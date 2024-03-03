UFC Fight Night 238: Розенстрайк против Газиева, Мокаев – Перес, Нурмагомедов победил Алмахана

Теги UFC MMA Жаирзиньо Розенстрайк UFC Fight Night Умар Нурмагомедов Алекс Перес Мухаммад Мокаев Шамиль Газиев Бокс/MMA/UFC

В ночь на 3 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, проходит UFC Fight Night 238.

В главном событии турнира состоится поединок в тяжелом весе между Жаирзиньо Розенстрайком и Шамилем Газиевым.

Главный кард турнира:

  • Жаирзиньо Розенстрайк (13-5) – Шамиль Газиев (12-0);
  • Тайсон Педро (10-4) – Витор Петрино (10-0);
  • Мухаммад Мокаев (10-0) – Алекс Перес (24-7);
  • Умар Нурмагомедов (17-0) победил Бекзата Алмахана (16-2) единогласным решением судей;
  • Стивен Эрцег (12-1) победил Мэтта Шнелла (16-8) нокаутом во втором раунде.

Бои основного карда начнутся в 00:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Взвешивание UFC Fight Night 238: Мокаев тяжелее Переса, Нурмагомедов и Алмахан показали одинаковые цифры

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50 комментариев
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Ответ Андрей Сергеев
Основной кард не в нули по мск, а в нули по GMT + 3 часа, это 6 утра по Москве
Турнир уже во всю идет, ты ошибаешься)
+10
0
+10
Нокаут от Оливейра -огонь
+9
-1
+8
Мне кажется или Умар намного больше казаха?
+7
0
+7
О каком титульнике вообще Мокаев заикается, что Пантожа что Ройвал его просто не заметят
+5
0
+5
Ответ Demon69
Комментарий удален пользователем
Да ладно тебе. Такие «Умары» полы протирают, но наносят ударов больше, чем многие в стойке. Есть просто залёживание, а есть именно хорошая работа в партере. Понятное дело, что тебе всё равно и это тупо хейт ради хейта, но с точки зрения и ведения боя он всё делает очень умно. Видно, что в стойке он казаху проигрывает, какой смысл ему дальше стоять в ней? Проиграть, чтобы Демона 69 повеселить??

П.С. Ещё и коммент удалил…
+7
-2
+5
Казах красавчик, держался очень достойно не смотря на разгром.
+4
0
+4
Кард интересный. Должен показать, чего стоят ребята.
+4
-1
+3
я дагестанец и болел за Умара, но могу сказать, что Бекзат капитальный красавчич
+4
-2
+2
По идее Перец должен побеждать
+2
0
+2
Какой же полуфабрикат этот Мокаев. Бездарное выступление против середняка Переза.
+2
0
+2
Казах крепкий
+2
0
+2
те кто говорит, что простое залеживание, одеяло.. посмотрите на количество ударов, какое лицо после боя у казахского бойца. Умар молодец.
+4
-2
+2
Умар деклассировал соперника, но насколько же он больше..реально как из разных весовых
+3
-1
+2
Ответ Тимур Амонов
Мне кажется или Умар намного больше казаха?
Не кажется, по тв картинке они из разных весовых.
+2
0
+2
Ппц Мокаев огромный
+1
0
+1
Ответ Костя Петров
Я думаю этот Бекзат отвозит Мераба
Этого Бекзата любой кто владеет хоть какими то навыками борьбы переведет ты о чем
+2
-1
+1
Ответ Костя Петров
Я думаю этот Бекзат отвозит Мераба
Да конечно.на словах каждый лев Толстой.
+1
0
+1
Ответ Сергей Паршин
Ребят, а Мокаев реально силён, раз он настолько фаворит с Перезом?
Скорее Перез слишком плох, простой почти 2 года так еще и на серии поражений
+1
0
+1
Ответ Сергей Паршин
Ребят, а Мокаев реально силён, раз он настолько фаворит с Перезом?
Предыдущий бой трудно дался. Характер у него есть, но пока нет ощущения, что он силен настолько силен, чтоб быть большим фаворитом.
+1
0
+1
Так, я не понял. А что это за флаг недружественного государства в титре у Мухаммада?
Гражданин Мокаев, сдать мокасины и ключи от приоры!
+1
0
+1
Быстрее бы уже бой Штрука там хоть интересно будет, следующий бой та еще тошниловка
+3
-2
+1
Партера у казаха нет тут исход очевиден
+1
0
+1
Какой же трусливый стиль боя все таки, боюсь получить удар, поэтому прилипну как банный лист.
+1
-1
0
Алекс Перец делай красиво.
Порадуй публику.
0
0
0
Ребят, а Мокаев реально силён, раз он настолько фаворит с Перезом?
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Ответ Андрей Сергеев
Основной кард не в нули по мск, а в нули по GMT + 3 часа, это 6 утра по Москве
По матч боец,если нету могу трансляцию скинуть
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Ответ sfilatov13
идёт 2024-год, а в "лучшей лиге мира" в рейтингах до сих находятся люди обладающие только одним видом единоборств, причём никак не подходящим под ММА
если что, то я писал про Шнелла, с каким-то там карате кукушай
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Ответ MortalVombat
Я конечно все понимаю, но вот честно, такого Нурмагомедова Мераб зо один вечер раза 3 побет. А как послушать прям монстр каких мало. Ещё раз убеждаюсь, реальный уровень только в бою видно.
Не побьет
+1
-1
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Комментарий удален пользователем
По матч тв уже идёт
+1
-1
0
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