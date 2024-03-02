❄️ Лыжи. Кубок мира. Пярмякоски победила в классической «разделке» на 20 км, Карл – 2-я, Нисканен – 3-я
2 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Лахти пройдет женская классическая «разделка» на 20 км.
Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам
9-й этап
Лахти, Финляндия
Женщины
20 км, раздельный старт, классический стиль
1. Криста Пярмякоски (Финлядия) – 52.08,0
2. Виктория Карл (Германия) – 1,9
3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 9,9
4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 20,3
5. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 30,0
6. Фрида Карлссон (Швеция) – 54,3
7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 59,2
8. Хайди Венг (Норвегия) – 1.27,4
9. Рози Бреннан (США) – 1.34,8
10. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.56,9
11. Линн Сван (Швеция) – 2.04,4
12. Лотта Венг (Норвегия) – 2.13,0...
18. Катарина Хенниг (Германия) – 2.55,6...
21. Джесси Диггинс (США) – 3.07,8
Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по лыжам в Лахти
Казалось бы, ты на две минуты отстаешь, никаких медалей не видать как своих ушей, откуда же азарт? Бросай все иди чай пить. А потому что идет борьба с собой, со своей усталостью. Вот так и должно быть. Вот для этого и нужны разделки.
напахались сегодня девушки.. теперь непонятно, остались у них силы на завтрашний спринт..
Ну и выбор первых доступных стартовых номеров было правильным решением финок.
Даже Сванн привезла минуту Диггинс лидеру КМ. Все таки сложно Джесс бегать разделки классикой ещё и 20 км.
Как то разочаровали Фрида и Хенниг сегодня.
Где там швейцарские сестры Келин , про которых после Гомса обсуждали ? 😁