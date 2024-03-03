Гол Винисиуса в ворота «Валенсии» засчитали после ВАР. Вингер «Реала» мог находиться в офсайде в момент паса Браима
Гол Винисиуса Жуниора в ворота «Валенсии» засчитали после проверки ВАР.
В матче 27-го тура Ла Лиги вингер «Реала» сравнял счет на 76-й минуте после паса Браима Диаса.
ВАР вмешался в эпизод, посчитав, что Винисиус в момент передачи мог находиться в офсайде. Однако после проверки главный арбитр Хесус Хиль Мансано засчитал гол.
Изображение: кадр из трансляции
«Реал» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2), уйдя с 0:2. Винисиус сделал дубль
Валенсия могла забить дважды реалу с нарушением правил, но нарушения не было. Из этой же серии.
Чистый позор РФЕФ👎
Ливерпулю кстати сегодня дали доиграть лишнюю минуту и они вырвали победу, но оно и понятно - Клоппчик уходит и его судьи тянут на титул
Хави заявил, что уходит - протащили с левыми пеналями и голами с Гранадой и Сельтой
Месся заявил перед ЧМ, что уходит (потом взял слова назад) - дали 5! левейших пенальти с НЕудалением 2! аргентинцев в финале
Анчелотти не уходит - можно засуживать🤷👏👏
Там всё проверили - чистый гол.
ЭТО ЧТО ЗА ПОЗОРИЩЕ БЫЛО???
Что за 🤡🤡🤡 судят в Ла Лиге???
Спортс набрасывает
Лучше б так про левый гол Ямаля написали б, а то молчали в тряпочку
Про концовку вообще молчу
Потому что судья клоун.