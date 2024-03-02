«Валенсия» – «Реал». 2:1 – Винисиус забил. Онлайн-трансляция
«Реал» играет в гостях с «Валенсией» в 27-м туре Ла Лиги.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает Окко.
- Дата проведения
- 2 марта, 23.00, «Месталья»
- Голы:
- 1:0 – 27 Дуро, 2:0 – 30 Яремчук, 2:1 – 45 Винисиус Жуниор.
-
Валенсия –
Мамардашвили, Фулькье, Диакаби, Москера, Гайя, Франсиско Перес, Канос, Пепелу, Герра, Яремчук, Дуро.
-
Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго.
- Предупреждение:
- Яремчук (4).
Ah shit, here we go again
а меня еще заминусовали умники, а теперь кушайте это приятно апетита клоуны
Великолепная атмосфера сегодня