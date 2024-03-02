«Валенсия» – «Реал». 2:1 – Винисиус забил. Онлайн-трансляция

«Реал» играет в гостях с «Валенсией» в 27-м туре Ла Лиги.

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Игру в прямом эфире показывает Окко.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги