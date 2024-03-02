«Краснодар» лидирует в РПЛ после 19-го тура. «Зенит» отстает на 2 очка
«Краснодар» сохранил лидерство в Мир РПЛ после 19-го тура.
После ничьей с «Рубином» (1:1) команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице с 39 очками. «Зенит», сыгравший вничью со «Спартаком» (0:0), отстает на 2 очка.
3-е место в таблице занимает «Динамо» – перед завтрашним матчем с «Локомотивом» у бело-голубых 32 очка»Рубин». «Спартак», набрав 31 очко, поднялся на 4-е место в таблице, сравнявшись с железнодорожниками.
«Рубин» идет 6-м, а ЦСКА – 7-м, у обеих команд по 29 очков.
А как изголялись ваши болелы, когда Краснодар пропустил гол от Рубина.
"Вон из гонки за чемпионство", "Краснодар всё!" и т.д.
Спартак в тонной проблем вас чуть не уделал.