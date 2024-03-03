UFC Fight Night 238: Розенстрайк против Газиева, Мокаев – Перес, Нурмагомедов победил Алмахана
В ночь на 3 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, проходит UFC Fight Night 238.
В главном событии турнира состоится поединок в тяжелом весе между Жаирзиньо Розенстрайком и Шамилем Газиевым.
Главный кард турнира:
- Жаирзиньо Розенстрайк (13-5) – Шамиль Газиев (12-0);
- Тайсон Педро (10-4) – Витор Петрино (10-0);
- Мухаммад Мокаев (10-0) – Алекс Перес (24-7);
- Умар Нурмагомедов (17-0) победил Бекзата Алмахана (16-2) единогласным решением судей;
- Стивен Эрцег (12-1) победил Мэтта Шнелла (16-8) нокаутом во втором раунде.
Бои основного карда начнутся в 00:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».
Взвешивание UFC Fight Night 238: Мокаев тяжелее Переса, Нурмагомедов и Алмахан показали одинаковые цифры
П.С. Ещё и коммент удалил…
Гражданин Мокаев, сдать мокасины и ключи от приоры!
Порадуй публику.