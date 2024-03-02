«Краснодар» лидирует в РПЛ после 19-го тура. «Зенит» отстает на 2 очка

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

«Краснодар» сохранил лидерство в Мир РПЛ после 19-го тура.

После ничьей с «Рубином» (1:1) команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице с 39 очками. «Зенит», сыгравший вничью со «Спартаком» (0:0), отстает на 2 очка.

3-е место в таблице занимает «Динамо» – перед завтрашним матчем с «Локомотивом» у бело-голубых 32 очка»Рубин». «Спартак», набрав 31 очко, поднялся на 4-е место в таблице, сравнявшись с железнодорожниками.

«Рубин» идет 6-м, а ЦСКА – 7-м, у обеих команд по 29 очков.

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26 комментариев
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Ну чё зенитовские! Чего не смеётесь теперь то? Не смешно? Да?
А как изголялись ваши болелы, когда Краснодар пропустил гол от Рубина.
"Вон из гонки за чемпионство", "Краснодар всё!" и т.д.
Спартак в тонной проблем вас чуть не уделал.
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-11
+48
Ответ Лурц
Ну чё зенитовские! Чего не смеётесь теперь то? Не смешно? Да? А как изголялись ваши болелы, когда Краснодар пропустил гол от Рубина. "Вон из гонки за чемпионство", "Краснодар всё!" и т.д. Спартак в тонной проблем вас чуть не уделал.
Ору было "какое им чемпионство, мы не пропускаем в концовках, а уверенно выигрываем такие матчи 2:0 или 3:0". Довыеживались. Спартак за малым не победил
+31
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+27
Кто бы что не говорил,а Спартак еще не сошел с дистанции!
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А могли на 5 опережать. Краснодар после возобновления всегда такой, с проблемами.
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Ответ Michael Scott
Даже если Краснодар выиграет чемпионат, это будет вызвано скорее спадом Зенита. В РПЛ нет яркой волевой команды, стремящейся к чемпионству. Чемпионство нужно Галицкому и воспитанникам. Легионерам чемпионство без возможности сыграть в ЛЧ – по барабану, в целом.
Видимо спортом никогда не занимались иначе как понять не хотят выиграть чемпионство.Любой футболист,даже любитель хочет выиграть титул,не важно чемпионат двора это,чемпионат района Марьино или чемпионат в медиафутболе.В принципе даже в зале человек всегда хочет поднять вес больше чем товарищ или в беге на стометровку каждый хочет прибежать быстрее чем другой.Это называется спортивный характер,если этого нет селовек в принципе не сможет быть ни боксером,ни футболистом да даже турникменом не сможет быть.И там заметьте никаких еврокубков нет.Так что написали вы полнейшую ересь и бред.По вашему видимо Алонсо или Олесегун уже 10-ти кратные победители лиги чемпионов,АПЛ и чемпионатов мира,что настолько устали от титулов.Мда…
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В последний раз чемпионом до Зенита был Локомотив! Пора свергать Зенит!
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Ну вот как так, Краснодар???? Столько моментов загубили, да еще на последних минутах....Эх....
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0
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Ответ Лурц
Ну чё зенитовские! Чего не смеётесь теперь то? Не смешно? Да? А как изголялись ваши болелы, когда Краснодар пропустил гол от Рубина. "Вон из гонки за чемпионство", "Краснодар всё!" и т.д. Спартак в тонной проблем вас чуть не уделал.
Ну прямо братья со спартаковскими болелами - те тоже расхорохорились только после нулевой ничьи🤓
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Ответ freeman123
Комментарий скрыт
у зени больше было? у почти сборной бразилов?
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Неплохие шансы на смену декораций комнатного гегемона. Удачи
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Зенит-Спартак конечно подкачал,Скорее старались не проиграть,чем выиграть. И если Спартак понятно,то Зенит имел возможность сравняться с Краснодаром по очкам. Педро понравился, надо будет глянуть как с Уралом себя проявит.
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Что-то слабовато, прежде всего физически, выглядел Зенит на фоне кризисного Спартака. Надеюсь, что будут прибавлять к решающим играм. Календарь не самый сложный сейчас, должны набрать форму.
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Ответ SCR
Краснодар теперь такой. Будете с валидолом за каждую победу с минимальным преимуществом болеть. Ивич он такой ).
Да он по ходу сезона такой.
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Ответ Юквэл
Да он по ходу сезона такой.
Да согласен. "... теперь" - я имел ввиду при Ивиче.
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