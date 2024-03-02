Ферстаппен завоевал 5-й Большой шлем и сравнялся с Шумахером. У Хэмилтона – на 1 больше

Теги Михаэль Шумахер Альберто Аскари Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон Ред Булл Джим Кларк Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен начал сезон-2024 «Формулы-1» с нового достижения

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал Большой шлем на Гран-при Бахрейна: выиграл поул, установил быстрейший круг гонки, лидировал от старта до финиша и одержал победу.

Достижение стало пятым в карьере чемпиона мира – это третий показатель в истории «Ф-1». Макс сравнялся с Михаэлем Шумахером и Альбертом Аскари, больше Шлемов лишь на счету Джима Кларка (восемь) и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (шесть).

Старт сезона «Ф-1»: «Ред Булл» все же впереди, «Феррари» вторая сила с претензиями, «Мерседес» потерялся

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26 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Красава, сам с собой соревнуется, в напарниках лафа - мексиканский бич рентач.
Давай откровенно: ты был бы счастлив, если бы на месте Макса оказался Алонсо)
+18
-1
+17
Красава, сам с собой соревнуется, в напарниках лафа - мексиканский бич рентач.
+21
-10
+11
Если так будет продолжаться, то по окончанию сезона будет 10...
+9
-1
+8
не знаю что тут сказать .в чем вообще смысл таких гонок .соревнование вроде как .
+13
-5
+8
Ответ NomerSports
не знаю что тут сказать .в чем вообще смысл таких гонок .соревнование вроде как .
формула это соревнование не только гонщиков, но и инженерных умов
+10
-3
+7
Запросто рекорд Кларка побьет в этом сезоне
+8
-3
+5
Ту ту ту ту.....
+9
-5
+4
Ответ Великий Алонсо
Красава, сам с собой соревнуется, в напарниках лафа - мексиканский бич рентач.
Мерседес несколько лет так соревновался, а тут вдруг прозрели))
+4
0
+4
А можно лидировать от старта до финиша и не одержать победу?
+3
0
+3
Ответ Артём Ларсон
А можно лидировать от старта до финиша и не одержать победу?
Штраф какой нибудь словить уже после
+3
0
+3
Если Макс поставит цель побить этот рекорд, то в этом сезоне насобирает больших шлемов.
+3
-1
+2
Ответ Артём Ларсон
А можно лидировать от старта до финиша и не одержать победу?
Получить дисквалификацию после финиша? Или штраф просто.
+2
0
+2
похоже лукапоп меня покусал, но похоже в этом сезоне мы увидим только переписывание рекордов.
печальненько
+6
-5
+1
Ответ Артём Ларсон
А можно лидировать от старта до финиша и не одержать победу?
Ну, Йосовича до-самовозного периода пару-тройку раз выгоняли с подиума за дичь на трассе прямо из комнаты ожидания. Так что - вполне.
+2
-1
+1
Ответ Великий Алонсо
Красава, сам с собой соревнуется, в напарниках лафа - мексиканский бич рентач.
Комментарий удален модератором
Ответ Scorpio
4 максоглоркиных ущемившихся меня минуснули, вот вы жалкие)) не пойму что вам не нравится? что Макс впереди, и об это говорят, или что не отдают ему должное, как он превозмог? )
за первый титул нечестный
+1
-1
0
Ответ Егор Егор
Мерседес несколько лет так соревновался, а тут вдруг прозрели))
Там хотя бы первые 3 года был Росберг, был интерес кто из них победит. А тут вообще ничего, Перес не вывозит вообще
0
0
0
Ответ Scorpio
4 максоглоркиных ущемившихся меня минуснули, вот вы жалкие)) не пойму что вам не нравится? что Макс впереди, и об это говорят, или что не отдают ему должное, как он превозмог? )
Сейчас бы в 2024 за минусы спрашивать
0
0
0
Ответ NomerSports
не знаю что тут сказать .в чем вообще смысл таких гонок .соревнование вроде как .
Что предлагаешь? Колесо открутить, гирю повесить?
+2
-2
0
Ответ GODZILLA
Ту ту ту ту.....
Комментарий удален модератором
И ему только 26 лет… а сколько еще рекордов будет побито 🔝
+3
-3
0
Никаких сомнений, что в этом году побьёт этот рекорд...
+1
-1
0
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