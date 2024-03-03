Умар Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана на UFC Fight Night 238. Он выиграл в промоушене пятый бой подряд

Теги UFC MMA UFC Fight Night Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

На UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе прошел бой в легчайшем весе между Умаром Нурмагомедовым и Бекзатом Алмаханом. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

Для Нурмагомедова это пятый бой в UFC. В промоушене он идет на рекорде 5-0. Последний раз Нурмагомедов дрался в январе-2023, когда победил Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.

Алмахан дебютировал в UFC. Его рекорд в MMA – 16-2.

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21 комментарий
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Ответ Мишаня Кашников
Радикал ещё что-то в сторону Петра говорил, от ноунейма чуть спать не улетел 😆
Этот ноунейм даст бой любому топу в своем весе.
+8
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+8
братьям казахам Салам, от дагестанцев!✋
+6
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Казах достойно смотрелся для дебюта. Умару респект за интервью на английском.
+6
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Казах очень духовитый. Но Умар на другом уровне. Банально, но факт.
+4
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+4
Ответ Мишаня Кашников
Радикал ещё что-то в сторону Петра говорил, от ноунейма чуть спать не улетел 😆
157-7 Мишаня 😁
+6
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Настоящий Батыр Бекзат, показал характер🇰🇿🇰🇿🇰🇿❤️
+3
0
+3
Бекзат хорош, против Умара показал такой бой. Проиграл но в выигрыше!
+3
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+3
Ответ Мишаня Кашников
Радикал ещё что-то в сторону Петра говорил, от ноунейма чуть спать не улетел 😆
Я думаю этот казах еше пошумит для дебютанта очень даже не плох
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Таибать там килограмов 10 разницы писец
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Уже 5 боев в ЮФС при нуле поражений, а до сих не дают топов. Пора уже контендерский бой давать для такой-то весовой категории.
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Бекзат мужчина!
Достойно принял бой , достойно провел.
Жестко конечно с Умара дебютировать😨
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Бекзат хорош, против Умара показал такой бой. Проиграл но в выигрыше!
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Алмахан, одним ударом сделал из ,, ударника,, яйценюха 😄
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Ответ Куинн Хьюз
Сдал ЕГЭ по барба
А ты по русскому не сдал ЕГЭ
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Ответ Sir Alex United
Этот ноунейм даст бой любому топу в своем весе.
Хз, первый раз вообще его видел
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Ответ Мишаня Кашников
Хз, первый раз вообще его видел
Он получил большой урон в партере, почти 12 минут лежал под Умаром, защищаться приходилось активно. Но каждый раунд начинал в свежем и остром состоянии. Опасный парень. Интересно будет наблюдать за ним дальше.
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Ответ Trash Talking
Уже 5 боев в ЮФС при нуле поражений, а до сих не дают топов. Пора уже контендерский бой давать для такой-то весовой категории.
У него как у Хабиба, был бой с топом но слетел из-за травмы. Поэтому пару проходных боёв будет
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