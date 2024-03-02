Кубок Первого канала по фигурному катанию. Муравьева, Синицына, Фролова и Яметова выступят с короткими программами
2 марта на Кубке Первого канала женщины покажут короткие программы.
Кубок Первого канала
Санкт-Петербург
Женщины
Короткая программа
Начало – после 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Команда Алины Загитовой: Ксения Синицына, Ксения Гущина.
Команда Елизаветы Туктамышевой: Софья Муравьева, Мария Агаева.
Команда Анны Щербаковой: Анна Фролова, Вероника Яметова.
Горбачева и от Туктамышевой - Двоеглазова, Плескачева. Ну и можно предположить расклад на КП : 1. Муравьева - 6
2. Фролова - 5
3. Синицина - 4
4. Яметова - 3
5. Гущина - 2
6. Агаева - 1
По логике за 1 место должны давать 6 очков, за 2 - е - 5 и т.д. В результате ком. Щ - 8 очков
Т - 7 очков
З - 6 очков