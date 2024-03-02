Геннадий Орлов: «Россия – больше хоккейная страна. А в футболе украинская школа всегда стояла выше»

Теги Зенит Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу НХЛ Геннадий Орлов Кубок мира КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Геннадий Орлов назвал Россию хоккейной страной.

Празднующий сегодня 79-й день рождения спортивный журналист и комментатор высказался о достижениях России в футболе и хоккее.

«Украинская школа футбола всегда стояла высоко – выше российской. Климатические условия такие! Там теплее, и люди больше играют в футбол.

В России же он развивается в основном в Москве, сейчас еще в Петербурге. А украинские ребята всегда были техничными и задавали тон везде, где бы ни играли. 

Россия – больше хоккейная страна. Зима – восемь-девять месяцев! Поэтому у нас и успехов в хоккее значительно больше.

Хотя нельзя сравнивать футбол с хоккеем. В футбол играют 200 с чем-то стран, а в хоккей – восемь. И то на Кубке мира восьмой сделали сборную из разных государств.

В НХЛ великолепный хоккей, зрелищный, бизнес большой. Из нашей страны около полусотни ребят там играет – и не теряются. Значит, школа хоккея живет. А в футболе мы преемственность потеряли», – сказал Орлов.

Материалы по теме

70 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ГСО прав. И обилие украинских игроков в топ-лигах на данный момент лишние тому подтверждение.
Причем не на последних ролях играют
+34
-9
+25
Иногеннадий Орлов!))
+26
-5
+21
Ответ Vitor Dia
ГСО прав. И обилие украинских игроков в топ-лигах на данный момент лишние тому подтверждение. Причем не на последних ролях играют
Это все циклично, так же и у нас по 5 футболистов в АПЛ играл.
Если брать результаты сборных после распада СССР, то у нас с ними 1/4 ЧМ есть, при этом Украина до 3-4 место на Евро не добиралась.
Также отъезд футболистов связан с ситуацией в их стране. В тучные годы местные футболисты оттуда не уезжали, посмотреть в каком возрасте уехали Ярмоленко и Коноплянка
+12
0
+12
Ответ Оригинальный Ник
Успехи были у советской школы. Нынешняя футбольная Украина, как и Россия, к советской школе не имеет никакого отношения
Своих главных успехов украинская сборная, как и украинские клубы добились благодаря советскому наследию, стоит признать. Как и российские клубы/сборная.
+8
0
+8
Дедушка старый, ему всё равно.)
+6
-1
+5
Успехи были у советской школы. Нынешняя футбольная Украина, как и Россия, к советской школе не имеет никакого отношения
+15
-11
+4
Ответ Vitor Dia
ГСО прав. И обилие украинских игроков в топ-лигах на данный момент лишние тому подтверждение. Причем не на последних ролях играют
При всем уважении, но кто акромя Довбика дает разницу?
+7
-3
+4
Ответ Vitor Dia
ГСО прав. И обилие украинских игроков в топ-лигах на данный момент лишние тому подтверждение. Причем не на последних ролях играют
На Украине и близко нет нет таких зарплат как в РФПЛ
Если бы тут не было таких - Тот же Чалов уехал бы тогда когда брали в Кристал Пэлас , и ЦСКА бы неплохо денег поднял
+5
-1
+4
Базовичок Геннадий
+8
-4
+4
В хоккей на неплохом уровне сейчас играют явно больше 8 стран
+4
-1
+3
Ответ feelthedroom@mail.ru
При всем уважении, но кто акромя Довбика дает разницу?
Лунин
+9
-7
+2
ГСО выдал базу, рискованно, по нынешним временам….респект
+3
-1
+2
Разница между нашими поленами и украинскими за 30 лет без СССР по игрокам только в Шевченко. Вот это был топ форвард мирового уровня. Четвертьфинал ЧМ и там и там есть. Наши впереди по достижениям благодаря Гусу Хидинку и бронзе Евро 2008. В целом 2 равные команды выходят.
+2
0
+2
Гене после каждой реплики похоже подливают. Раздухарился не на шутку.
+2
0
+2
Ответ Оригинальный Ник
Успехи были у советской школы. Нынешняя футбольная Украина, как и Россия, к советской школе не имеет никакого отношения
Где про успехи и где про отношение рос. и укр. школ к советской?)) ты комментарий прочитал бы сначала.
+4
-2
+2
Ответ Игорь Новиков
В четвертьфинале ЧМ Украина играла сильно раньше России, например.
Полу финал евро у нас есть, у украинцев его не будет.
Причем 1/2 в те времена, когда на че брали сильнейшие сборные, не то что сейчас.
+4
-3
+1
Ответ Vitor Dia
ГСО прав. И обилие украинских игроков в топ-лигах на данный момент лишние тому подтверждение. Причем не на последних ролях играют
Обилие игроков в топ-лигах говорит о бедности чемпионата. Эти игроки никуда бы не поехали если бы в чемпе было бы норм. С Россией такое в 90-ые было.
+1
0
+1
Не думаю, что глобально украинский футбол сильнее российского. Но если учитывать имеющиеся ресурсы для развития футбола, думаю, Украина распоряжается ими эффективнее. По крайней мере, меня совершенно не удивляло присутствие Шахтёра в плей офф ЛЧ, да и игроков они в Европу хорошо продавали. Динамо тоже "наследило" в Европе в хорошем смысле.
+2
-1
+1
Справедливости ради, это связано во многом с низкими ЗП в самой украинской лиге.
Когда в конце нулевых деньги там водились, ни Алиев, ни Милевский, ни молодой Коноплянка особо никуда не рвались за рубеж. Да, Алиев съездил на год в Локо, но тут тоже решало именно бабло.
+1
0
+1
Ответ Rio de Janeiro
На украине была сильная советская школа А в постсоветский период украина по достижениям в футболе уступает России что по результатам сборной, что клубов.Даже сравнивать нечего
Вы разницу между сборной тем более клубами и просто игроками чувствуете? Сравните количество играющих в топ лигах русских и украинцев и вопрос будте закрыт
+1
0
+1
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Это лишь подтверждение того, что уркаина - нищая колония запада, из которой хозяева высасывают все соки.
Почем инет в дурке?
+3
-2
+1
Одно и то же. Просто те уезжают в Европу активнее в виду более низких зп чем в России. Не беру в расчёт Киев и Шахту.
+3
-2
+1
Острожно, скакуасы в теме минусуют из польских посудомоечных))
+6
-5
+1
Под водочку с грибочками разговорился дядя Гена.
0
0
0
ждем новых откровений
0
0
0
Ответ Vitor Dia
ГСО прав. И обилие украинских игроков в топ-лигах на данный момент лишние тому подтверждение. Причем не на последних ролях играют
Много игроков в топ лигах не говорит о силе футбола в стране, российская сборная например лучшие свои результаты на турнирах сборных показала когда состояла на 95% из игроков РПЛ, а когда было много игроков в топ лигах, то либо не выход на турнир либо вылет из группы
0
0
0
Ответ Иван Грозный
Спорное утверждение.
В чём спорное? Россия 3 - еврокубка. Украина -1. У России - бронза Европы. У Украины - четвертьфинал.
+1
-1
0
Ответ Crenk
В таком случае Грузины и Армяне должны быть еще более футбольными
Нет не сказал бы. В СССР всегда хороших украинских было больше чем грузинских. Взять Блохина или Беланова например. Таких высот грузины не добивались. После распада СССР Шевченко был. Так что все по делу.
0
0
0
Ответ tyrannosaurus
И что это даёт? Она играла против Швейцарии, а мы против Испании. Разницу чувствуешь?
Против Испании по сути без тренера, которая еле в плей-офф вышла, к тому же припарковав автобус до серии пенальти после счёта 1:1
0
0
0
Ответ feelthedroom@mail.ru
Полу финал евро у нас есть, у украинцев его не будет. Причем 1/2 в те времена, когда на че брали сильнейшие сборные, не то что сейчас.
Вы из будущего прилетели чтобы знать что будет у украинцев, а чего не будет?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий