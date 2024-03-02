«Краснодар» лидирует в РПЛ после 19-го тура. «Зенит» отстает на 2 очка

«Краснодар» сохранил лидерство в Мир РПЛ после 19-го тура.

После ничьей с «Рубином» (1:1) команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице с 39 очками. « », сыгравший вничью со « » (0:0), отстает на 2 очка.

3-е место в таблице занимает « » – перед завтрашним матчем с « » у бело-голубых 32 очка»Рубин». «Спартак», набрав 31 очко, поднялся на 4-е место в таблице, сравнявшись с железнодорожниками.

«Рубин» идет 6-м, а ЦСКА – 7-м, у обеих команд по 29 очков.