«Челси» сыграл вничью с «Брентфордом» – 2:2. Дисаси сравнял на 83-й

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«Челси» сыграл вничью в гостях у «Брентфорда» (2:2) в 27-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Маурисио Почеттино открыла счет благодаря точному удару Николаса Джексона на 35-й минуте, затем дважды пропустила, но сумела добиться ничьей в результате гола Акселя Дисаси на 83-й.

Брентфорд – Челси 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
2 марта, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 35 Джексон, 1:1 – 50 Роэрслев, 2:1 – 69 Висса, 2:2 – 83 Дисаси.
БрентфордФлеккен, Роэрслев, Йоргенсен, Айер, Коллинз, Регилон, Нергор, Янельт (Ярмолюк, 87), Оньека (Йенсен, 77), Висса (Мопе, 87), Тоуни.
ЧелсиПетрович, Гюсто, Чалоба, Дисаси, Колуилл (Стерлинг, 79), Чилуэлл, Галлахер, Фернандес (Мудрик, 71), Кайседо, Палмер, Джексон.
Предупреждения:
Галлахер (38), Янельт (57), Оньека (73), Йоргенсен (90).

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63 комментария
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Даже мне из Москвы видно было, что Брентфорд забрал второй тайм и контроль над игрой. Какая реакция Поча? Никакая. Бездарь и есть бездарь.
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Радоваться тут нечему. Команда, которая проиграла 4 последних матча уничтожила Поча за 1 тайм. При этом он как терпила просто стоял и смотрел. В конце Брентфорд ослепило солнце, поэтому Поч спас очко, продолжив эти мучения и на следующий матч. Капец.
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Вся эта канитель с Почем чисто американская история: взять в топ 10 драфта НБА бездарнейшего баста, но до последнего верить, А ВДРУГ он все таки заиграет, но ни за что не признавать большую ошибку

Хотя всем уже через пару месяцев становится понятно, что нужно как можно скорее фиксировать убытки.
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По такой игре,ничья вполне хороший результат,весь второй тайм ЧЕЛСИ ходил пешком,что было вполне ожидаемо,не пойму только почему Поч стал делать замены только на 70 минуте,ну выпусти ты хоть школьников,пусть хоть создадут хаоса,а то ходят все пешком.
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А может кто объяснить зачем переходить на 3 цз со слабеньким Чалобой когда Дисаси+Колвилл/Бадиашиль не дали забить ни одного гола с АВ, КП, МС, Ливерпулем (там пропущенный были после замен или до замен). А сам Чалоба когда выходил только пожарил.
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Ответ Акер
Радоваться тут нечему. Команда, которая проиграла 4 последних матча уничтожила Поча за 1 тайм. При этом он как терпила просто стоял и смотрел. В конце Брентфорд ослепило солнце, поэтому Поч спас очко, продолжив эти мучения и на следующий матч. Капец.
не стоял, а сидел👌
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лучше уж Лэмпарда назначить до лета, чем этого днаря оставлять
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Гюсто гений, попал в дерево
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Вся проблема Челси исключительно в том, что эту команду психологически раздавить может кто угодно, хоть Клопп, хоть команда 3 лиги, если надавят.Особенно в гостевых матчах.

Это все идет от тренера-неудачника.Поч из тех тренеров, для кого проиграть гораздо страшнее чем не победить.Его проблемы с менталкой и неуверенность в себе передается команде
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Отмучались
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Солнышко вышло поздравить Поча с Днем Рождения и ослепило Флеккена.
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На второй тайм уже вышел привычный Челси Поча: в защите дыра, в центре проходной двор, атаки нет.
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Ну вот и доигрались, чуть поддавили и всë, даëшь тупые эксперименты.
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Ответ Born is the King
Ну что ж ты с Дисаси будешь делать. Это днарь и вряд ли станет нормально играть
В нормальной тактике он был норм, поч решил хксперименты глупые проводить.
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Ответ Satian
Почему он начал в 3 цз? Что это за страх перед соперником? Что этот поч за ссыкло
Естественно. Пончик не боится, только дома, со своими лимонами.
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Ответ CFCheadhunter
Кого сейчас брать? Уволят в конце сезона
Смысл его держать? Он ничего не даёт команде кроме духа лузерства, что очевидно не является тем, что нужно молодой команде. У нового тренера будет больше времени на работу.
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после таких матчей, всех игроков зарплат лишать нахер
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Никакого прогресса в игре
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Самое главное - безобразная игра в обороне. Челси постоянно пропускает голы, причем от любого соперника. И это уже много лет. Я устал писать, что без бетонной защиты выиграть ничего нельзя. У нас вообще никакой защиты нет.
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Уныло против команды которая стоит на вылете и в последнее время только проигрывает. Хотя, что ожидать с 3 цз и без бегунков, а позиционки не было и до этого матча.
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как же хорошо что чалоба вернулся - защита заиграла новыми красками. спасибо почетино
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Очень много брака в передачах, в работе с мячом, неочевидных потерь. Отсюда и итоговый результат, и это уровень игры.
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Как же удобно нашим соперникам играть против нас. Можно не напрягаясь смело брать очки.
Никогда не видел более безвольных игроков и бесхарактерного тренера в Челси.
Но! Челси навсегда!
Заедет и на нашу улицу самосвал с пряниками.
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Удивился когда увидел счёт 0-1 после первого тайма но во втором тайме поезды вернулись на свои рельсы))
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Ответ Гол в девятину
Всем давно понятно, что не увольняя аргентинского днаря, руководство тупo оттягивает неизбежное.
Кого сейчас брать? Уволят в конце сезона
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Ответ CFCheadhunter
Кого сейчас брать? Уволят в конце сезона
Например Флик или Конте безработные.Пусть хоть что-то наиграют к новому сезону.

Зачем Почетино держать до лета? В чем смысл?
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Почему он начал в 3 цз? Что это за страх перед соперником? Что этот поч за ссыкло
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Ответ KeriLLo
А может кто объяснить зачем переходить на 3 цз со слабеньким Чалобой когда Дисаси+Колвилл/Бадиашиль не дали забить ни одного гола с АВ, КП, МС, Ливерпулем (там пропущенный были после замен или до замен). А сам Чалоба когда выходил только пожарил.
Поч вдохновился Интером
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Ответ KeriLLo
А может кто объяснить зачем переходить на 3 цз со слабеньким Чалобой когда Дисаси+Колвилл/Бадиашиль не дали забить ни одного гола с АВ, КП, МС, Ливерпулем (там пропущенный были после замен или до замен). А сам Чалоба когда выходил только пожарил.
Я думаю этого дредастого упыря просит руководство ставить, чтобы летом дороже продать.
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Интересно, этот матч - тоже "ступенька на пути, чтобы стать сильнее"(с)Пончик
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