Кубок Первого канала по фигурному катанию. Дикиджи выиграл короткую программу, Семененко – 2-й, Алиев – 3-й

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Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Мужчины

Короткая программа

1. Владислав Дикиджи (Команда Анны Щербаковой) – 102,68

2. Евгений Семененко (Команда Алины Загитовой) – 100,84

3. Дмитрий Алиев (Команда Анны Щербаковой) – 89,15

4. Александр Самарин (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 87,89

5. Иван Рамзенков (Команда Алины Загитовой) – 84,27

6. Матвей Ветлугин (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 67,91

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию

542 комментария
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народ оставьте в покое Самарина. Очень позитивный простой человек, катался долго в ФК и имеет заслугу. это кубок первого канала, не официальные соревнования. Ему нужна была последняя закрывающая программа. Все мы забудем кубок первого канала, но для Самарина это важно чтобы закрыть гештальт что откатался весь сезон.
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Слезы Соколовской прямо трогают )
Все-таки тренеры столько вкладывают в учеников...
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Соколовская плачет, наверное, действительно это последний прокат Саши Самарина. Ну и что, что без ультрасей, зато чистый танец был прекрасен.
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Никогда не любил Самарина, но не могу не признать, последний прокат у него достойным получился.
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Хорошо Сашу провожают. Удачи ему дальше в жизни.
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Лучше бы Матвея пригласили на турнир шоу-программ, а на КПК Глеба или Макара.
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Матвея тоже выше Вани поставят? Жалко даже младшенького. Он очень старался и перекроил программу и все выехал
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Ну, достойные проводы на пенсию получились сегодня, не то что на Спартакиаде! Молодец Саша, отжёг! Жаль без 4 лутца напоследок)
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Ответ ретроградный меркурий
Господи, и ради вот этого богического проката Самарина федерация и журналюги нас оставили без Мозалева, Игнатова, Лутфуллина? Четыре тройных прыжка в короткой. Набор начала 80-х. Стыдобища. Ну хоть чисто откатал и то слава богу
Да дайте человеку попрощаться) у него была не самая плохая карьера. И не самая короткая
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+23
Соколовская плачет. Понимаю ее, тоже как-то грустно) Саше огромной удачи. Его позвали, чтобы он отжег и попрощался, и это получилось на 100%
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+22
Дикиджи сегодня был просто супер конечно. Прямо очень понравился в том числе по второй оценке
+27
-5
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А я рада за Сашу Самарина. Пусть без квада, но зажёг от души! Благодарна зрителям за поддержку и благодарность!
+23
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Сегодня Сашу не штормило и не качало. Не стал прыгать квад, а со всеми другими прыжками справился и откатал задорно, с настроением и на высокой скорости.
+22
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+21
Влад под занавес сезона выдал самый офигенный прокат моей любимой офигенной КП, красссавчик!😍👏🎉 И дорогу проехал гораздо шире, чем обычно, так старался дуги чётко доезжать😍👍 Крутейший чемпионский прокат💪💣🔥
+21
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+19
два воробышка, они же кракены (Арсений и Лев), сидят рядышком на жердочке и наблюдают за происходящим... милота
+19
0
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Эх, всё же жаль мне, что СМИ за Ветлугинп проголосовали, а не за Мозалева. Оба красиво катят, оба из Питера, но Мозалев постабильнее, я бы сказала, ему просто недокруты режут (а на таких "шоу" соревнованиях это не важно)
+17
-1
+16
Соколовская плачет, наблюдая за последним соревновательным прокатом Самарина
+17
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Спасибо Александру Самарину за это настроение и за этот чистый прокат! Молодец!
+15
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Красных на дно утянул не Самарин
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все-таки мне жаль артистичного и выразительного Мотю,
но не соревновательный парень, зато в шоу будет украшением
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Очень трогательно получилось
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Ягудин очень «повзрослел», возмужал, имею в ввиду. Седой. Да, уже не мальчик, 44 года через почти 2 недели. Все равно его люблю. Его «Зима» запала в душу на всю жизнь. И в роли ведущего он на своём месте. С ним спокойно и слушать его легко.
+15
0
+15
Соколовская совсем расчувствовалась
+15
0
+15
Самарин от всей души отплясал, молодец!
+15
0
+15
Почему Ваню так задвигают, что за ерунда
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+14
Пусть девчонки кричат! Я их понимаю, сама тут сижу перед экраном и кричу, будто меня слышит кто-то 😂
+15
-1
+14
Противно. Грибника провожают всей сборной, а когда Коляда уходил вслед были одни последние пинки. А потом забыли, как будто не было такого фигуриста никогда
+23
-9
+14
Очень люблю Диму, но такие баллы без одного элемента как-то несправедливо.
+15
-1
+14
Справедливо, пожалуй, что Влад выше!
+14
-1
+13
Ответ Ягун Ягунини
Никогда не любил Самарина, но не могу не признать, последний прокат у него достойным получился.
Мои эмоции)) как фигуристом я не сильно им прониклась, но прощальный жест точно удался. И видно, что человек он хороший
+13
0
+13
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