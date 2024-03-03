Экс-судья Бурруль о свистке Мансано перед голом «Реала»: «Арбитр поступил правильно»
Экс-судья Альфонсо Перес Бурруль поддержал Хесуса Хиля Мансано.
Рефери дал сигнал о завершении матча «Валенсия» – «Реал» (2:2) за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев.
«Судья правильно дал свисток об окончании игры. Браим получает мяч и делает навес, который в этом эпизоде становится уже вторым. И в этот момент судья правильно дает свисток», – заявил Альфонсо Перес Бурруль.
Этот клоун матч смотрел
Напомню, что за судейские реформы в Лол Лиге выступал только Реал и Атлетик. Остальные клубы устраивают эти персонажи
Спортсру.
Это позор!!
Отмененный гол Реала
А когда голы отменять будут Барселоне и Манчестер Сити?
А ведь Агуэрка умудрялся рукой забивать и засчитывали
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Пока только ты тут клoyH