У Захаряна 15 матчей подряд нет результативных действий. Он сделал 1 ассист за 30 игр в «Сосьедаде»

Теги премьер-лига Россия Севилья Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян провел 15 матчей без результативных действий.

Полузащитник «Реал Сосьедад» отыграл 61 минуту в матче против «Севильи» (2:3). Ему не удалось ни забить гол, ни отметиться результативной передачей. 

В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря, 15 матчей назад. Всего у него 1 голевой пас за 30 матчей в испанском клубе. 

Подробную статистику Захаряна можно найти здесь

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75 комментариев
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в чем смысл нытья на этой ветке? Игрок приходит в новый чемпионат и 1 слабый сезон может быть даже у топ игрока. Над условным Хавертцем ржали весь первый сезон в АПЛ, а потом он принес победу в ЛЧ в конце слабого сезона. И после этого он был одним из главных светлых пятен в кризисном Челси. Да и сейчас в Арсенале пользу приносит. А Хавертц приходил в Англию в ранге одной из главных молодых звезд Европы, а не как Захарян просто добротный молодой игрок.
Клуб им доволен, тренер тоже, а на остальное нужно время.
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-19
+26
Ответ Scopus
Комментарий скрыт
Захарян лично критикует Мудрика ? 🤔
+29
-4
+25
Можно сколько угодно под новостями о Захаряне ссылаться на Мудрика, но и факт того что Захарян нулевой тепличный футболист без характера, отрицать нельзя. Никакого прогресса, к сожалению.
+21
-8
+13
Может совпадение, но как его начали ставить в старт, так и команда пошла под откос.
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его уровень это Балтика или Пари НН.. какой ему Сосьедад..
за то наши блин эксперты орали что ему в Челси надо
как же любят превышать то что по сути ничего не значит
+10
-4
+6
Никого не хочу обидеть. но нах...р он там нужен.
+12
-7
+5
Ответ Моё Моя
Тренер вынужден его ставить, потому что это один из самых дорогих трансферов Сосьедада. На тренера давит руководство, а так ему Захарян нафиг не нужен.
он это вам лично сказал?)
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+4
Ответ Тухель
в чем смысл нытья на этой ветке? Игрок приходит в новый чемпионат и 1 слабый сезон может быть даже у топ игрока. Над условным Хавертцем ржали весь первый сезон в АПЛ, а потом он принес победу в ЛЧ в конце слабого сезона. И после этого он был одним из главных светлых пятен в кризисном Челси. Да и сейчас в Арсенале пользу приносит. А Хавертц приходил в Англию в ранге одной из главных молодых звезд Европы, а не как Захарян просто добротный молодой игрок. Клуб им доволен, тренер тоже, а на остальное нужно время.
Лишь дополню про последнюю игру - два удава в створ, хорошая позиция для штафного (заработанный, когда уже 2го игрока проходил) - нормальная игра была в его исполнении.
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Рапиаренное полено.
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Ответ Антон Фалафель
Может совпадение, но как его начали ставить в старт, так и команда пошла под откос.
Да и без него они сдали. Не готовы на два фронта играть оказались.
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Ответ vdm23
Однозначно лучший днарь!
Ведь все, и он в том числе, если не дебил, знали, что нечего там делать этому искусственно захваленному мальчишке, он и обкакался...
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+2
А как его у нас хвалили,вот это эксперты.
+8
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Уровень не пропьешь
Какой есть...
+2
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Ответ Scopus
Комментарий скрыт
Как это можно было вообще приплести? 😄 У либерды вообще шиза
+2
0
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Ответ Антон Фалафель
Может совпадение, но как его начали ставить в старт, так и команда пошла под откос.
Да просто основа выдохлась, пик осенью был.
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Ответ Beast
Чемодан, вокзал, армяния
Зачем вы постоянно отправляете в Армению человека который там никогда не жил и родился в России?)
Это же не "россиянин" по типу Марио Фернандеса у которого реально есть своя родина, где он родился и рос.
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Сосьедад Захаряна !)
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Новость будет тогда, когда Захарян таки сделает результативное действие. А когда он его не совершает - это само собой разумеющийся порядок вещей и тут нет никакой "новости".
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Арминяну пора на скамейку Зенита
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В обойме тем не менее закрепился уверенно
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После каждого матча Сосьедада можно угадать следующую новость)
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Жёсткая интенсивность, уже 30 матчей, думаю в этом и проблема ...
Ну наверное не зря ему доверяют выход на поле, не сидит на лавке, как многие...
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Угораю-принял вызов,вышел из зоны комфорта.
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Ответ Моё Моя
Тренер вынужден его ставить, потому что это один из самых дорогих трансферов Сосьедада. На тренера давит руководство, а так ему Захарян нафиг не нужен.
Мне кажется, что Альгуасиль слишком долго в структуре Сосьедада, что бы кто-то на него давил из руководства.

Результаты могут давить, но не руководство ;)
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Ответ Theodor Herzl
Можно сколько угодно под новостями о Захаряне ссылаться на Мудрика, но и факт того что Захарян нулевой тепличный футболист без характера, отрицать нельзя. Никакого прогресса, к сожалению.
Не судите строго так быстро - путь из теплицы во взрослую жизнь, порою, занимает чуть больше времени.

По игре - пару ударов в створ, хороший заработанный штрафной - т.е. нормальный матч. И не забывайте - если Иманоль Альгуасиль ставит его в стартовый состав - то верит в него(и, очевидно, видит что-то в нём ан ренировках и в играх).
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Ответ Ник Прост
Ведь все, и он в том числе, если не дебил, знали, что нечего там делать этому искусственно захваленному мальчишке, он и обкакался...
наши ’эксперты’ хвалят любое полено.. для них Кокорин уровень Реала, сбоная России если была бы на ЧМ прошла бы до финала... итд
Хвалят и раздувают то что категорически не соответствует действительности и реальному уровню !
Я лично могу обьяснить это манией величия
Адекватные же люди рационально оценивают действительность, недалёкие это сделать не могут
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Ответ Моё Моя
Тренер вынужден его ставить, потому что это один из самых дорогих трансферов Сосьедада. На тренера давит руководство, а так ему Захарян нафиг не нужен.
Захарян будет забивать в новом сезоне.И он еще станет лучшим игроком месяца,только надо ждать
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Ответ Тухель
в чем смысл нытья на этой ветке? Игрок приходит в новый чемпионат и 1 слабый сезон может быть даже у топ игрока. Над условным Хавертцем ржали весь первый сезон в АПЛ, а потом он принес победу в ЛЧ в конце слабого сезона. И после этого он был одним из главных светлых пятен в кризисном Челси. Да и сейчас в Арсенале пользу приносит. А Хавертц приходил в Англию в ранге одной из главных молодых звезд Европы, а не как Захарян просто добротный молодой игрок. Клуб им доволен, тренер тоже, а на остальное нужно время.
Ожидали,что он 10+10 сделает)))Нормально все будет,но,думаю-в следующем сезоне?!
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Ответ ss_podonok
по whoscored в ла лиге: 16ый по сыгр. минутам, 20ый по рейтингу
это в сосьедаде
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Ответ KORADO
Комментарий удален пользователем
Я бы даже сказал, прогрессирует вместе с клубом.
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