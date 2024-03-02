«Зенит» – «Спартак». Адамов, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Зиньковский, Угальде и Соболев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Зенит» примет «Спартак» в 19-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 2 марта, 19.30, «Газпром Арена»
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Зенит –
Адамов, Фернандес, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Клаудиньо, Мостовой, Барриос, Вендел, Артур, Кассьерра.
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Спартак –
Максименко, Дуарте, Зиньковский, Хлусевич, Бабич, Пруцев, Зобнин, Мартинс Перейра, Медина, Соболев, Угальде.
Да и вообще… нефть частная и т.д. И и.п.
Херувимы красно-белье 👼
Можем глупо проиграть как это часто бывает в таких ответственных играх…
Нет места в России клубу, который покрывает уголовников мирового уровня!
Жду интересной и голевой игры.
Жаль, что трансферное окно уже закрыли.
Чтобы играли со своими.