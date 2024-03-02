«Челси» сыграл вничью с «Брентфордом» – 2:2. Дисаси сравнял на 83-й

«Челси» сыграл вничью в гостях у «Брентфорда» (2:2) в 27-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Маурисио Почеттино открыла счет благодаря точному удару Николаса Джексона на 35-й минуте, затем дважды пропустила, но сумела добиться ничьей в результате гола Акселя Дисаси на 83-й.

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