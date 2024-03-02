ЦСКА пропустил на 93-й от «Оренбурга» – 1:1. На гол Мусаева ответил Перес
ЦСКА упустил победу над «Оренбургом» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 81-й минуте в первом матчей за армейцев забил форвард Тамерлан Мусаев, вышедший на замену на 67-й. На 93-й защитник Матиас Перес сравнял счет.
ЦСКА сейчас занимает 7-е место в таблице, набрав 29 очков. «Оренбург» идет 14-м, имея 16 баллов.
- Дата проведения
- 2 марта, 14.00, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Хелвен, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Гайич, Обляков, Мендес, Файзуллаев (Заболотный, 73), Давила, Чалов (Мусаев, 67).
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Оренбург –
Сысуев, Адамов, Хотулев, Перес, Гогличидзе, Вера (Куэро, 85), Башич, Михайлов (Флорентин, 86), Томпсон (Гюрлюк, 68), Мансилья (Прохин, 90), Воробьев.
- Предупреждение:
- Флорентин (90).
Какая та карма в этом сезоне
А игра ничейная была изначально. Армейцы видать еще не вышли с тренировочного процесса. Надеюсь в следующих играх этого уже не будет.
Блевотина, короче.
Да легенда, но сегодняшняя ошибка стоила нам 2 очков