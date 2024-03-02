Геннадий Орлов: «Россия – больше хоккейная страна. А в футболе украинская школа всегда стояла выше»
Геннадий Орлов назвал Россию хоккейной страной.
Празднующий сегодня 79-й день рождения спортивный журналист и комментатор высказался о достижениях России в футболе и хоккее.
«Украинская школа футбола всегда стояла высоко – выше российской. Климатические условия такие! Там теплее, и люди больше играют в футбол.
В России же он развивается в основном в Москве, сейчас еще в Петербурге. А украинские ребята всегда были техничными и задавали тон везде, где бы ни играли.
Россия – больше хоккейная страна. Зима – восемь-девять месяцев! Поэтому у нас и успехов в хоккее значительно больше.
Хотя нельзя сравнивать футбол с хоккеем. В футбол играют 200 с чем-то стран, а в хоккей – восемь. И то на Кубке мира восьмой сделали сборную из разных государств.
В НХЛ великолепный хоккей, зрелищный, бизнес большой. Из нашей страны около полусотни ребят там играет – и не теряются. Значит, школа хоккея живет. А в футболе мы преемственность потеряли», – сказал Орлов.
Причем не на последних ролях играют
Если брать результаты сборных после распада СССР, то у нас с ними 1/4 ЧМ есть, при этом Украина до 3-4 место на Евро не добиралась.
Также отъезд футболистов связан с ситуацией в их стране. В тучные годы местные футболисты оттуда не уезжали, посмотреть в каком возрасте уехали Ярмоленко и Коноплянка
Если бы тут не было таких - Тот же Чалов уехал бы тогда когда брали в Кристал Пэлас , и ЦСКА бы неплохо денег поднял
Причем 1/2 в те времена, когда на че брали сильнейшие сборные, не то что сейчас.
Когда в конце нулевых деньги там водились, ни Алиев, ни Милевский, ни молодой Коноплянка особо никуда не рвались за рубеж. Да, Алиев съездил на год в Локо, но тут тоже решало именно бабло.