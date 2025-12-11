«Реал» проиграл «Ман Сити» в Мадриде впервые с 2020 года

«Реал» проиграл «Ман Сити» дома впервые за пять с половиной лет.

«Реал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» впервые с 2020 года.

Команда Хаби Алонсо уступила на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:2 в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридцы не проигрывали «горожанам» на своем поле четыре матча. Предыдущее поражение – 26 февраля 2020 года.