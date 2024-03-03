Умар Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана на UFC Fight Night 238. Он выиграл в промоушене пятый бой подряд

На UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе прошел бой в легчайшем весе между Умаром Нурмагомедовым и Бекзатом Алмаханом. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

Для Нурмагомедова это пятый бой в UFC. В промоушене он идет на рекорде 5-0. Последний раз Нурмагомедов дрался в январе-2023, когда победил Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.

Алмахан дебютировал в UFC. Его рекорд в MMA – 16-2.

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