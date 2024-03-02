⚡️ Кубок мира. Масс-старт. Лагрейд победил, Долль – 2-й, Нелин – 3-й

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Стурла Хольм Лагрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Кубок мира по биатлону

7-й этап

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

Масс-старт

Начало – 17.20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Дата проведения
2 марта, 17.20
Онлайн гонки

Этап 7, Осло-Холменколлен, Норвегия. Масс-старт

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Тарьей Бо
3  Йоханнес Дале-Шевдал
4  Ветле Шостад Кристиансен
5  Стурла Хольм Лагрейд
6  Эндре Стремсхайм
7  Мартин Понсилуома
8  Йоханнес Кюн
9  Бенедикт Долль
10  Юстус Штрелов
11  Филипп Наврат
12  Себастьян Самуэльссон
13  Томмазо Джакомель
14  Эмильен Жаклен
15  Эрик Перро
16  Кентен Фийон-Майе
17  Себастьян Штальдер
18  Андрей Расторгуев
19  Фабьен Клод
20  Дидье Бьона
21  Вебьорн Сорум
22  Флоран Клод
23  Филипп Хорн
24  Роман Реес
25  Йеспер Нелин
26   Кэмпбелл Райт
27  Антонин Гигонна
28  Михал Крчмарж
29  Теро Сеппяля
30  Павел Магазеев

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24 комментария
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Давай Сэмми , мне нужна денежка 💪
+5
0
+5
1. Йоханнес Бё.
2. Бё, но не Йоханнес.
3. Йоханнес, но не Бё.
+5
-3
+2
Но вообще, пусть Долль что-нибудь займет 🙏🏻
+3
-1
+2
Ответ Максим Пестов
Йоханнесу надо догонять Фуркада по глобусам. Поэтому никаких подарков старшему брату)
если бы гонки ЧМ шли в общий зачет, вопрос о Глобусе бы уже не стоял...
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Хорошо, что ветер не утих к мужской гонке. Хоть интересно будет смотреть.
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Я считаю, что я могу открывать свой клуб гаданий или ставок на спорт. Надеюсь, что выиграет Лагрейд, а Долль будет где-то в топ-3. 😂
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Вот так поругаешь Долля - и нате вам, получите-распишитесь.
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Лагрейд просто молодец! Как включился в конце 🔥 И за Долля очень радостно 😍
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Нелин все равно красавчик
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Ответ Dikki Shelton
Будет полностью норвежский подиум. Удачи Йоханнесу 👌.
(о(нёшь по ходу 😄
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Судя по тому, сколько промахов было сейчас, предпочту поддерживать Лагрейда и верить в лучшее:)
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Классный подиум!
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Ответ Xell
Йося сегодня отцепил Дале от КМ)) Теперь нужно брать Масс старт и отцеплять Тарьея))
Пускай Тарьей забирает глобус на закате карьеры , когда еще такая возможность будет .Йоханнес свое возьмет в след сезоне .
+7
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Ответ Голос Губерниева
Вот так поругаешь Долля - и нате вам, получите-распишитесь.
Что случилось?
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Ответ Cube Litening C:68X
Что случилось?
За вчерашнее)) Беня решил просто забить на гонку.
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Ответ Голос Губерниева
За вчерашнее)) Беня решил просто забить на гонку.
А сейчас что? Я не смотрю, на работе..😬
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