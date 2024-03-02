«Барса» не хочет платить 15 млн евро за Де Дзерби, а «Ливерпуль» готов. «Брайтон» не снизит отступные (Diario Sport)
«Брайтон» не отпустит Роберто Де Дзерби, не получив полную компенсацию.
Ранее стало известно, что «Барселона» заинтересована в назначении итальянского специалиста на замену Хави. В руководстве клуба существует определенный консенсус в отношении кандидатуры Де Дзерби.
Каталонцы знают, что Роберто готов выслушать их предложение, но в его контракте указана сумма отступных – 15 миллионов евро. «Брайтон» не намерен снижать ее в ходе переговоров с другими клубами.
Сейчас «Барселона» не рассматривает возможность выплаты такой компенсации – в клубе считают, что это повысит давление на тренера. Кроме того, этот шаг не выглядит целесообразным при нынешней финансовой ситуации в «блаугране».
В услугах 44-летнего специалиста также заинтересован «Ливерпуль». В «Барсе» считают, что тренер отдает предпочтение их клубу, но предложение «красных» может многое изменить. Мерсисайдцы готовы выплатить «Брайтону» компенсацию.
Контракт Де Дзерби с «чайками» действует до 2026 года.
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Школа Сасуолло и Шахтёра💪
Стыдно мне, как болельщику Реала, что Барса на норм тренера не может даже 15 млн выделить
Позорят испанскую лигу
А для вертикального футбола Ливерпуля лучше Нагельсманн или Алонсо.
Весенне обострение?
Интересно, что там за ошибки такие были в финалах ЛЧ 2017, 2018 что можно было бы придраться?
Ладно 2016 там микро-оффсайд у Рамоса (чисто 2-3 миллиметра), но это и близко не Эвребе с Штарком
Легенда как и хави
смешное оправдание собственной бедности и жадности