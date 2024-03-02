⚡️ Кубок мира. Хекки-Гросс выиграла масс-старт, Симон – 2-я, Жанмонно – 3-я, Тандревольд – 4-я

Лена Хекки-Гросс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Кубок мира по биатлону

7-й этап

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Масс-старт

1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 35.46,3 (2)

2. Жюлия Симон (Франция) – 16,8 (4)

3. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 22,3

4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 23,3

5. Лиза Виттоцци (Италия) – 24,7

6. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 41,8 (4)

Результаты обновляются.