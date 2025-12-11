Матч окончен
«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Буде-Глимт» – 2:2. Брандт сделал дубль, Алеэсами и Хеуге забили за норвежцев
Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Юлиан Брандт открыл счет на 18-й минуте. Хайтам Алеэсами забил ответный мяч на 42-й. На 51-й Брандт сделал дубль. Йенс Хеуге забил на 75-й.
Лига чемпионов. 6 тур
10 декабря 20:00, Сигнал Идуна Парк
Завершен
2 - 2
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
