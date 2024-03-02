«Барса» не хочет платить 15 млн евро за Де Дзерби, а «Ливерпуль» готов. «Брайтон» не снизит отступные (Diario Sport)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Роберто Де Дзерби Брайтон деньги Футбол

«Брайтон» не отпустит Роберто Де Дзерби, не получив полную компенсацию.

Ранее стало известно, что «Барселона» заинтересована в назначении итальянского специалиста на замену Хави. В руководстве клуба существует определенный консенсус в отношении кандидатуры Де Дзерби. 

Каталонцы знают, что Роберто готов выслушать их предложение, но в его контракте указана сумма отступных – 15 миллионов евро. «Брайтон» не намерен снижать ее в ходе переговоров с другими клубами. 

Сейчас «Барселона» не рассматривает возможность выплаты такой компенсации – в клубе считают, что это повысит давление на тренера. Кроме того, этот шаг не выглядит целесообразным при нынешней финансовой ситуации в «блаугране». 

В услугах 44-летнего специалиста также заинтересован «Ливерпуль». В «Барсе» считают, что тренер отдает предпочтение их клубу, но предложение «красных» может многое изменить. Мерсисайдцы готовы выплатить «Брайтону» компенсацию. 

Контракт Де Дзерби с «чайками» действует до 2026 года. 

«Ливерпуль» добавил Де Дзерби в шорт-лист тренеров на случай отказа Алонсо. Тренер «Брайтона» также интересен «МЮ»

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38 комментариев
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Ответ Scopus
Де Дзерби крут Школа Сасуолло и Шахтёра💪 Стыдно мне, как болельщику Реала, что Барса на норм тренера не может даже 15 млн выделить Позорят испанскую лигу
Это называется финансовый кризис, а позорят Ла Лигу три судейские ЛЧ подряд и Клубное ТВ Реала
+46
-18
+28
Не не хотят а просто нет денег у барсы
+22
-4
+18
Де Дзерби крут
Школа Сасуолло и Шахтёра💪

Стыдно мне, как болельщику Реала, что Барса на норм тренера не может даже 15 млн выделить

Позорят испанскую лигу
+31
-20
+11
не особо мечтаю о Де Дзерби в Барсе но, месяц назад каталонцы готовы были отдать за шведского сопляка(каких и в собственной академии пруд-пруди ) 10млн. а на тренера,от кого зависит будущее лицо и развитье клуба,те же деньги не находят?
+9
0
+9
Ответ SaH4r.
Это называется финансовый кризис, а позорят Ла Лигу три судейские ЛЧ подряд и Клубное ТВ Реала
Без трех лч подряд лол лига уже бы опустилась на уровень фермеров франузов, вам бы молиться на Реал, что тянет всю лигу)
+11
-4
+7
Брайтон может второй раз выгодно продать главного тренера
+3
0
+3
Ответ Леван Сиукаев
не особо мечтаю о Де Дзерби в Барсе но, месяц назад каталонцы готовы были отдать за шведского сопляка(каких и в собственной академии пруд-пруди ) 10млн. а на тренера,от кого зависит будущее лицо и развитье клуба,те же деньги не находят?
Покупать сопляков, шведских, а особенно бразильских, переплачивая за них втридорога - это философия нынешнего руководства клуба! А потом втюхивать их болельщикам, как случайно откопанный клад, а не кусок дерьма, коим они все и являются!
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Только что написали, что Ливерпуль на три года с Алонсо договорился. Или Ливерпуль заплатит, чтобы де Дзерби в Барсу ушел?
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Мне кажется, Де Дзерби по стилю больше подошёл бы в качестве преемника Пепа.
А для вертикального футбола Ливерпуля лучше Нагельсманн или Алонсо.
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Ответ SaH4r.
Это называется финансовый кризис, а позорят Ла Лигу три судейские ЛЧ подряд и Клубное ТВ Реала
Ещё Негрейра
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Ответ Madhamish
Только что написали, что Ливерпуль на три года с Алонсо договорился. Или Ливерпуль заплатит, чтобы де Дзерби в Барсу ушел?
Может дуэт будет?
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Ответ Madhamish
Только что написали, что Ливерпуль на три года с Алонсо договорился. Или Ливерпуль заплатит, чтобы де Дзерби в Барсу ушел?
А где написали?
0
0
0
Ответ Madhamish
Только что написали, что Ливерпуль на три года с Алонсо договорился. Или Ливерпуль заплатит, чтобы де Дзерби в Барсу ушел?
Могут, чтобы не ушел в МЮ или Челси😄
0
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0
Ответ Madhamish
Только что написали, что Ливерпуль на три года с Алонсо договорился. Или Ливерпуль заплатит, чтобы де Дзерби в Барсу ушел?
А что, Ливерпулю жалко что ли? Почему бы и не заплатить?))
0
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Ответ SaH4r.
Это называется финансовый кризис, а позорят Ла Лигу три судейские ЛЧ подряд и Клубное ТВ Реала
Что несешь?
Весенне обострение?
+1
-1
0
Ответ SaH4r.
Это называется финансовый кризис, а позорят Ла Лигу три судейские ЛЧ подряд и Клубное ТВ Реала
Да, и все 3 судейские :))
Интересно, что там за ошибки такие были в финалах ЛЧ 2017, 2018 что можно было бы придраться?

Ладно 2016 там микро-оффсайд у Рамоса (чисто 2-3 миллиметра), но это и близко не Эвребе с Штарком
+14
-14
0
Ответ Гласящий Истину!
Покупать сопляков, шведских, а особенно бразильских, переплачивая за них втридорога - это философия нынешнего руководства клуба! А потом втюхивать их болельщикам, как случайно откопанный клад, а не кусок дерьма, коим они все и являются!
Привет передает Кейрисон, Артур , Мальколм и Рафинья)
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Сколько ещё лет Барселона будет побираться?
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😁😁😁😁этот клуб не хочет не за кого платить
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Может БЧК просто расформировать. Да заново набрать штаб, тренеров.
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Не будет его в Ливерпуле, не нужен он там. Дядя до сих пор важные речи только на итальянском произносит, у него очень посредственный английский. У него нет опыта больших побед и трофеев. Он не был большим игроком, чтобы иметь авторитет перед теми, кто все выиграл. Абсолютно не в кассу кандидат
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Может Иньесту пора?
Легенда как и хави
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Алексей Белоус , а можно узнать , где ты подловил такую утку что , Ливерпуль готов заплатить 15 млн.?
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Барса Де Дзерби: Как уволишься, приходи.
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Барса не хочет платить. ТОЧКА, И пож эту мысль подводите все трансферные слухи. Так будет правильнее.))
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> в клубе считают, что это повысит давление на тренера

смешное оправдание собственной бедности и жадности
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Брайтон я так понял клуб/оптом качественных товаров
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