У Захаряна 15 матчей подряд нет результативных действий. Он сделал 1 ассист за 30 игр в «Сосьедаде»

Арсен Захарян провел 15 матчей без результативных действий.

Полузащитник « » отыграл 61 минуту в матче против «Севильи» (2:3). Ему не удалось ни забить гол, ни отметиться результативной передачей.

В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря, 15 матчей назад. Всего у него 1 голевой пас за 30 матчей в испанском клубе.

Подробную статистику можно найти здесь.