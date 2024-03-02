«В США было обилие всего: продукты, одежда, аппаратура. А у нас ничего не было». Кузнецов о том, что его поразило в Америке
Дмитрий Кузнецов рассказал, что его больше всего поразило в США.
Бывший капитан ЦСКА играл в США в выставочных матчах.
– Какие первые впечатления у вас были по приезде?
– Мы там были в 1989 или 1990 году. «Динамо», «Спартак» и другие проводили в Америке выставочные матчи.
Нас высадили в Нью-Йорке, мы оказались на Манхэттене. Сели, взяли пиво, смотрим – площадки между небоскребами, все играют в баскетбол три на три. Мы засмотрелись.
Заказов [от друзей из Москвы], естественно, было много. Мы везли все домой, самолет чуть не упал: телевизоры, компьютеры, джинсы, куртки. Ничего же не было [дома].
– Самый большой шок для вас?
– Магазины, наверное. Обилие всего. Там есть все, чего у тебя нет. А у нас ничего не было. Там и продукты, и одежда, и аппаратура, – сказал экс-игрок ЦСКА, а ныне главный тренер 2Drots Кузнецов.
P.s. Хоть обминусуйтесь, критикуйте современные Штаты (местами даже справедливо, ибо США сильно приболели с социальной политикой последние десятилетия) - это никак не отменит реальности, господа.
P.p.s. Ну, что и требовалось доказать, массовый десант минусов на все коменты ниже. Удивительно даже, как ещё мой держится. А по существу-то есть что сказать, господа критики?
Было изобилие всего, не было очередей на покупку квартир, машин, техники, да?
И только Ленни не замарался сотрудничеством с американцами, ибо был германским агентом.
И сейчас условный житель Тамбова имеет те же блага цивилизации, что и житель Теннеси ))
А тогда разница все же была и огромна….
И не надо нагло врать, что у них лучше там все…! Там лучше, а точнее больше только средний класс, но средний класс это уже больше про размер потребления, а это не всегда первостепенно ….
Хорошая попытка "шпротс")
Куда они поедут и зачем?!
Весь 20 век в среднем американцы жили лучше всех в мире (за счёт доступности американского образа жизни ими же придуманного и навязанного), но сейчас у любого среднего Ивана Макарова есть те же блага что и у Джона Смита ….
В сша идеология - Америка и их ценности лучшие в мире….и навязывают они это через кино, музыку, культ бакса и тд….
Куда нам то, у нас какая идеология?! Сам знаешь, не отвечай.
Вот поэтому и едут, ибо либо Вера в то, что там Америка- а это лучшее (привет их пропаганде), либо от присутствия критического мышления, где жить, когда тебе ездят по мозгам,…ну оч как не хочется …
А качество жизни через их главную фишку (что в статье этой сказано), сейчас это не актуально…