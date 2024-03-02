⚡️ Кубок мира. Хекки-Гросс выиграла масс-старт, Симон – 2-я, Жанмонно – 3-я, Тандревольд – 4-я

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Лена Хекки-Гросс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Кубок мира по биатлону

7-й этап

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Масс-старт

1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 35.46,3 (2)

2. Жюлия Симон (Франция) – 16,8 (4)

3. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 22,3

4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 23,3

5. Лиза Виттоцци (Италия) – 24,7

6. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 41,8 (4)

Результаты обновляются. 

Дата проведения
2 марта, 15.20
Полные результаты

Этап 7, Осло-Холменколлен, Норвегия. Масс-старт

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53 комментария
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У Фойгт синдром Гараничева случился? Я успел перекусить и поспать, пока она стреляла.
+9
0
+9
С Кругловым все-таки поприятнее слушать. Он остается в гонке почти всегда. А Рожков с Тереховым, на мой взгляд, слишком вдаются в рассуждения, забывая про гонку, про цифры, расклады и т.д.
+4
0
+4
Фойгт разбила мне сердце(((
+4
0
+4
Ветерок-то приличный.
+3
0
+3
От Лены Гросс - гроссмейстерская гонка! Молодчина!
+2
0
+2
Ответ Голос Губерниева
Молодец, Ленка. В следующем сезоне можно и на Глобус замахнуться.
Да хватит вам, какой глобус?)
+3
-1
+2
Ответ Dougie Hamilton
Какие шансы там ещё у Лизы на БХГ?
93 очка от Тандревольд
4 над Симон
11 на Брезаз
Личных гонок осталось пять, так что борьба, похоже, до последней гонки будет
+2
0
+2
Ай да Жанмонно! Вот это биатлонистку французы вырастили!
+3
-1
+2
Молодец, Ленка. В следующем сезоне можно и на Глобус замахнуться.
+3
-1
+2
неужели хомяк опят проиграет Витоцци? должна дома побеждать.
+2
0
+2
Ответ Больное животное
неужели хомяк опят проиграет Витоцци? должна дома побеждать.
победила, но проиграла Жанмоно)))
+1
0
+1
Ответ Больное животное
У нее просто лыжи лучше ехали
В гору?)
+2
-1
+1
Ленуська сегодня молодцом.
+1
0
+1
Лена Хэкки-Гросс попала на аудиенцию к королеве))
+1
0
+1
Хорошая тройка, за Ленусю рад особенно.
+1
0
+1
Ответ Голос Губерниева
Непонятно, что она там выжидала на стрельбище.
ждала у моря погоды)
+1
0
+1
Ответ Больное животное
25-я пришла. проиграла даже битой Киркейде)
Непонятно, что она там выжидала на стрельбище.
+1
0
+1
Ответ Голос Губерниева
У Фойгт синдром Гараничева случился? Я успел перекусить и поспать, пока она стреляла.
25-я пришла. проиграла даже битой Киркейде)
+1
0
+1
Сейчас француженки покажут всем, где раки зимуют))
+2
-1
+1
Ответ Николай Ульянов
Хочу, чтоб Лена БХГ взяла. Самая обаятельная и привлекательная биатлонистка мира.
Лена яркая девушка и красотка
+3
-3
0
Ответ Rygeek
Лу молодчага, уела Тундру.) Рожков достал.
У нее просто лыжи лучше ехали
+1
-1
0
Ответ kikimora bolotnaya
она Хаецки, родители то ли из Чехии, то ли из Словакии
Что за чушь, её мать немка..
0
0
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Ответ kikimora bolotnaya
смешно, Жанмонно на 2 года младше Тандреволл, но считается молодой)) кстати, помню ее по юниоркам, стреляла хорошо, но ползала))
Рожденный стрелять может и ползать!
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Ответ Больное животное
А в гору что снег другой? Скользить в гору не надо? Такое ощущение, что вы на лыжах ни разу в жизни не стояли))) Хорошо было видно, что у француженок в такую погоду лыжные структуры лучше работают. У других лыжи просто "напились воды" к концу гонки.
С горы Тандервольд легко накатывала всех, да и вчера не жаловалась.
0
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Ответ Глеб Саратов
93 очка от Тандревольд 4 над Симон 11 на Брезаз Личных гонок осталось пять, так что борьба, похоже, до последней гонки будет
А эти всякие с темы вычетом очков за две гонки сезона ещё работают? Если так, то в пользу кого они больше складываются?
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Ответ Dougie Hamilton
А эти всякие с темы вычетом очков за две гонки сезона ещё работают? Если так, то в пользу кого они больше складываются?
Отменили с прошлого сезона
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Ответ Cube Litening C:68X
Лена Гакки победит..Пол медали в немецкую копилку..😁👌
она Хаецки, родители то ли из Чехии, то ли из Словакии
0
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Ответ Глеб Саратов
Отменили с прошлого сезона
Ага, понял.
Спасибо, хорошего дня)
0
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А разве Ханна Эберг не пропускает этап в Холменколене? Пуффик, кстати, попала в масстарт.
+4
-4
0
Ответ Больное животное
Для Германии это шанс.
Ну, Фойгт имеет шанс, конечно, если не облажается.
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