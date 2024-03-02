«В США было обилие всего: продукты, одежда, аппаратура. А у нас ничего не было». Кузнецов о том, что его поразило в Америке

Дмитрий Кузнецов рассказал, что его больше всего поразило в США.

Бывший капитан играл в США в выставочных матчах.

– Какие первые впечатления у вас были по приезде?

– Мы там были в 1989 или 1990 году. «Динамо», «Спартак» и другие проводили в Америке выставочные матчи.

Нас высадили в Нью-Йорке, мы оказались на Манхэттене. Сели, взяли пиво, смотрим – площадки между небоскребами, все играют в баскетбол три на три. Мы засмотрелись.

Заказов [от друзей из Москвы], естественно, было много. Мы везли все домой, самолет чуть не упал: телевизоры, компьютеры, джинсы, куртки. Ничего же не было [дома].

– Самый большой шок для вас?

– Магазины, наверное. Обилие всего. Там есть все, чего у тебя нет. А у нас ничего не было. Там и продукты, и одежда, и аппаратура, – сказал экс-игрок ЦСКА, а ныне главный тренер 2Drots Кузнецов.