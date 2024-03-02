Кубок Первого канала по фигурному катанию. Дикиджи выиграл короткую программу, Семененко – 2-й, Алиев – 3-й
Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на Кубке Первого канала.
Кубок Первого канала
Санкт-Петербург
Мужчины
Короткая программа
1. Владислав Дикиджи (Команда Анны Щербаковой) – 102,68
2. Евгений Семененко (Команда Алины Загитовой) – 100,84
3. Дмитрий Алиев (Команда Анны Щербаковой) – 89,15
4. Александр Самарин (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 87,89
5. Иван Рамзенков (Команда Алины Загитовой) – 84,27
6. Матвей Ветлугин (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 67,91
Все-таки тренеры столько вкладывают в учеников...
но не соревновательный парень, зато в шоу будет украшением