«Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов. Сегодня Евгению разрешили тренироваться с командой

Теги возможные переходы Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Эллиотт Фридман Хоккей

«Вашингтон» решил расстаться с Евгением Кузнецовым.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что нападающий выставлен на драфт отказов.

Сегодня 31-летний россиянин, включенный в программу помощи игрокам НХЛ, получил разрешение тренироваться с командой.

В текущем сезоне на счету Кузнецова 17 (6+11) очков в 43 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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133 комментария
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Никто его не заберет. Слишком проблемный игрок со слишком большим контрактом, который не последний год действует.
Спустят в АХЛ, попылит пару матчей, поднимут обратно.

ИМХО, именно из-за отсутствия подобающей игры от него Вашингтон пролетает мимо ПО. Травма Бэкстрема - это алиби шведу, с него не спросишь. Но Кузнецов, конечно, очень многих подвел в этом году в клубе.
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Ответ lus
Видимо человек закончил с хоккеем, такой талантище и так бездарно в унитаз спустил. Очень жалко. А с драфта его никто не заберет и если коротко, то: высокий контракт и раздолбай.
ну как бездарно.
Чашку выиграл, куча хоккеистов мечтают об этом. Притом в этой чашке был чуть ли не самым полезным игроков и лидером.

Видимо дальше мотивация пропала. Не он первый такой, не он последний. Этакий Погба от хоккея.
Но точно не бездарная карьера.
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Видимо человек закончил с хоккеем, такой талантище и так бездарно в унитаз спустил. Очень жалко. А с драфта его никто не заберет и если коротко, то: высокий контракт и раздолбай.
+36
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» объяснила причины решения выставления на драфт отказов 31-летнего российского нападающего Евгения Кузнецова. Об этом сообщает Washington Post в социальной сети Х (ранее Twitter).

Как отмечает генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан, такое решение принял сам хоккеист, аргументировав это решение попыткой получить шанс в новой команде и начать всё с нуля.
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здравствуй, Челябинск
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Эх, Жэка 🤦‍♂️
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Просто спускают в АХЛ для практики. С таким бэкграундом и контрактом на 8 миллионов его никто не заберет все равно. Сыграет в АХЛ немного и назад
+20
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домой летим, водочки нам принеси!
+13
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Ответ Bogdan
здравствуй, Челябинск
Здравствуй Динамо, насколько я помню , права на Кузю перешли Динамо, а уже после этого он уехал в Вашингтон
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Центры Вашингтон Кэпиталз - Макмайкл, Строум, Лапьер, Дауд. Так над Овечкиным ещё никто не издевался как физрук и Маклеллан
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Ответ lus
Видимо человек закончил с хоккеем, такой талантище и так бездарно в унитаз спустил. Очень жалко. А с драфта его никто не заберет и если коротко, то: высокий контракт и раздолбай.
Он выдал один из лучших перфомансов в плэй офф в 21 веке. Конн смайта не получил только по причине, что и Овечкину надо было дать. Отличная карьера. Просто полностью не реализована. А видимо ему и не надо. Обвинять за это нельзя
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Ответ music35930
На самом деле, пока его не было, команда стала играть в 2 раза лучше! По факту ему АХЛ пойдет на пользу, возьмется за голову и в Миннесоту его к Капризову за новым кубком идти. 👌🏼
у Миннесоты под потолком ничего нет - они и так расплачиваются за расторжения двух контрактов, зачем им еще одну гирю на шею вешать?
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Ответ Direct free kick
Если бы не Овечкин, хузнец бы запомнился игроком уровня Филатова, Чистова. Даже Жердев было бы слишком высоко ему. Однако свидетели Конн Смайта челябы до сих пор оскорбляют Овечкина
Если бы не Кузнецов, Овечкина бы запомнили как самого великого игрока без кубка
+7
-2
+5
На самом деле, пока его не было, команда стала играть в 2 раза лучше! По факту ему АХЛ пойдет на пользу, возьмется за голову и в Миннесоту его к Капризову за новым кубком идти. 👌🏼
+9
-4
+5
Ответ DiZ0893
Есть ли возможность у Вашиков выкупить его контракт, если не заберут с драфта?!
Да
+6
-1
+5
Почему все так негативно относятся к Женьке ? В Вашингтоне он отработал контракт почти полностью и максимально хорошо, кроме мб этого сезона. Ну так, а кто в этом сезоне блещет в стане столичных? Манта или Милано?) И на мой взгляд все-таки самый ценный игрок победного плейоффа. Да, Сане вручили, но больше за заслуги перед хоккеем и организацией. А кто решал, так это Кузя. Надеюсь, что у него ещё есть огонь в глазах, чтобы начать все с чистого листа в новой команде нхл, а не в Челябе!
+7
-2
+5
Ответ Федул Колотовкин
А кого он должен наигрывать?
Строум, Протас, Сгарбосса, Кузнецов (уже нет), но точно не Макмайкл
+4
0
+4
Не по той дорожке пошёл...
+12
-8
+4
Вот и доигрался.....
С кэпхитом в 7.8 ляма баксов он практически никому нужен.
Если вообще кому то нужен .....
+4
0
+4
Ответ lus
Видимо человек закончил с хоккеем, такой талантище и так бездарно в унитаз спустил. Очень жалко. А с драфта его никто не заберет и если коротко, то: высокий контракт и раздолбай.
Ну не все спустил. Процентов 60-70 реализовал. КС феерично взял как-никак
+4
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Ответ Dmitry Emelyanovich
сейчас вашингтон занят только продажей рекорда овечкина. если всё случится, то физрука в плохом никто не упрекнёт
Мы видим как физрук способствует рекорду Овечкина наигрывая с ним Макмайкла и Лапьера
+6
-3
+3
Ответ Bogdan
здравствуй, Челябинск
Здравствуй, пенсия. Он давно говорил, что хоккей ему надоел.
+3
0
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Ответ vampir901294
Здравствуй Динамо, насколько я помню , права на Кузю перешли Динамо, а уже после этого он уехал в Вашингтон
Права у СКА, но по идее он уде должен быть свободным агентом в силу возраста
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Ответ Rf
Ну не факт. Зависит от реальной картины его здоровья, скажем так. Кто ищет на халяву глубину, тот может и рискнуть. Питтсбург, например, активно копает в этом направлении в последнее время. С учетом сложившейся взаимной неравнодушности этих клубов к игрокам друг друга, шансы у Кузьки есть. Филлипса вон совсем недавно отправили и приняли по тому же маршруту. Глядишь к дедлайну Овечкина на Малкина договорятся))).
У Филлипса кэп хит лям, у Кузи 7,8 о чём ты
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Ответ Илья Олегович
Если бы не Кузнецов, Овечкина бы запомнили как самого великого игрока без кубка
согласен с Вами. Кузя тогда был на пике и тащил хорошо команду. И во многом, благодаря ему Вашики взяли кубок.
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Ответ Юрий Богданов
Торонто или Эдмонтон, ждем
Классная шутка. )
+3
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Ответ memphis
Честно говоря, всегда подбешивал он - казался напыщенным индюком (талантливым, конечно). Но вот сейчас даже жаль его. Вроде пишут, что выставили на отказы именно с целью расторжения контракта.
по источнику то не судьба перейти?)как раз пишут,что цели в этом нет)
+3
-1
+2
Синий трактор едет к нам ... по полям - по полям )))
+2
0
+2
Ответ столичный ж.и.т.е.л.ь.
Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» объяснила причины решения выставления на драфт отказов 31-летнего российского нападающего Евгения Кузнецова. Об этом сообщает Washington Post в социальной сети Х (ранее Twitter). Как отмечает генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан, такое решение принял сам хоккеист, аргументировав это решение попыткой получить шанс в новой команде и начать всё с нуля.
получается на обмен вообще ничего не предлагали, раз бесплатно готовы отдать?
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Ответ Rf
О драфте отказов
Не могут они взять Кузю с драфта так как нет места в платежке
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