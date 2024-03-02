⚡️ Кубок мира. Хекки-Гросс выиграла масс-старт, Симон – 2-я, Жанмонно – 3-я, Тандревольд – 4-я
Лена Хекки-Гросс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Кубок мира по биатлону
7-й этап
Холменколлен, Норвегия
Женщины
Масс-старт
1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 35.46,3 (2)
2. Жюлия Симон (Франция) – 16,8 (4)
3. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 22,3
4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 23,3
5. Лиза Виттоцци (Италия) – 24,7
6. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 41,8 (4)
Результаты обновляются.
- Дата проведения
- 2 марта, 15.20
4 над Симон
11 на Брезаз
Личных гонок осталось пять, так что борьба, похоже, до последней гонки будет
Спасибо, хорошего дня)