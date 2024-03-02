Зарема о «Спартаке»: «Поле не готово, лучший игрок не с командой, тренер кидает в самом принципиальном матче. Все чаще возникает мысль: «А тем ли мы оставили клуб?»
Зарема Салихова считает, что новое руководство «Спартака» не выполнило обещаний.
«Менеджеры от «Лукойла» очень красиво и правдоподобно рассказывали ТАСС и болельщикам, что их цель – не ручное управление спортивным блоком и тренерским штабом, выработали стратегию повышения эффективности управления, для этого избрали новый совет директоров и назначили новых менеджеров. Коллегиальное управление будет осуществляться с учетом мнения футбольных экспертов. Самое главное, неограниченные финансовые вливания как в трансферы, так и на деятельность всего клуба.
В итоге на март 2024-го:
1) поле не готово;
2) конфликт с капитаном команды;
3) лучший игрок не с командой;
4) тренер кидает команду в самой сложной принципиальной игре сезона;
5) в медиаполе клуб перестал быть дерзким, смелым, а стал лишь филиалом пресс-службы «Лукойла»;
6) благотворительный фонд «Спартак» – детям» закрыт, а новый не создан до сих пор;
7) простили долги Газизову по всем выигранным судам. Зачем?
Сезон еще не закончен, все чаще возникает мысль: «А тем ли мы оставили клуб?» – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
твоего там ничего нет
Никогда не понимал такого отношения к ней, учитывая что она и правда далеко не глупая женщина.