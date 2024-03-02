Гран-при Бахрейна-2024. Онлайн

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В субботу, 2 марта, на трассе «Сахир» состоится первая гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Бахрейна. Старт – в 18:00 по московскому времени.

За ходом заезда можно следить вместе с онлайном Sports.ru:

«Формула-1» стартовала: «Феррари» и «Мерседес» в погоне за «Ред Булл»

Международный автодром Бахрейна
2 марта 2024 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Джордж Расселл («Мерседес»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Серхио Перес («Ред Булл»)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
7. Ландо Норрис («Макларен»)
8. Оскар Пиастри («Макларен»)
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
11. Юки Цунода («РБ»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Алекс Албон («Уильямс»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)
16. Валттери Боттас («Заубер»)
17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
18. Логан Сарджент («Уильямс»)
19. Эстебан Окон («Альпин»)
20. Пьер Гасли («Альпин»)
 
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427 комментариев
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Сезон окончен, до встречи через год.
+39
0
+39
Это точно сезон 2024, а не 2023??! Всё то же самое: Макс уезжает в небытие, Феррари в квалах хороша, в гонках - не едет. Чеко ошивается около топ-4, Мерсы, Маки и Астоны на своих местах
+27
0
+27
Да уж, зрелище то еще конечно.
И даже нет топарей типа Латифи, Никиты и Мика, чтобы размотаться в отбойник и внести интригу с СК
+25
0
+25
Очередной захватывающий сезон.
+21
0
+21
Похоже, трансфер сэра и дикпики Хорнера будут гораздо более интересными моментами сезона, чем борьба за титул.
+18
0
+18
Чем дальше, тем страшнее и хуже доминирование Макса. Браво, Либерти, вы сделали хороший чемпионат. Аплодисменты.
+18
-3
+15
С конца прошлого года ничего не изменилось среди лидеров. Нас ждет очередной унылый сезон.
+15
-1
+14
Сэр сломал свой рыцарский трон.
+13
-1
+12
Короче, всë ясно. 24 победы Ферстаппена в этом сезоне.
+11
0
+11
We are checking©️
Классика вернулась😂
+10
0
+10
И этого я ждал 3 месяца?
+10
0
+10
это самые унылые 4 титула одного регламента в истории эфадины..
можно фамилию в студию, того кхе-кхе, джентльмена, что продавил ограничение бюджетов? Я хочу со всей своей пролетарской ненавистью поставить ему в церкви свечку, чтобы он каждую ночь бился мизинчиком об тумбочку, и спросить, ну че, братик, ты доволен, уровнял?
+12
-3
+9
Леклер страдает за наши грехи, хотя по внешке такая ноша должна быть у Джовинацци
+9
0
+9
А что Халк делал? Просто развернул Стролла
+9
0
+9
Попов уже надоел с «Макс, супер Макс»…
+9
-1
+8
Ответ Ононаоно
С конца прошлого года ничего не изменилось среди лидеров. Нас ждет очередной унылый сезон.
Вот-вот. У меня вообще никаких эмоций от начала сезона (как было раньше). Мы все смотрим прошлый сезон и всё воспринимается обыденно, сухо и неинтересно, т.к. все знаем конец фильма.
+7
0
+7
Самая интересная часть сезона - предсезонные тесты, интриги, слухи, трансферы. Все что нужно знать о ф1 последних лет
+7
0
+7
У меня дед, когда взял в руки сенсорный телефон в первый раз, тоже как Албон сказал: "заберите эту ерунду, верните кнопочный"
+7
0
+7
Ну судя по темпу Сайнсу, у Леклера реально проблемы с машиной, хоть он и сам небезупречен сегодня)
+7
0
+7
ахаха, сэр едет стоя
+7
0
+7
Поздравляю болельщиков Макса.Остальным соболезную.
+7
0
+7
Идут года, меняются эпохи, Леклер страдает.
+6
0
+6
Одно из самый тухлых начало сезона. Вот прям кал по интриге
+6
0
+6
Интрига в сезоне умерла ещё не появившись.
+6
0
+6
Стейк подгорел...
+6
0
+6
Макс почти по секунде снимает с круга. Ни разу не космовоз)
+6
0
+6
Стратеги Феррари управляют гонкой Алонсо что ли?
+6
0
+6
интрига сезона лишь в том, сумеет ли РБ выиграть вообще все 24 гонки. но это ни разу не значит, что у РБ невиданный доселе самовоз, ведь Сайец в 2 сек от Переса держится, бггг
+6
0
+6
Астонам в этом году ловить вообще нечего.
+5
0
+5
Писец, столько ждать чтобы увидеть такое от Шарля! Ещё одна такая гонка и я как и Лука, не буду в этом году смотреть гонки:( нервы дороже
+6
-1
+5
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