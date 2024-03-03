Гол Винисиуса в ворота «Валенсии» засчитали после ВАР. Вингер «Реала» мог находиться в офсайде в момент паса Браима

Гол Винисиуса Жуниора в ворота «Валенсии» засчитали после проверки ВАР.

В матче 27-го тура вингер « » сравнял счет на 76-й минуте после паса Браима Диаса.

ВАР вмешался в эпизод, посчитав, что в момент передачи мог находиться в офсайде. Однако после проверки главный арбитр засчитал гол.

Изображение: кадр из трансляции

«Реал» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2), уйдя с 0:2. Винисиус сделал дубль