Кубок Первого канала по фигурному катанию. Муравьева, Синицына, Фролова и Яметова выступят с короткими программами

2 марта на Кубке Первого канала женщины покажут короткие программы.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Женщины

Короткая программа

Начало – после 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Команда Алины Загитовой: Ксения Синицына, Ксения Гущина.

Команда Елизаветы Туктамышевой: Софья Муравьева, Мария Агаева.

Команда Анны Щербаковой: Анна Фролова, Вероника Яметова.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию