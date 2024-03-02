Кубок Первого канала по фигурному катанию. Муравьева, Синицына, Фролова и Яметова выступят с короткими программами

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

2 марта на Кубке Первого канала женщины покажут короткие программы.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Женщины

Короткая программа

Начало – после 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Команда Алины Загитовой: Ксения Синицына, Ксения Гущина.

Команда Елизаветы Туктамышевой: Софья Муравьева, Мария Агаева.

Команда Анны Щербаковой: Анна Фролова, Вероника Яметова.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В каждой команде есть любимые спортсменки, болею за всех. Всем удачи.
+5
0
+5
желаю удачи Алисе,Муре,Даше,Синичке!
+5
-1
+4
У команды белых нет ничего кроме выдающегося капитана. Но и этого может хватить для победы!
+1
0
+1
Ответ Маргарита Михайловна
У команды белых нет ничего кроме выдающегося капитана. Но и этого может хватить для победы!
Нужно не забывать, что это шоу и есть еще раунд элементов, раунд капитанов и раунд болельщиков - я не удивлюсь, если все это тоже будет приносить очки и пошатнет расклады. Первому нужен хайп)
+1
0
+1
Здесь расклады понятны. В КП от Щербаковой выступят Фролова и Яметова, от Загитовой - Синицина и Гущина и от Туктамышевой - Муравьева и Агаева. Естественно в ПП от Щербаковой - Петросян, Садкова, от Загитовой - Базылюк,
Горбачева и от Туктамышевой - Двоеглазова, Плескачева. Ну и можно предположить расклад на КП : 1. Муравьева - 6
2. Фролова - 5
3. Синицина - 4
4. Яметова - 3
5. Гущина - 2
6. Агаева - 1
По логике за 1 место должны давать 6 очков, за 2 - е - 5 и т.д. В результате ком. Щ - 8 очков
Т - 7 очков
З - 6 очков
0
0
0
Тут тоже всех взрослых в КП чтобы не перетруждались, Мура ещё после болезни.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий