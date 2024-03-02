«Челси» сыграл вничью с «Брентфордом» – 2:2. Дисаси сравнял на 83-й
«Челси» сыграл вничью в гостях у «Брентфорда» (2:2) в 27-м туре АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Маурисио Почеттино открыла счет благодаря точному удару Николаса Джексона на 35-й минуте, затем дважды пропустила, но сумела добиться ничьей в результате гола Акселя Дисаси на 83-й.
- Дата проведения
- 2 марта, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
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Брентфорд –
Флеккен, Роэрслев, Йоргенсен, Айер, Коллинз, Регилон, Нергор, Янельт (Ярмолюк, 87), Оньека (Йенсен, 77), Висса (Мопе, 87), Тоуни.
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Челси –
Петрович, Гюсто, Чалоба, Дисаси, Колуилл (Стерлинг, 79), Чилуэлл, Галлахер, Фернандес (Мудрик, 71), Кайседо, Палмер, Джексон.
Хотя всем уже через пару месяцев становится понятно, что нужно как можно скорее фиксировать убытки.
Это все идет от тренера-неудачника.Поч из тех тренеров, для кого проиграть гораздо страшнее чем не победить.Его проблемы с менталкой и неуверенность в себе передается команде
Никогда не видел более безвольных игроков и бесхарактерного тренера в Челси.
Но! Челси навсегда!
Заедет и на нашу улицу самосвал с пряниками.
Зачем Почетино держать до лета? В чем смысл?