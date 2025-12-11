Гвардиола про 2:1 с «Реалом»: «Сити» мог сыграть лучше, но согласен на такой результат. Есть что улучшать, к победе в ЛЧ мы еще не готовы»

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» еще не готов выиграть ЛЧ.

Пеп Гвардиола высказался о победе над «Реалом» в гостях – 2:1.

«Мы могли сыграть лучше. На этом стадионе очень тяжело. Пять или шесть наших игроков приехали сюда впервые. Мы должны быть рады победе, особенно в плане набранных очков. Их у нас теперь 13, и место в первой восьмерке в наших руках. Финишировать в топ-8 – это наша цель, и здорово, что мы победили тут после игры с «Байером».

Мы начали матч с ошибки, но я ожидал, что «Реал» будет прессинговать повыше, а он сел глубже, так что нам пришлось нелегко. Но мы согласны на такой результат. Родриго, Винисиус, Беллингем – это отличные футболисты. Их скорость таит угрозу, поэтому нельзя оставаться впереди, надо отрабатывать в защите. Но кое-чего нам не хватало, есть что улучшать.

Статистика Холанда говорит сама за себя. Надо чаще вовлекать его в игру. В последних матчах он выпадал из нее, так что надо найти способ больше его задействовать.

Мы еще не готовы [к победе в Лиге чемпионов]. Мы далеки от этого. В феврале мы будем в лучшем состоянии», – отметил главный тренер «Ман Сити» в эфире TNT Sports.