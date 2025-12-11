«Реал» проиграл дважды подряд впервые с апреля
«Реал» потерпел два поражения подряд впервые с весны.
Команда Хаби Алонсо сегодня уступила «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов. 7 декабря ее обыграла «Сельта» (0:2).
В последний раз мадридцы проигрывали дважды подряд в апреле 2025-го – «Валенсии» (1:2) и «Арсеналу» (0:3).
Что делать с Хаби Алонсо?25944 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
