Спаллетти о 2:0 с «Пафосом»: «Мы недовольны собой, некоторые ситуации в 1-м тайме были откровенно стыдными. «Юве» слишком много позволял сопернику, допускал дешевые ошибки»
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги игры с «Пафосом» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0).
«Было очень важно одержать победу, после нее все выглядит лучше. Анализируя матч, я понимаю, что нам, конечно, нужно делать больше, мы недовольны, ребята недовольны собой, временами мы делали самый минимум. Некоторые ситуации в первом тайме были откровенно стыдными. После перерыва мы немного расслабились и стали спокойнее действовать с мячом, принимая решения.
Это правда, что у нас есть некоторые трудности в обороне, но очевидно, что нам нужен правоногий центральный защитник, потому что Калулу должен быть фулбэком, а эту позицию сейчас занимает Уэстон [Маккенни]. Когда Камбьязо нужно защищаться против мускулистых нападающих, у него возникают некоторые трудности, его сильные стороны проявляются в атаке.
Это правда, что мы слишком много позволяли «Пафосу» в первом тайме. Мы также допустили несколько дешевых ошибок, иногда просто невероятно видеть их, осознавать, что наши игроки не могут принять правильные решения в этих эпизодах, но в такой уж мы ситуации», – сказал Спаллетти.