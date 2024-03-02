Ферстаппен завоевал 5-й Большой шлем и сравнялся с Шумахером. У Хэмилтона – на 1 больше
Ферстаппен начал сезон-2024 «Формулы-1» с нового достижения
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал Большой шлем на Гран-при Бахрейна: выиграл поул, установил быстрейший круг гонки, лидировал от старта до финиша и одержал победу.
Достижение стало пятым в карьере чемпиона мира – это третий показатель в истории «Ф-1». Макс сравнялся с Михаэлем Шумахером и Альбертом Аскари, больше Шлемов лишь на счету Джима Кларка (восемь) и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (шесть).
Старт сезона «Ф-1»: «Ред Булл» все же впереди, «Феррари» вторая сила с претензиями, «Мерседес» потерялся
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
печальненько