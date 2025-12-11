  • Спортс
  Спаллетти о 2:0 с «Пафосом»: «Мы недовольны собой, некоторые ситуации в 1-м тайме были откровенно стыдными. «Юве» слишком много позволял сопернику, допускал дешевые ошибки»
13

Спаллетти о 2:0 с «Пафосом»: «Мы недовольны собой, некоторые ситуации в 1-м тайме были откровенно стыдными. «Юве» слишком много позволял сопернику, допускал дешевые ошибки»

Лучано Спаллетти: «Ювентус» недоволен своей игрой в матче с «Пафосом».

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги игры с «Пафосом» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0). 

«Было очень важно одержать победу, после нее все выглядит лучше. Анализируя матч, я понимаю, что нам, конечно, нужно делать больше, мы недовольны, ребята недовольны собой, временами мы делали самый минимум. Некоторые ситуации в первом тайме были откровенно стыдными. После перерыва мы немного расслабились и стали спокойнее действовать с мячом, принимая решения.

Это правда, что у нас есть некоторые трудности в обороне, но очевидно, что нам нужен правоногий центральный защитник, потому что Калулу должен быть фулбэком, а эту позицию сейчас занимает Уэстон [Маккенни]. Когда Камбьязо нужно защищаться против мускулистых нападающих, у него возникают некоторые трудности, его сильные стороны проявляются в атаке.

Это правда, что мы слишком много позволяли «Пафосу» в первом тайме. Мы также допустили несколько дешевых ошибок, иногда просто невероятно видеть их, осознавать, что наши игроки не могут принять правильные решения в этих эпизодах, но в такой уж мы ситуации», – сказал Спаллетти. 

