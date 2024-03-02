❄️ Лыжи. Кубок мира. Пярмякоски победила в классической «разделке» на 20 км, Карл – 2-я, Нисканен – 3-я

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная Германии жен (лыжные гонки) сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Хайди Венг Анне Кюлленен Джесси Диггинс Виктория Карл Тереза Штадлобер Кертту Нисканен Йонна Сундлинг Эбба Андерссон Лотта Венг Йоханна Матинтало Рози Бреннан Катарина Хенниг Хедда Амундсен Фрида Карлссон Линн Сван Кристин Фоснес Маргрете Бергане София Лаукли Моа Илар Лыжи

2 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Лахти пройдет женская классическая «разделка» на 20 км.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

9-й этап

Лахти, Финляндия

Женщины

20 км, раздельный старт, классический стиль

1. Криста Пярмякоски (Финлядия) – 52.08,0

2. Виктория Карл (Германия) – 1,9

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 9,9

4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 20,3

5. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 30,0

6. Фрида Карлссон (Швеция) – 54,3

7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 59,2

8. Хайди Венг (Норвегия) – 1.27,4

9. Рози Бреннан (США) – 1.34,8

10. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.56,9

11. Линн Сван (Швеция) – 2.04,4

12. Лотта Венг (Норвегия) – 2.13,0...

18. Катарина Хенниг (Германия) – 2.55,6...

21. Джесси Диггинс (США) – 3.07,8

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по лыжам в Лахти

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47 комментариев
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Ответ Мультик
И обратите внимание, с каким азартом бегут отстающие. 10-20е номера. Аж язык высовывают. Казалось бы, ты на две минуты отстаешь, никаких медалей не видать как своих ушей, откуда же азарт? Бросай все иди чай пить. А потому что идет борьба с собой, со своей усталостью. Вот так и должно быть. Вот для этого и нужны разделки.
С первой отметки борьба идет. И кто сказал, что разделки это скука? Масс-старт сейчас бы гуляли 2/3 дистанции.
+6
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+6
Не, финки конечно молодцы, Карл блестяще для классики, но Йонна... Нет слов! 20 км, разделка, классикой!!! И всего 20 секунд проигрыша, великолепный результат!
+6
0
+6
Да, 20 км - прямо оно для разделки. Солидная содержательная гонка. 15 все же маловато.
+6
0
+6
У Кристы первая за 6 лет победа на этапах КМ.
+5
0
+5
Карл и Суслик удивили, канеш, но Криста как воспряла? На домашних пирожках.)
+5
0
+5
И обратите внимание, с каким азартом бегут отстающие. 10-20е номера. Аж язык высовывают.

Казалось бы, ты на две минуты отстаешь, никаких медалей не видать как своих ушей, откуда же азарт? Бросай все иди чай пить. А потому что идет борьба с собой, со своей усталостью. Вот так и должно быть. Вот для этого и нужны разделки.
+6
-1
+5
Ответ Мультик
Да, 20 км - прямо оно для разделки. Солидная содержательная гонка. 15 все же маловато.
И бегут её в этом году , дайте вспомню... 1 раз из 30+ гонок и не одной коньковой разделки на 20 км ! Зато спринтов 13 штук.
+5
0
+5
Ответ Грюденфельдер
И бегут её в этом году , дайте вспомню... 1 раз из 30+ гонок и не одной коньковой разделки на 20 км ! Зато спринтов 13 штук.
И очков за спринт больше (из за квалификации). Да они там в фис поехавшие вот и все.
+4
0
+4
Сундлинг очень хорошую форму набрала. Да и видно, что хорошо над дистанцией работала в этом сезоне, ведь цель была - борьба за высокое место в ОЗ КМ. Если бы не болезнь и пропуск двух этапов была бы совсем высоко.
+4
0
+4
Диггинз полная зад...
+3
0
+3
заслуженный подиум для всех троих.. и особенно победа Кристы.. и это после вчерашней битвы в командном спринте..
напахались сегодня девушки.. теперь непонятно, остались у них силы на завтрашний спринт..
+3
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+3
Ответ Bijelo Dugme
Эх, Сундлинг стала сдавать
Для себя прошла отлично, становится настоящим универсалом. На обычной классической разделке была бы в призах.
+2
0
+2
Наконец-то Криста напомнила о себе
+2
0
+2
Ответ Rygeek
Карл и Суслик удивили, канеш, но Криста как воспряла? На домашних пирожках.)
Карл чего удивила то? Она в этом сезоне десятку разделкой выигрывала в Тронхейме.
+2
0
+2
Пармакоски не зря готовилась, отличный результат. Возможно закончит в этом сезоне, ещё в прошлом собиралась, так хоть на позитивной ноте.
Ну и выбор первых доступных стартовых номеров было правильным решением финок.
+2
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+2
Ответ gerr_max
Диггинз полная зад...
Она еще дома сдала - на своей коньковой разделке.
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По Арене не показывают(
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Ответ Юрий Костыгин
Права была Степанова про архаичные "многотысячные" лыжные и биатлонные арены. Вот вроде прилично народу пришло на лыжи Лахти и гораздо больше вчера на биатлон в Холменколлен. Но когда все они размазаны по этим громадам стадионов из прошлого, то смотрится не очень. Да ещё и сами арены какие-то серо-унылые.
Зато в Вершине Теи и Малиновке красота , глаз не оторвешь 😀
+2
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+2
Прекрасная гонка! Интрига сохранялась от первой отметки до финиша.
+1
0
+1
Ответ drexler
По Арене не показывают(
https://www.youtube.com/watch?v=1ZvZYD2U3rc&ab_channel=DuduFukku
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Ответ gerr_max
Карл чего удивила то? Она в этом сезоне десятку разделкой выигрывала в Тронхейме.
Так то десятку, двадцатка уже другая лига для такой тяжелой, как она. Тем не менее...
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Ответ Rygeek
Хенниг кандидат, вчера КС прилично бежала.
Да, основные: Карлссон, Нисканен и Хенниг на тройку. Может что-то получится у Андерссон и Карл. Бреннан, Венг, Пармакоски, Диггинс и Сван ещё могут хорошо пробежать, если всё совпадёт.
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Ответ SkierNSK
Ну судя по выбору номеров финок, преимущество будет у первых номеров - трасса будет разбиваться. Хотя возможно они надеются пересечься с разницей в круг и работать за последними стартующими номерами: Нисканен надо из 14 минут бежать первый круг 5 км, чтобы поработать со Сван.
Хотя на победу Нисканен надо бежать из 13 минут первый круг и работать с Диггинс дальше, если хорошо готова и состояние трассы позволит. На 10 км на этой трассе первый круг у неё в районе 12-30 обычно🤔
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Ответ Грюденфельдер
Всего 45 участниц что очень хорошо, уже с 17го номера пойдёт красная группа , и даже до неё стартует Пармакоски , Финк так что будет интересно сразу. Думаю Нисканен самый главный кандидат, но бежит она первой из сильнейших так что по её времени побегут все.
Через 5 лет: "Всего 3 участницы - шикарно: с самого старта разборка за медали, да и все будут с медалями"? 🤣
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Разделка намного интереснее чем массгулянка. Жаль разделок становится всё меньше, это же настоящая классика. Финки молодцы, здорово выступили дома, на радость болельщикам. Виктория мощь, Сундлинг тоже хороша. Ебба после болезни целый сезон сплошной провал.
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Позитивно удивила Матинтало есть ощущение что у финок именно в Лахти главные старты 😀
Даже Сванн привезла минуту Диггинс лидеру КМ. Все таки сложно Джесс бегать разделки классикой ещё и 20 км.
Как то разочаровали Фрида и Хенниг сегодня.
Где там швейцарские сестры Келин , про которых после Гомса обсуждали ? 😁
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Эх, Сундлинг стала сдавать
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Джесси на деревяхах бежит что ли?
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Хенниг кандидат, вчера КС прилично бежала.
+1
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Ну судя по выбору номеров финок, преимущество будет у первых номеров - трасса будет разбиваться. Хотя возможно они надеются пересечься с разницей в круг и работать за последними стартующими номерами: Нисканен надо из 14 минут бежать первый круг 5 км, чтобы поработать со Сван.
+2
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