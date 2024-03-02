У Захаряна 15 матчей подряд нет результативных действий. Он сделал 1 ассист за 30 игр в «Сосьедаде»
Арсен Захарян провел 15 матчей без результативных действий.
Полузащитник «Реал Сосьедад» отыграл 61 минуту в матче против «Севильи» (2:3). Ему не удалось ни забить гол, ни отметиться результативной передачей.
В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря, 15 матчей назад. Всего у него 1 голевой пас за 30 матчей в испанском клубе.
Клуб им доволен, тренер тоже, а на остальное нужно время.
за то наши блин эксперты орали что ему в Челси надо
как же любят превышать то что по сути ничего не значит
Какой есть...
Это же не "россиянин" по типу Марио Фернандеса у которого реально есть своя родина, где он родился и рос.
Ну наверное не зря ему доверяют выход на поле, не сидит на лавке, как многие...
Результаты могут давить, но не руководство ;)
По игре - пару ударов в створ, хороший заработанный штрафной - т.е. нормальный матч. И не забывайте - если Иманоль Альгуасиль ставит его в стартовый состав - то верит в него(и, очевидно, видит что-то в нём ан ренировках и в играх).
Хвалят и раздувают то что категорически не соответствует действительности и реальному уровню !
Я лично могу обьяснить это манией величия
Адекватные же люди рационально оценивают действительность, недалёкие это сделать не могут