Вальдано об 1:2: «В 1-м тайме «Реал» был лучше «Сити», но из-за двух ошибок проиграл. Алонсо хорошо управлял командой, она умерла по-мадридски, что ставит тренера в выгодное положение»
Вальдано о поражении «Реала» от «Сити»: команда умерла по-мадридски.
Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано высказался о поражении «Мадрида» от «Манчестер Сити» (1:2) в матче Лиги чемпионов.
«В первом тайме «Реал» был лучше «Сити», и из-за двух ошибок потерял преимущество, но Хаби [Алонсо] хорошо управлял командой, она умерла по-мадридски, что ставит тренера в выгодное положение», – сказал Вальдано.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
