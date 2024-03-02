⚡️ Кубок мира. Масс-старт. Лагрейд победил, Долль – 2-й, Нелин – 3-й

Стурла Хольм Лагрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Кубок мира по биатлону

7-й этап

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

Масс-старт

Начало – 17.20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Дата проведения 2 марта, 17.20

Стартовый лист