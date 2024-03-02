ЦСКА пропустил на 93-й от «Оренбурга» – 1:1. На гол Мусаева ответил Перес

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Оренбург Матиас Перес II Тамерлан Мусаев онлайны Футбол

ЦСКА упустил победу над «Оренбургом» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 81-й минуте в первом матчей за армейцев забил форвард Тамерлан Мусаев, вышедший на замену на 67-й. На 93-й защитник Матиас Перес сравнял счет.

ЦСКА сейчас занимает 7-е место в таблице, набрав 29 очков. «Оренбург» идет 14-м, имея 16 баллов.

ЦСКА – Оренбург 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
2 марта, 14.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 81 Мусаев, 1:1 – 90 Перес.
ЦСКААкинфеев, Хелвен, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Гайич, Обляков, Мендес, Файзуллаев (Заболотный, 73), Давила, Чалов (Мусаев, 67).
ОренбургСысуев, Адамов, Хотулев, Перес, Гогличидзе, Вера (Куэро, 85), Башич, Михайлов (Флорентин, 86), Томпсон (Гюрлюк, 68), Мансилья (Прохин, 90), Воробьев.
Предупреждение:
Флорентин (90).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

154 комментария
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Классика. Отвратительная игра ЦСКА и традиционно пропускаем на 90+ Мне кажется мы посмотрели демо-матч всего рестарта сезона от ЦСКА
+68
-1
+67
Я понимаю, что Акинфеев легенда, но он просто дырка в этом сезоне, пора на пенсию
+59
-14
+45
После гола ЦСКА, чтобы отыгрываться просто ударь в створ ворот ЦСКА .
Какая та карма в этом сезоне
+39
-1
+38
Все стандартно, сперва забили, потом пропустили. Ничего не поменялось. А плюха шикарная, прям зашиворот 🤣🤣
+30
-1
+29
Мда ЦСКА в своем репертуаре. Мусаев конечно молодец, рад за него. Сразу вышел и забил. Но игра конечно унылая со стороны ЦСКА. Ну и пропущенный гол в конце это уже классика. Ничья справедливый результат.
+27
-1
+26
ничего не изменилось.... как пропускали на последних минутах, так и продолжаем пропускать...
+22
0
+22
Ну и как всегда пропускают в компенсированное время. Бесхарактерные лохи
+18
-1
+17
Ответ Сергей Низовкин
ГОВНЮКИ КОНЕВОДСКИЕ!!!!!!
Завязывайте со ставками
+16
0
+16
Гол потрясающий забил Перес - это шедевр!
+17
-5
+12
Ответ S. A.
Я понимаю, что Акинфеев легенда, но он просто дырка в этом сезоне, пора на пенсию
Согласен уже далеко не тот , но самое главное и замену то ему не ищут
+13
-1
+12
Между ушей Акиефееву, а все из-за дурака Давилы!
+16
-4
+12
Заболотный как всегда, попасть по мячу почти в пустые ворота не способен. Держит уровень
+11
0
+11
Ожидаемо, узнаю любимый ЦСКА😁
+10
0
+10
ЦСКА ПОЗОРИЩЕ , ПОЛНЫЙ .... , АКИНФЕЕВ ПРОСПАЛ !!!
+12
-3
+9
Чистый ляп Акинфеевав
+14
-5
+9
Обидно получать "за шиворот" на 93 минуте, но надо признать гол получился красивым. 16 очков потеряли в добавочное время.Сейчас бы с запасом смотрели на всех с 1 места!
А игра ничейная была изначально. Армейцы видать еще не вышли с тренировочного процесса. Надеюсь в следующих играх этого уже не будет.
+8
0
+8
ЦСКА - худший клуб РПЛ по удерживанию преимущества по счёту.
+8
0
+8
Не столько обиден даже пропущенный гол в добавленное время, сколько то, что игра, которую "ставит" Федотов, в целом смотрится как одно сплошное УГ.
+7
0
+7
Ужасное качество игры с обеих сторон. Обляков с Чаловым с отрывом худшие.
Блевотина, короче.
+8
-1
+7
Надеюсь ВВФ подаст на увольнение. Пусть другой клуб тренирует.
+9
-2
+7
Игра пока равна, играют два г... Не футбол, а тоска зелёная. Чилиец, привезенный очкариком - никакой. Совершенно не эффективен. Кони еле ползают. Если выиграют, то за счет пеналя))
+8
-2
+6
Верблума на вас не хватает, чтобы концовок таких не было 😡
+6
0
+6
Ничья имени Игоря
Да легенда, но сегодняшняя ошибка стоила нам 2 очков
+6
0
+6
Ответ FeNs
Классика. Отвратительная игра ЦСКА и традиционно пропускаем на 90+ Мне кажется мы посмотрели демо-матч всего рестарта сезона от ЦСКА
Из года в год…То Бистрович угловые подает, то Давила псевдобисиклетой в угловой флаг лупит
+6
0
+6
После первого тайма, оказывается не так уж я и соскучился по футболу 🤷‍♂️
+6
-1
+5
Я наверное был последним защитником Федотова, но всему есть предел. Ссаными тряпками гнать.
+6
-1
+5
Счет по игре. ЦСКА на победу никак не наиграл. Акинфеев знатно зевнул.
+5
0
+5
матч имени Федотова и его друга по фамилии Акинфеев.Акинфеев памятник пора бы уже это понять
+7
-2
+5
Все какие-то усталые. Они что делали на предсезонке, в бассейнах перекупались что ли...
+5
0
+5
Если честно, то счет на табло прямо сейчас - крайне справедлив.
+6
-1
+5
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