«Барса» не хочет платить 15 млн евро за Де Дзерби, а «Ливерпуль» готов. «Брайтон» не снизит отступные (Diario Sport)

«Брайтон» не отпустит Роберто Де Дзерби, не получив полную компенсацию.

Ранее стало известно, что «Барселона» заинтересована в назначении итальянского специалиста на замену Хави. В руководстве клуба существует определенный консенсус в отношении кандидатуры Де Дзерби.

Каталонцы знают, что готов выслушать их предложение, но в его контракте указана сумма отступных – 15 миллионов евро. «Брайтон» не намерен снижать ее в ходе переговоров с другими клубами.

Сейчас « » не рассматривает возможность выплаты такой компенсации – в клубе считают, что это повысит давление на тренера. Кроме того, этот шаг не выглядит целесообразным при нынешней финансовой ситуации в «блаугране».

В услугах 44-летнего специалиста также заинтересован « ». В «Барсе» считают, что тренер отдает предпочтение их клубу, но предложение «красных» может многое изменить. Мерсисайдцы готовы выплатить « » компенсацию.

Контракт Де Дзерби с «чайками» действует до 2026 года.

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