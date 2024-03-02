Гран-при Бахрейна-2024. Онлайн

В субботу, 2 марта, на трассе «Сахир» состоится первая гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Бахрейна. Старт – в 18:00 по московскому времени.

За ходом заезда можно следить вместе с онлайном Sports.ru:

«Формула-1» стартовала: «Феррари» и «Мерседес» в погоне за «Ред Булл»

Международный автодром Бахрейна

2 марта 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

11. Юки Цунода («РБ»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Даниэль Риккардо («РБ»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Валттери Боттас («Заубер»)

17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

18. Логан Сарджент («Уильямс»)

19. Эстебан Окон («Альпин»)

20. Пьер Гасли («Альпин»)

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