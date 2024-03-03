UFC Fight Night 238: Розенстрайк против Газиева, Мокаев – Перес, Нурмагомедов победил Алмахана

В ночь на 3 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, проходит UFC Fight Night 238.

В главном событии турнира состоится поединок в тяжелом весе между и Шамилем Газиевым.

Главный кард турнира:

Жаирзиньо Розенстрайк (13-5) – Шамиль Газиев (12-0);

Тайсон Педро (10-4) – Витор Петрино (10-0);

Мухаммад Мокаев (10-0) – Алекс Перес (24-7);

Умар Нурмагомедов (17-0) победил Бекзата Алмахана (16-2) единогласным решением судей;

Стивен Эрцег (12-1) победил Мэтта Шнелла (16-8) нокаутом во втором раунде.

Бои основного карда начнутся в 00:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Взвешивание UFC Fight Night 238: Мокаев тяжелее Переса, Нурмагомедов и Алмахан показали одинаковые цифры