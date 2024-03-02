❄️ Лыжи. Кубок мира. Пярмякоски победила в классической «разделке» на 20 км, Карл – 2-я, Нисканен – 3-я

2 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Лахти пройдет женская классическая «разделка» на 20 км.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

9-й этап

Лахти, Финляндия

Женщины

20 км, раздельный старт, классический стиль

1. Криста Пярмякоски (Финлядия) – 52.08,0

2. Виктория Карл (Германия) – 1,9

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 9,9

4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 20,3

5. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 30,0

6. Фрида Карлссон (Швеция) – 54,3

7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 59,2

8. Хайди Венг (Норвегия) – 1.27,4

9. Рози Бреннан (США) – 1.34,8

10. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.56,9

11. Линн Сван (Швеция) – 2.04,4

12. Лотта Венг (Норвегия) – 2.13,0...

18. Катарина Хенниг (Германия) – 2.55,6...

21. Джесси Диггинс (США) – 3.07,8

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по лыжам в Лахти