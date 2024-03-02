Геннадий Орлов: «Россия – больше хоккейная страна. А в футболе украинская школа всегда стояла выше»

Геннадий Орлов назвал Россию хоккейной страной.

Празднующий сегодня 79-й день рождения спортивный журналист и комментатор высказался о достижениях России в футболе и хоккее.

«Украинская школа футбола всегда стояла высоко – выше российской. Климатические условия такие! Там теплее, и люди больше играют в футбол.

В России же он развивается в основном в Москве, сейчас еще в Петербурге. А украинские ребята всегда были техничными и задавали тон везде, где бы ни играли.

Россия – больше хоккейная страна. Зима – восемь-девять месяцев! Поэтому у нас и успехов в хоккее значительно больше.

Хотя нельзя сравнивать футбол с хоккеем. В футбол играют 200 с чем-то стран, а в хоккей – восемь. И то на Кубке мира восьмой сделали сборную из разных государств.

В НХЛ великолепный хоккей, зрелищный, бизнес большой. Из нашей страны около полусотни ребят там играет – и не теряются. Значит, школа хоккея живет. А в футболе мы преемственность потеряли», – сказал Орлов.