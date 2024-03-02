«В США было обилие всего: продукты, одежда, аппаратура. А у нас ничего не было». Кузнецов о том, что его поразило в Америке

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Это футбол, брат! Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов рассказал, что его больше всего поразило в США.

Бывший капитан ЦСКА играл в США в выставочных матчах.

– Какие первые впечатления у вас были по приезде?

– Мы там были в 1989 или 1990 году. «Динамо», «Спартак» и другие проводили в Америке выставочные матчи.

Нас высадили в Нью-Йорке, мы оказались на Манхэттене. Сели, взяли пиво, смотрим – площадки между небоскребами, все играют в баскетбол три на три. Мы засмотрелись.

Заказов [от друзей из Москвы], естественно, было много. Мы везли все домой, самолет чуть не упал: телевизоры, компьютеры, джинсы, куртки. Ничего же не было [дома]. 

– Самый большой шок для вас?

– Магазины, наверное. Обилие всего. Там есть все, чего у тебя нет. А у нас ничего не было. Там и продукты, и одежда, и аппаратура, – сказал экс-игрок ЦСКА, а ныне главный тренер 2Drots Кузнецов.

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68 комментариев
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Безупречная антиреклама социализма как она есть. Вот что бы там оголтелые адепты красного стяга ни говорили, к чему бы ни апеллировали.

P.s. Хоть обминусуйтесь, критикуйте современные Штаты (местами даже справедливо, ибо США сильно приболели с социальной политикой последние десятилетия) - это никак не отменит реальности, господа.

P.p.s. Ну, что и требовалось доказать, массовый десант минусов на все коменты ниже. Удивительно даже, как ещё мой держится. А по существу-то есть что сказать, господа критики?
+97
-34
+63
Ответ Куба99
Комментарий скрыт
Американец девяностых просто выходит на улицу, едет в ближайший молл и покупает своей жене кружевные трусики, которые ему/ей понравились. В чём заключается продажа Родины? :)
+46
-7
+39
Особенно умиляет, когда о том, что "мы Родину на колбасу не меняем", и "любовь к стране важнее благосостояния", нам рассказывают люди в костюмах от Бриони. С пластическими операциями, фарфоровыми зубами, кучей недвиги за бугром, находящиеся на полном гособеспечении. Ну ты-то без колбасы точно не останешься. Ты мне предлагаешь пояс затянуть и величием питаться.
+34
-2
+32
История циклична. Только теперь удивляться будем не изобилию товаров, а тому, что стоят они в два раза дешевле там. А нам наши "соотечественники" продают все в тридорога. Кому война, а кому мать родна.
+27
-11
+16
Ответ Куба99
Комментарий скрыт
Прям как у нас с тысячей
+15
-3
+12
Ответ Balt
Комментарий скрыт
"1970-ых люди ещё нормально жили"

Было изобилие всего, не было очередей на покупку квартир, машин, техники, да?
+18
-6
+12
Ответ Balt
Комментарий скрыт
При чём? Возможно, я удивлю вас - при том, что социализм не работает. Ни в каком виде. Хоть до 70-х, хоть после. Этот уклад нежизнеспособен. Почему? Потому что в мире нет ни единого (!) успешного примера. Вообще. Совсем. За всю историю, начиная с того момента, как дядюшка Маркс написал всем известный манифест.
+13
-3
+10
Ответ Hitgoe Himgob
Комментарий скрыт
А до этого все разворовывалось американскими агентами Черни, Андропи, Брежни, Хрущи и Стальни.
И только Ленни не замарался сотрудничеством с американцами, ибо был германским агентом.
+14
-4
+10
Ответ JENNINGS
Мы уже к этому пришли - находясь в Европе, ходишь по местным супермаркетам, как в музей)
Попробуй на работу устроиться, может тогда и жизнь наладится ...
+19
-10
+9
Ответ Balt
Комментарий скрыт
Изучал. У вас, видимо, другая информация. Поэтому и спросил.
+8
0
+8
Ответ donatodonatore
Вот так и продались в СССР за колбасу, шмотки и видеокассеты с порно.
А минусы будут?
+7
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+6
В плане соц-культ быта мы сша конечно догнали прилично, в 90х реально разрыв был даже в быту, но сейчас из-за глобализации и того, что и ЕС и Штаты производят всякое вне своих стран, рынок потребления стал глобальным …
И сейчас условный житель Тамбова имеет те же блага цивилизации, что и житель Теннеси ))
А тогда разница все же была и огромна….
И не надо нагло врать, что у них лучше там все…! Там лучше, а точнее больше только средний класс, но средний класс это уже больше про размер потребления, а это не всегда первостепенно ….
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В восьмидесятые дома был дефицит, вот это новость
+4
-1
+3
Ответ Куба99
Комментарий скрыт
Ого, я смотрю знаток тут из Саратова))))
+6
-3
+3
Ответ Balt
Комментарий скрыт
А вы изучите, как выглядел Чикаго в двадцатых годах, например. В 20-х прошлого века, если что. И термин "ревущие двадцатые" тоже, как вариант. Всего-то разница 50 лет, не так ли? А с текущим временем - сто.
+3
-1
+2
Ответ Бамбарбиякиргуда
Чувак, ключевой момент в словах Кузнецова - это год, когда они из Союза туда ехали. До перестройки в советских магазинах такого трэша как в 90м году не было. Это касалось и продуктов, и шмотья, и техники. Горбатый реальный звиздец устроил.
Ой ли? Почитайте любые отзывы побывавших в Штатах на отрезке любого десятилетия - от 60-х и вплоть до развала Союза. Примерно одно и то же получите.
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Ответ Куба99
У тебя обмен 100 зелёных к 1000 руб? Не мамонт 😆
Я про то, что на 1000 немного купишь, бивень
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+2
Ответ Алешка Терминатор
Немедленно вспомнился Лев Натанович Щаранский. Который шесть часов подряд простоял перед витриной как вкопанный, первый раз увидев триста сортов колбасы.
Эка невидаль, триста сортов колбасы. Зато у нас в совке было триста степеней свежести колбасы! Ничего было не жаль для трудового народа!
+4
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Ответ Hitgoe Himgob
То есть у вас плюсы а мне минуса, а в чем сарказм отличается интересно у нас с вами?) ну и ладно))
Время такое настало, откровенная дичь стала в порядке вещей.
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Ответ Maturmalai
А до этого все разворовывалось американскими агентами Черни, Андропи, Брежни, Хрущи и Стальни. И только Ленни не замарался сотрудничеством с американцами, ибо был германским агентом.
То есть у вас плюсы а мне минуса, а в чем сарказм отличается интересно у нас с вами?) ну и ладно))
+1
0
+1
"Было - было - было, да прошло".
+1
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+1
Как аккуратненько втиснули эту " новость") Как бы между прочим!
Хорошая попытка "шпротс")
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Ответ Макс Голубцов
А какой пломбир был вкусный, а? (Пусть и завезен из штатов, но это другое!)
Но, конечно, про поездки Микояна и цели оных никто вспоминать не будет, это другое, да :)
+1
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Ответ xDe xDe
Безупречная антиреклама социализма как она есть. Вот что бы там оголтелые адепты красного стяга ни говорили, к чему бы ни апеллировали. P.s. Хоть обминусуйтесь, критикуйте современные Штаты (местами даже справедливо, ибо США сильно приболели с социальной политикой последние десятилетия) - это никак не отменит реальности, господа. P.p.s. Ну, что и требовалось доказать, массовый десант минусов на все коменты ниже. Удивительно даже, как ещё мой держится. А по существу-то есть что сказать, господа критики?
А какой пломбир был вкусный, а? (Пусть и завезен из штатов, но это другое!)
+1
0
+1
Ответ Куба99
Комментарий скрыт
не понял почему заминусовали) живу в Филадельфии, цены неприятно выросли
+6
-5
+1
Кузнецов нагло лжет. Все знают, что доллар рухнул, Мексика вернула Техас, а замерзающие американцы спешно переезжают в Вологду и Рязань.
+4
-3
+1
Ответ Partizanski
Но россияне до сих пор уезжают в Америку, а американцы в Россию - нет
Спроси любого Амера про патриотизм, там ваты немерено, у них в каждом дворе флаг и впитанное с молоком матери знание- что Америка - это лучшее в мире…
Куда они поедут и зачем?!
Весь 20 век в среднем американцы жили лучше всех в мире (за счёт доступности американского образа жизни ими же придуманного и навязанного), но сейчас у любого среднего Ивана Макарова есть те же блага что и у Джона Смита ….
В сша идеология - Америка и их ценности лучшие в мире….и навязывают они это через кино, музыку, культ бакса и тд….
Куда нам то, у нас какая идеология?! Сам знаешь, не отвечай.
Вот поэтому и едут, ибо либо Вера в то, что там Америка- а это лучшее (привет их пропаганде), либо от присутствия критического мышления, где жить, когда тебе ездят по мозгам,…ну оч как не хочется …
А качество жизни через их главную фишку (что в статье этой сказано), сейчас это не актуально…
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Ответ Биомеханоид
Особенно умиляет, когда о том, что "мы Родину на колбасу не меняем", и "любовь к стране важнее благосостояния", нам рассказывают люди в костюмах от Бриони. С пластическими операциями, фарфоровыми зубами, кучей недвиги за бугром, находящиеся на полном гособеспечении. Ну ты-то без колбасы точно не останешься. Ты мне предлагаешь пояс затянуть и величием питаться.
Ну, да. Это у вас Родина Россия, а у них Родина это их хозяева. Вот они их патриоты. А если вы будете питаться хорошо и будете хорошо зарабатывать, как же тогда они смогут набрать себе рабов и жить шикарно, ничего не делая? У них нет такой цели
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Ответ DiMaXFCZP
История циклична. Только теперь удивляться будем не изобилию товаров, а тому, что стоят они в два раза дешевле там. А нам наши "соотечественники" продают все в тридорога. Кому война, а кому мать родна.
Проблема не в «соотечественниках», а налогах, сборах, акцизах, маркировках и тд. Там одежда минимум в два раза дешевле, что США, что Дубай. Причина в растаможке, ндс, сборах, маркировке и других надбравках.
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Ответ Куба99
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Да, в USA пачка сигарет сейчас стоит 7 $, а это очень много.
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