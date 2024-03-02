«Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов. Сегодня Евгению разрешили тренироваться с командой
«Вашингтон» решил расстаться с Евгением Кузнецовым.
Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что нападающий выставлен на драфт отказов.
Сегодня 31-летний россиянин, включенный в программу помощи игрокам НХЛ, получил разрешение тренироваться с командой.
В текущем сезоне на счету Кузнецова 17 (6+11) очков в 43 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Спустят в АХЛ, попылит пару матчей, поднимут обратно.
ИМХО, именно из-за отсутствия подобающей игры от него Вашингтон пролетает мимо ПО. Травма Бэкстрема - это алиби шведу, с него не спросишь. Но Кузнецов, конечно, очень многих подвел в этом году в клубе.
Чашку выиграл, куча хоккеистов мечтают об этом. Притом в этой чашке был чуть ли не самым полезным игроков и лидером.
Видимо дальше мотивация пропала. Не он первый такой, не он последний. Этакий Погба от хоккея.
Но точно не бездарная карьера.
Как отмечает генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан, такое решение принял сам хоккеист, аргументировав это решение попыткой получить шанс в новой команде и начать всё с нуля.
С кэпхитом в 7.8 ляма баксов он практически никому нужен.
Если вообще кому то нужен .....