ЦСКА пропустил на 93-й от «Оренбурга» – 1:1. На гол Мусаева ответил Перес

ЦСКА упустил победу над «Оренбургом» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 81-й минуте в первом матчей за армейцев забил форвард , вышедший на замену на 67-й. На 93-й защитник сравнял счет.

сейчас занимает 7-е место в таблице, набрав 29 очков. « » идет 14-м, имея 16 баллов.

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