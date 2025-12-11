«Ювентус» выиграл два матча подряд в ЛЧ после четырех игр без побед на старте – обыграли «Буде-Глимт» и «Пафос»
«Ювентус» выиграл два матча в ЛЧ подряд.
«Ювентус» одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов.
Команда Лучано Спаллетти обыграла «Пафос» дома в 6-м туре общего этапа (2:0). До этого победили «Буде-Глимт» на выезде (3:2).
В первых четырех турах туринцы трижды сыграли вничью (4:4 с «Боруссией» Дортмунд, 2:2 с «Вильярреалом» и 1:1 со «Спортингом») и проиграли «Реалу» (0:1).
С 9 очками «Ювентус» идет на 17-м месте в турнирной таблице.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
