туре Лиги чемпионов – 2:2.

Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Юлиан Брандт открыл счет на 18-й минуте. Хайтам Алеэсами забил ответный мяч на 42-й. На 51-й Брандт сделал дубль. Йенс Хеуге забил на 75-й.

Лига чемпионов. 6 тур
10 декабря 20:00, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
2 - 2
Буде-Глимт
Матч окончен
Адейеми
90’
+5’
82’
Дубвик Мяятя   Клюнге
Ян Коуто   Рюэрсон
77’
Ансельмино   Джан
77’
75’
  Хеуге
68’
Алеэсами   Нильсен
68’
Бломберг   Йоргенсен
68’
Хег   Хельмерсен
Фабиу Силва   Гирасси
67’
Байер   Адейеми
67’
  Брандт
51’
46’
Фет   Салтнес
2тайм
Перерыв
42’
  Алеэсами
Антон   Свенссон
33’
  Брандт
18’
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Ансельмино, Брандт, Байер, Бенсебайни, Нмеча, Беллингем, Ян Коуто, Фабиу Силва
Запасные: Кэмпбелл, Адейеми, Остшиньски, Рюэрсон, Свенссон, Джан, Майер, Зюле, Гросс, Гирасси, Чуквуэмека, Дюранвиль
1тайм
Буде-Глимт:
Хайкин, Дубвик Мяятя, Алеэсами, Бьертуфт, Шевольд, Берг, Хеуге, Фет, Эвьен, Бломберг, Хег
Запасные: Клюнге, Брендбо, Лунд, Нильсен, Салтнес, Йоргенсен, Хельмерсен
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoБоруссия Дортмунд
logoБуде-Глимт
онлайны
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЮлиан Брандт
logoХайтам Алеэсами
logoЙенс Хеуге
