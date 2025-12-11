  • Спортс
  • Вальдано об 1:2: «В 1-м тайме «Реал» был лучше «Сити», но из-за двух ошибок проиграл. Алонсо хорошо управлял командой, она умерла по-мадридски, что ставит тренера в выгодное положение»
Вальдано об 1:2: «В 1-м тайме «Реал» был лучше «Сити», но из-за двух ошибок проиграл. Алонсо хорошо управлял командой, она умерла по-мадридски, что ставит тренера в выгодное положение»

Вальдано о поражении «Реала» от «Сити»: команда умерла по-мадридски.

Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано высказался о поражении «Мадрида» от «Манчестер Сити» (1:2) в матче Лиги чемпионов. 

«В первом тайме «Реал» был лучше «Сити», и из-за двух ошибок потерял преимущество, но Хаби [Алонсо] хорошо управлял командой, она умерла по-мадридски, что ставит тренера в выгодное положение», – сказал Вальдано. 

