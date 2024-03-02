«Зенит» – «Спартак». Адамов, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Зиньковский, Угальде и Соболев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия онлайны Футбол

«Зенит» примет «Спартак» в 19-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

 

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Зенит – Спартак
Дата проведения
2 марта, 19.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЗенитАдамов, Фернандес, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Клаудиньо, Мостовой, Барриос, Вендел, Артур, Кассьерра.
СпартакМаксименко, Дуарте, Зиньковский, Хлусевич, Бабич, Пруцев, Зобнин, Мартинс Перейра, Медина, Соболев, Угальде.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

111 комментариев
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Ответ Мукунку хороший
У Вас вся команда вместе с руководством такие.. так что глуши варежку..
Точно! Я ведь совсем забыл, что в руководстве спартака святые люди работают!
Да и вообще… нефть частная и т.д. И и.п.
Херувимы красно-белье 👼
+34
-16
+18
Ответ Bring Me The Horizon
За Зенит! Нет места в России клубу, который покрывает уголовников мирового уровня!
У Вас вся команда вместе с руководством такие.. так что глуши варежку..
+54
-37
+17
Не разделяю всеобщий настрой на легкий матч, потому что они прижаты в угол и им не особо надо бояться, любой результат приемлем

Можем глупо проиграть как это часто бывает в таких ответственных играх…
+25
-9
+16
Ответ Aleks Delpierro
Влетит сегодня Рыжий без папуаса по полной👆
Сказал тот.. у кого вся команда в папуасах))
+24
-13
+11
За Зенит!
Нет места в России клубу, который покрывает уголовников мирового уровня!
+42
-32
+10
Ответ Мукунку хороший
Сказал тот.. у кого вся команда в папуасах))
))))))))))))))))
+8
-2
+6
Если уж с Промесом Спартак не могли обыграть Зенит, то и сейчас шансы близки к нулю.
Жду интересной и голевой игры.
+10
-6
+4
Влетит сегодня Рыжий без папуаса по полной👆
+12
-8
+4
Ответ инок
Если уж с Промесом Спартак не могли обыграть Зенит, то и сейчас шансы близки к нулю. Жду интересной и голевой игры.
А что Промес? Он последние голы в топовых матчах забивает с левых пенальти в основном, это герой уралов и факелов
+6
-3
+3
Ждем огненного матча!
+6
-4
+2
На матч тв Баженов экспертом,это чмо может только рассказать как Зениту по подлому рукой забивать .
+2
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Показали на стадионе мужиков из Калуги, приехали болеть за Зенит. А нам тут втирали за Спартак...
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Ответ rom-alexandr
кто нибудь по русски говорит в колхозе?
В колхозе? Переводчик Абаскаля, Джикия и ещё пара особей.
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Немного посмотрел предматчевый эфир на МатчТВ. Полное убожество в лице журавеля и руководства канала. Пытаются вытащить какую то грязь, копаются в околофутбольных вещах. Раньше такие включения перед матчем были более футбольными. Только игра покажет, кто есть кто. Пусть победит сильнейший. Судьям желаю максимально обьективно отработать этот нелегкий для них поединок.
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+2
А где Промес ? Случилось что-то ?😂
+3
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+2
Некоторые после игры начнут писать про надежду в следующем сезоне.
+7
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+1
Ответ Spartakus1984
газпром тратит гос.деньги,что бы в составе зенита играло 2 Русских))ахаха.позор.
вы всю жизнь у гос кормушки
+1
0
+1
Ответ KOTOV71
Матч будет не простой, Спартак будет провоцировать мелким фолом,их излюблиная " тактика", но с другой стороны,Зенит про это знает. Так что, усё будет Хорошо!!
Жёлтую покажут, и Спартак сломается)
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Жаль, что видим в старте Адамова и Мостового. Слишком много русских.
Жаль, что трансферное окно уже закрыли.
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Спартак выпускает дровосека Зобнина. Опять будет плач за ЖК на 10 минуте.
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Ответ SMART789
Не разделяю всеобщий настрой на легкий матч, потому что они прижаты в угол и им не особо надо бояться, любой результат приемлем Можем глупо проиграть как это часто бывает в таких ответственных играх…
Просто не бывает, но и боятся смысла нет на своем поле. Надо выходить и не трусить, играть в свою игру, а проблемы Спартака Зенит не должны особо волновать.
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Интересно какую работу проделали зимой. Перерыв всегда очень большой , хоть это недостаток иногда, но это и возможности. Времени достаточно для воплощения многих тренерских задумок. И в этом отношении даже Промес не является потерей. Потому что сегодня хочется увидеть Команду, прежде всего. Думаю, сегодня мы увидим ответы на многие наши вопросы.
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Спартак в пердив
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Без барыги и рыжего с хинкалем на скамейке. Интересный матч)
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Ответ Spartak ist besser
Я уже и на усатого согласен. Достало уже это рыжее недоразумение.
Вот и найми Черчесова персональным тренером))) а в Спартаке ему не место....
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"Зенит" поддерживает российский футбол как может.
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Разгромный разгром будет
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Ответ юра георгиевский
Наш спартачок в пер*див.
А зенит в паулисту!
Чтобы играли со своими.
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Без тренера,без Промеса,который зависает с трансом в ОАЭ... Ну что же,это единственные плюсы для "Спартака". Гы 🙃
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Ответ SMART789
Не разделяю всеобщий настрой на легкий матч, потому что они прижаты в угол и им не особо надо бояться, любой результат приемлем Можем глупо проиграть как это часто бывает в таких ответственных играх…
Легкая ваша победа будет 4-1. Скринь
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