«Валенсия» – «Реал». 2:1 – Винисиус забил. Онлайн-трансляция

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига онлайны Футбол

«Реал» играет в гостях с «Валенсией» в 27-м туре Ла Лиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает Окко.

Валенсия – Реал Мадрид 2:1 (перерыв)
Дата проведения
2 марта, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 27 Дуро, 2:0 – 30 Яремчук, 2:1 – 45 Винисиус Жуниор.
ВаленсияМамардашвили, Фулькье, Диакаби, Москера, Гайя, Франсиско Перес, Канос, Пепелу, Герра, Яремчук, Дуро.
Реал МадридЛунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго.
Предупреждение:
Яремчук (4).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

115 комментариев
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Яремчук забил Лунину… Это всё ещё ЛаЛига или УПЛ??
+17
-4
+13
Почему когда Винисиус начинает отрабатывать в защите, Реал пропускает?))
+15
-2
+13
Ответ Алекс Самойлов
Комментарий удален модератором
Ну ты про свои планы здесь то не рассказывай
+17
-5
+12
Очередной бывший игрок «Кастильи» забивает в ворота «Реала»
Ah shit, here we go again
+13
-3
+10
Ответ Zakir0561
Комментатор на Окко просто люто дротит на Валенсию…
Он за Атлетико топит, поэтому так радуется
+11
-1
+10
У сливок безлимит на нарушения без ЖК ???
+20
-12
+8
Чет Родриго какой то нервный, так исподтишка бить не нормально, как он желтую не получил - загадка.
+10
-2
+8
Комментатор на Окко просто люто дротит на Валенсию…
+8
0
+8
Винисиус красава . Гол привез
+11
-4
+7
Ответ Алекс Самойлов
Комментарий удален модератором
Давай сам
+8
-2
+6
Ответ Дороф
Ты статистику нарушений правил видел? Или ты предвзят напрочь?
А ты матч смотришь ?
+12
-6
+6
Вообще конечно вся команда отвратительно выглядит, но Вальверде прям очень плох, столько ошибок, столько обрезов, я в шоке. Да даже кроос творит непонятные вещи. Жду 2 тайма, возможно что то изменится
+3
0
+3
судья странный, в атаке останавливать тайм - окэээй
+7
-4
+3
Ответ Алекс Самойлов
У сливок безлимит на нарушения без ЖК ???
Ты статистику нарушений правил видел? Или ты предвзят напрочь?
+11
-8
+3
Ответ Николай Корягин
Совсем варенный Реал сегодня. Что с ними происходит!?
Так они всегда так играют. Просто отскакивают за счет поздних голов.
+10
-7
+3
как я и говорил индус в старте это к беде
а меня еще заминусовали умники, а теперь кушайте это приятно апетита клоуны
+3
0
+3
Удивительно в воротах Реала Лунин в воротах Валенсии Мамардашвили. Когда ещё такое будет.:))))))
+3
-1
+2
Как же мне нравятся матчи против Валенсии на Месталье. Валенсия у себя дома всегда дает бой Реалу.
+4
-2
+2
Очень обидно, что Браим должен сидеть в запасе не смотря на свою стоповую игру только из-за того, что у бразильского середняка крыша в руководстве есть. Скорее бы уже Мбаппе перешел и отправил в запас это подобие футболиста под 11 номером. Раньше Игуаина, который забивал по 25-30 голов при живом Роналду и делил основу с Каримом без сожалений продавали, а сейчас должны терпеть человека со статистикой 1 гол в 11 матчах. Тот факт, что ни один европейский клуб вообще не проявлял интереса к родриго о многом говорит
+4
-2
+2
Тебас, найди уже наконец какого-нибудь инвестора для Валенсии. Посмотрите, какой классный стадион и какие болельщики. Валенсия должна стать четвертой силой в Ла Лиге.
Великолепная атмосфера сегодня
+1
0
+1
вратарь глуповатый у валенсии. он дотягивается до мяча, чуток его переправляет, в это время родриго ему в бошку ногой влетает. он вместо того, чтобы покорчиться и вар отменил бы гол (100%) не заметил этот удар
+1
0
+1
Ответ ernar11
Тебас, найди уже наконец какого-нибудь инвестора для Валенсии. Посмотрите, какой классный стадион и какие болельщики. Валенсия должна стать четвертой силой в Ла Лиге. Великолепная атмосфера сегодня
Атлетик Бильбао тоже очень классный клуб с отличными болельщиками и их тоже хочется видеть в топ 4
+1
0
+1
Ответ Данил Курмангазыев
браима в старт Родриго в запас
В последних 2 матчах Браим смотрелся слабо. Да и на позиции цн способны играть лишь Хоселу и Родриго.
+2
-1
+1
Родриго и Вини каждый должны были схватить по желтой, но как обычно, судья предпочел закрыть на это глаза
+6
-5
+1
Кто-то родриго на поле вообще заметил? Как это днище только в основе бегает. Я не понимаю этого акцента и ставку на бразильский рынок. Сборная Бразилии регулярно позорится на мундиалях и кубках. Видимо некоторые застряли в нулевых и думают, что эта страна выращивает Роналдо, Карлосов, Кака и Роналдиньо, но сейчас эта страна поставляет только всяких родриго, антони и рейниеров. Я просто уверен, что не будь у Мадрида Джуда, то Барса гарантированно стала бы чемпионом. А некоторые ведь серьезно считают, что родриго лучше Килиана
+5
-4
+1
Ответ R-n-D161Rus
мужики экспресс из 9 матчей почти прошел, осталась только аобеда Реала! заплюсуйте на удачу)
какой коеф?
+1
0
+1
Валя легко казнит выскочек
+8
-7
+1
Ответ Аскар Туребеков
Анчелотти зря продлили... надо было подождать до лета и позвать Шаби Алонсо... эх
Да 7 месяцев играют на отличном уровне, что еще от Анчи требовать. Плохие игры у всех бывают, и эта игра еще не закончена, вполне могут камбэкнуть
+2
-1
+1
браима в старт Родриго в запас
+2
-1
+1
Вот это была мега афиша в начале 2000-ых. Круче , чем нынче МС-Ливерпуль.
+5
-4
+1
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