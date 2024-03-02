Зарема о «Спартаке»: «Поле не готово, лучший игрок не с командой, тренер кидает в самом принципиальном матче. Все чаще возникает мысль: «А тем ли мы оставили клуб?»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Лукойл Шамиль Газизов Георгий Джикия Квинси Промес Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова считает, что новое руководство «Спартака» не выполнило обещаний.

«Менеджеры от «Лукойла» очень красиво и правдоподобно рассказывали ТАСС и болельщикам, что их цель – не ручное управление спортивным блоком и тренерским штабом, выработали стратегию повышения эффективности управления, для этого избрали новый совет директоров и назначили новых менеджеров. Коллегиальное управление будет осуществляться с учетом мнения футбольных экспертов. Самое главное, неограниченные финансовые вливания как в трансферы, так и на деятельность всего клуба.

В итоге на март 2024-го:

1) поле не готово;

2) конфликт с капитаном команды;

3) лучший игрок не с командой;

4) тренер кидает команду в самой сложной принципиальной игре сезона;

5) в медиаполе клуб перестал быть дерзким, смелым, а стал лишь филиалом пресс-службы «Лукойла»;

6) благотворительный фонд «Спартак» – детям» закрыт, а новый не создан до сих пор;

7) простили долги Газизову по всем выигранным судам. Зачем?

Сезон еще не закончен, все чаще возникает мысль: «А тем ли мы оставили клуб?» – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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59 комментариев
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При Федуне такого не было! Было совсем другое шапито )
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А при вас другой цирк был?)
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Кому она его оставлялла? Лукойл поменял манагеров и всё
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Кому и что вы оставили? Это вас оставили за пределами спартака. Называйте вещи своими именами.
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"А тому ли я дала?!"
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>А тем ли мы оставили клуб?

твоего там ничего нет
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Зарема тут хоть при чём?! Только языком молотит как при Федуне, так и при Лукойле в Спартаке. Что она конкретно для клуба полезного сделала? НИЧЕГО!
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Странно, что Зарема может оставить кому-то кроме хломидий
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Кто "мы" оставили?))
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Мы😂😂😂
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Мы это кто!?
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Зарема, тайный агент Зенита, ведь только вредители, так могут дискредитировать Спартак.
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МЫ оставили😂
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Мы пахали я и трактор...
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Всё-равно лучше чем было!
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Спартак настолько крут что может играть без тренера. Там все умеют чеканить!
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Надо создать фонд "Дети -Спартаку". Пусть школота донатит.
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Зарема кому что оставила? Сколько ей лет было в 2004, когда Федун в Спартак пришел?
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Девочка, не оставили, а хорошенько наварились при продаже, выиграв за 20 лет одно чемпионство.
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Эффективный российский менеджмент во всей красе- ценится не знания, опыт и профессионализм, а кумовство и связи....
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ЗАРЕМА ИДЁТ В АТАКУ
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судя по первому пункту... она мужа с его братом рассорить хочет, не иначе
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А это кто вообще такая?))
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Мы🤡
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Такой хейт в сторону Заремы, хотя вроде фактит.
Никогда не понимал такого отношения к ней, учитывая что она и правда далеко не глупая женщина.
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Кто здесь?🧐
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странно, искал в новости слова Зенит, Газпром и...не нашел. Неужели её наконец начал Спартак интересовать?)
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Ну да ну да ! МЫ дрова привезли !
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МЫ 😆😆😆😆😆😆😆
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Ну так все вывезено и арестовано в Нидерландах.
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