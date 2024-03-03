Экс-судья Бурруль о свистке Мансано перед голом «Реала»: «Арбитр поступил правильно»

Экс-судья Альфонсо Перес Бурруль поддержал Хесуса Хиля Мансано.

Рефери дал сигнал о завершении матча « » – « » (2:2) за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев.

«Судья правильно дал свисток об окончании игры. Браим получает мяч и делает навес, который в этом эпизоде становится уже вторым. И в этот момент судья правильно дает свисток», – заявил .