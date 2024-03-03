Экс-судья Бурруль о свистке Мансано перед голом «Реала»: «Арбитр поступил правильно»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Альфонсо Перес Бурруль Хесус Хиль Мансано Браим Диас Футбол

Экс-судья Альфонсо Перес Бурруль поддержал Хесуса Хиля Мансано.

Рефери дал сигнал о завершении матча «Валенсия» – «Реал» (2:2) за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев.

«Судья правильно дал свисток об окончании игры. Браим получает мяч и делает навес, который в этом эпизоде становится уже вторым. И в этот момент судья правильно дает свисток», – заявил Альфонсо Перес Бурруль.

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91 комментарий
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Спортс пытается по максимуму оправдать арбитра, и в заголовке новости о моменте было оправдание судьи, и сейчас выпускают мнение того человека кто согласен с судьёй, а не тех кто несогласен(того же Иттуральде которого постоянно сюда выкладывают)
+56
-16
+40
Отбирает?
Этот клоун матч смотрел
+46
-8
+38
Ответ Roja
Отбирает? Этот клоун матч смотрел
Спорц еще смешно пишет «за мгновение до навеса», хотя это вранье. Все видели, что свисток был уже во время навеса, когда мяч был в воздухе. Не просто так черный защитник Валенсии яростно рвал на жопе волосы от досады после гола.
+22
0
+22
Всеми силами сейчас будут набрасывать ради трафика
+22
-7
+15
перешел по тегу этого судьи и он там все решения против реала трактует))
+17
-3
+14
Причём, в сезоне 20/21 Реал проиграл на Месталье со счётом 4:1, из которых 3 из 4 были забиты с пенальти. Кстати, судил тот матч Хиль Мансано🤡
+18
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+14
ну от Бурруля другого не ожидалось.
+13
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+12
Ответ vtsch4svws
Судейские реформы, чтобы больше людей переса занимали главные должности, знаем, плавали
Негрейра ведь человеком Переса был
+14
-3
+11
А чё раньше не свистнул?
+12
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+11
Они там все в судейском корпусе такие обдолбанные?
Напомню, что за судейские реформы в Лол Лиге выступал только Реал и Атлетик. Остальные клубы устраивают эти персонажи
+15
-6
+9
Ответ Topar Topovic
Отмененный гол Ливерпуля Отмененный гол Реала А когда голы отменять будут Барселоне и Манчестер Сити? А ведь Агуэрка умудрялся рукой забивать и засчитывали
да и Месси.
+9
-1
+8
Слава бчк, - добавил экс-судья Бурруль
+8
-1
+7
Объясните этому днарю что из 7 добавленных минут судья еще 3 смотрел ВАР и эти минуты не были доигранны
+8
-1
+7
Кстати спорц, ваше приложение стало еще более глючное.
+5
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Ответ KiNG_K
перешел по тегу этого судьи и он там все решения против реала трактует))
все ясно теперь
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Ответ Армен Абраамян
А чё раньше не свистнул?
Так он думал что Валя еще раз в контратаку может убежать , поэтому не свистнул , а тут как увидел что запахло керосином так сразу и остановил )
+9
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+4
Послушайте народ, я не болельщик Барселоны и не Реала, живу в Испании, смотрел матч по испанскому каналу. Ещё до навела с углового комментатор игры сказал, что Мансано дал понять, что сам угловой это последнее действие в игре. Поэтому после того как Валенсия выбила, эпизод закончился, просто он затянул со свистком.
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Ответ benjamin92
В правилах написано: «Судья не может дать финальный свисток до того, как Реал забил». Мансано это правило нарушил
Ты хоть раз видел, чтоб во время навеса свистели финал?
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Ответ takehiko
Причём, в сезоне 20/21 Реал проиграл на Месталье со счётом 4:1, из которых 3 из 4 были забиты с пенальти. Кстати, судил тот матч Хиль Мансано🤡
так а связь то в чем? Левые пенальти что ли были?
+3
0
+3
Ответ Фёдор Кузнецов
Спортс пытается по максимуму оправдать арбитра, и в заголовке новости о моменте было оправдание судьи, и сейчас выпускают мнение того человека кто согласен с судьёй, а не тех кто несогласен(того же Иттуральде которого постоянно сюда выкладывают)
Да там их любимчик Лукомский тоже фан Барсы. Все новости против Реала.
Спортсру.
+12
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+2
Ответ vtsch4svws
Вполне возможно он его и создал, чтобы обеспечить Барсу, мы же не знаем
АХАХАХАХАХА
+2
0
+2
Правильно Чуамени написал в инсте.
Это позор!!
+2
0
+2
Ответ samatzakirzyanov
Комментарий скрыт
🤡🤡🤡🤡🤡🤡
+3
-1
+2
Отмененный гол Ливерпуля
Отмененный гол Реала
А когда голы отменять будут Барселоне и Манчестер Сити?
А ведь Агуэрка умудрялся рукой забивать и засчитывали
+6
-4
+2
Ответ samatzakirzyanov
Комментарий скрыт
С повторами нам виднее:

https://cazn.in/qa76/

Пока только ты тут клoyH
+2
0
+2
Админы спортца фаны негрейлоны!!
+3
-1
+2
Ответ Фёдор Кузнецов
Спортс пытается по максимуму оправдать арбитра, и в заголовке новости о моменте было оправдание судьи, и сейчас выпускают мнение того человека кто согласен с судьёй, а не тех кто несогласен(того же Иттуральде которого постоянно сюда выкладывают)
Сколько нахожусь на спортсе, всегда от фанов Реала и Барсы нытье о том, что сайт ангажирован в какую-то сторону. Спортсу плевать на ком трафик крутить, запомните уже, хомячки
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Судья может в любой момент свистнуть после окончания основного времени. Это все на его усмотрение.
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Эти 🤡 щас будут друг друга покрывать. Правильно он поступил пля,задачка для начальной школы добавлено 7 минут , в уже добавленное время игра была остановлена из-за ВАР минимум на 3 минуты , вопрос: сколько минут нужно было добавить к уже добавленным семи ?
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Мдэ, что за бред он несёт.
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