Ферстаппен завоевал 5-й Большой шлем и сравнялся с Шумахером. У Хэмилтона – на 1 больше

Ферстаппен начал сезон-2024 «Формулы-1» с нового достижения

Гонщик «Ред Булл» завоевал Большой шлем на : выиграл поул, установил быстрейший круг гонки, лидировал от старта до финиша и одержал победу.

Достижение стало пятым в карьере чемпиона мира – это третий показатель в истории «Ф-1». Макс сравнялся с и , больше Шлемов лишь на счету (восемь) и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (шесть).

Старт сезона «Ф-1»: «Ред Булл» все же впереди, «Феррари» вторая сила с претензиями, «Мерседес» потерялся

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