Гол Винисиуса в ворота «Валенсии» засчитали после ВАР. Вингер «Реала» мог находиться в офсайде в момент паса Браима

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано видеоповторы Винисиус Жуниор Футбол

Гол Винисиуса Жуниора в ворота «Валенсии» засчитали после проверки ВАР.

В матче 27-го тура Ла Лиги вингер «Реала» сравнял счет на 76-й минуте после паса Браима Диаса.

ВАР вмешался в эпизод, посчитав, что Винисиус в момент передачи мог находиться в офсайде. Однако после проверки главный арбитр Хесус Хиль Мансано засчитал гол.

Изображение: кадр из трансляции

«Реал» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2), уйдя с 0:2. Винисиус сделал дубль

169 комментариев
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Что за заголовок? Как это понять, винисиус мог находится в офсайде, но вар засчитали гол)) наброски от спортса.
Валенсия могла забить дважды реалу с нарушением правил, но нарушения не было. Из этой же серии.
+109
-2
+107
Ответ Scopus
А гол на последних минутах не засчитали :)) Чистый позор РФЕФ👎 Ливерпулю кстати сегодня дали доиграть лишнюю минуту и они вырвали победу, но оно и понятно - Клоппчик уходит и его судьи тянут на титул Хави заявил, что уходит - протащили с левыми пеналями и голами с Гранадой и Сельтой Месся заявил перед ЧМ, что уходит (потом взял слова назад) - дали 5! левейших пенальти с НЕудалением 2! аргентинцев в финале Анчелотти не уходит - можно засуживать🤷👏👏
Так еще и две красных показал игрокам Мадрида. Жесть
+77
-3
+74
Позорище!!!
+69
-8
+61
А гол на последних минутах не засчитали :))
Чистый позор РФЕФ👎

Ливерпулю кстати сегодня дали доиграть лишнюю минуту и они вырвали победу, но оно и понятно - Клоппчик уходит и его судьи тянут на титул

Хави заявил, что уходит - протащили с левыми пеналями и голами с Гранадой и Сельтой

Месся заявил перед ЧМ, что уходит (потом взял слова назад) - дали 5! левейших пенальти с НЕудалением 2! аргентинцев в финале

Анчелотти не уходит - можно засуживать🤷👏👏
+98
-55
+43
в Испании судейский беспредел
+46
-4
+42
Ответ Che Foot
Комментарий скрыт
позор это выпустить тебя из роддома
+54
-14
+40
Ответ el ruso guapo
Что за заголовок? Как это понять, винисиус мог находится в офсайде, но вар засчитали гол)) наброски от спортса. Валенсия могла забить дважды реалу с нарушением правил, но нарушения не было. Из этой же серии.
Автор пенёк необразованный!!!
+37
-1
+36
Да все чисто. Даже если сомнения, то в пользу атакующего. Хит матча был позже, когда судья завершил матч за секунду до третьего гола Реала
+35
-1
+34
Был лютый камбек, но у судьи на этот счёт были другие планы
+29
-1
+28
Судье конец)) забрал чистейшую победу Реала)
+28
-1
+27
Я в первые на столько зол на арбитра как можно так тупо остановить игру 😡😡😡😡
+19
-1
+18
А почему с другого ракурса не показываете?
Там всё проверили - чистый гол.
+18
0
+18
А почему после окончания матча редакция выводит это, когда судья заканчивает матч во время полета мяча в сеть ворот?
+16
-1
+15
Незащитанный гол Реала на последних минутах - самое позорное, что происходило с судейством за последние 5 лет
+18
-3
+15
Позор редактору, который сделал такой заголовок. Такая желтуха, просто фу
+15
0
+15
Ответ Scopus
А гол на последних минутах не засчитали :)) Чистый позор РФЕФ👎 Ливерпулю кстати сегодня дали доиграть лишнюю минуту и они вырвали победу, но оно и понятно - Клоппчик уходит и его судьи тянут на титул Хави заявил, что уходит - протащили с левыми пеналями и голами с Гранадой и Сельтой Месся заявил перед ЧМ, что уходит (потом взял слова назад) - дали 5! левейших пенальти с НЕудалением 2! аргентинцев в финале Анчелотти не уходит - можно засуживать🤷👏👏
РФЕФ мстят Реалу за ТВ канал
+16
-2
+14
а про тупой свисток на ласт минутах не будет конечно
+14
-2
+12
Гол-то чистый, но как можно свистнуть в момент подачи???
ЭТО ЧТО ЗА ПОЗОРИЩЕ БЫЛО???
Что за 🤡🤡🤡 судят в Ла Лиге???
+17
-5
+12
Он не был в офсайде
Спортс набрасывает
Лучше б так про левый гол Ямаля написали б, а то молчали в тряпочку

Про концовку вообще молчу
+11
-1
+10
НАДЕЮСЬ ЭТОГО СУДЬЮ УВОЛЯТЬ ,
+11
-1
+10
Отобрали +2 очка и победу у Реала. Ппц, это нонсенс останавливать игру в момент полета мяча в сетку ворот.
+11
-2
+9
А гол Беллингема не засчитали.
Потому что судья клоун.
+10
-1
+9
что за позорный судья. ну что #^#%@ глоры, судьи реально тащат Реал?
+11
-3
+8
Автор хлор, с другого ракурса видно что нет офсайда
+8
0
+8
Зато новость про дико отмененный на последней секунде спортс не спешит выписывать, позор
+10
-2
+8
Ответ Антон Орехов
Автор пенёк необразованный!!!
Будем надеяться, что в спортс берут все-таки образованных. Но то, что накинул - фактос) возможно глор Барселоны.
+8
-1
+7
Ответ Scopus
А гол на последних минутах не засчитали :)) Чистый позор РФЕФ👎 Ливерпулю кстати сегодня дали доиграть лишнюю минуту и они вырвали победу, но оно и понятно - Клоппчик уходит и его судьи тянут на титул Хави заявил, что уходит - протащили с левыми пеналями и голами с Гранадой и Сельтой Месся заявил перед ЧМ, что уходит (потом взял слова назад) - дали 5! левейших пенальти с НЕудалением 2! аргентинцев в финале Анчелотти не уходит - можно засуживать🤷👏👏
Казалось бы, причём тут Месси? Не может Мадридский Реал жить без Барселоны и её легенд.
+8
-1
+7
Ответ Scopus
А гол на последних минутах не засчитали :)) Чистый позор РФЕФ👎 Ливерпулю кстати сегодня дали доиграть лишнюю минуту и они вырвали победу, но оно и понятно - Клоппчик уходит и его судьи тянут на титул Хави заявил, что уходит - протащили с левыми пеналями и голами с Гранадой и Сельтой Месся заявил перед ЧМ, что уходит (потом взял слова назад) - дали 5! левейших пенальти с НЕудалением 2! аргентинцев в финале Анчелотти не уходит - можно засуживать🤷👏👏
приплёл ливерпуль, хотя матч явно не смотрел)
+7
0
+7
Ответ Scopus
А гол на последних минутах не засчитали :)) Чистый позор РФЕФ👎 Ливерпулю кстати сегодня дали доиграть лишнюю минуту и они вырвали победу, но оно и понятно - Клоппчик уходит и его судьи тянут на титул Хави заявил, что уходит - протащили с левыми пеналями и голами с Гранадой и Сельтой Месся заявил перед ЧМ, что уходит (потом взял слова назад) - дали 5! левейших пенальти с НЕудалением 2! аргентинцев в финале Анчелотти не уходит - можно засуживать🤷👏👏
Агнетушытель подогнать?
+8
-1
+7
Там был повтор с линиями, где видно, что оффсайда нет. Спортс, не позорьтесь! Вам лень найти нужный кадр?)
+9
-2
+7
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