«Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов. Сегодня Евгению разрешили тренироваться с командой

«Вашингтон» решил расстаться с Евгением Кузнецовым.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что нападающий выставлен на драфт отказов.

Сегодня 31-летний россиянин, включенный в программу помощи игрокам , получил разрешение тренироваться с командой.

В текущем сезоне на счету 17 (6+11) очков в 43 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.