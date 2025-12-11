Куртуа об 1:2: «Реал» должен был побеждать, мы контролировали игру с 60-й минуты. Если будем так играть, то будем выигрывать. Рюдигера толкали перед 1-м голом «Сити»

Тибо Куртуа: «Реал» должен был побеждать «Манчестер Сити».

Вратарь «Реала » Тибо Куртуа высказался о поражении от «Манчестер Сити » в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2).

«Мы забили первый гол... Я немного виноват в том, что они сравняли счет: мяч летел прямо в меня, но я не смог его поймать... Не знаю насчет пенальти, но перед тем, как они сравняли счет, Рюдигера толкали.

Во втором тайме они начали лучше, но с 60-й минуты мы взяли игру под свой контроль и заслуживали того, чтобы сравнять счет, мы должны были побеждать.

Хаби Алонсо? Мы не считаем этот матч экзаменом, мы хотим побеждать. Мы потеряли слишком много очков в чемпионате, но мы поддерживаем нашего тренера. Мы играли хорошо и выложились на 100%. Просто не сложилось, вот и все.

Мы должны сохранить эту интенсивность. Изменить ситуацию можно только победами. Сегодня мы проиграли, но если мы будем играть так же, как сегодня и как в матче с «Атлетиком», мы будем побеждать. Теперь нам предстоят матчи с «Алавесом», Кубок, «Севилья»... Посмотрим, сможем ли мы завершить год хорошо», – сказал Куртуа.