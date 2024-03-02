⚡️ Кубок мира. Масс-старт. Лагрейд победил, Долль – 2-й, Нелин – 3-й
Стурла Хольм Лагрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Кубок мира по биатлону
7-й этап
Холменколлен, Норвегия
Мужчины
Масс-старт
Начало – 17.20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
- Дата проведения
- 2 марта, 17.20
Этап 7, Осло-Холменколлен, Норвегия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Тарьей Бо
|3
|Йоханнес Дале-Шевдал
|4
|Ветле Шостад Кристиансен
|5
|Стурла Хольм Лагрейд
|6
|Эндре Стремсхайм
|7
|Мартин Понсилуома
|8
|Йоханнес Кюн
|9
|Бенедикт Долль
|10
|Юстус Штрелов
|11
|Филипп Наврат
|12
|Себастьян Самуэльссон
|13
|Томмазо Джакомель
|14
|Эмильен Жаклен
|15
|Эрик Перро
|16
|Кентен Фийон-Майе
|17
|Себастьян Штальдер
|18
|Андрей Расторгуев
|19
|Фабьен Клод
|20
|Дидье Бьона
|21
|Вебьорн Сорум
|22
|Флоран Клод
|23
|Филипп Хорн
|24
|Роман Реес
|25
|Йеспер Нелин
|26
|Кэмпбелл Райт
|27
|Антонин Гигонна
|28
|Михал Крчмарж
|29
|Теро Сеппяля
|30
|Павел Магазеев
2. Бё, но не Йоханнес.
3. Йоханнес, но не Бё.