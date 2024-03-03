Судья завершил игру за мгновение до навеса, приведшего к голу «Реала» «Валенсии» на 98:42 при 7 добавленных. Беллингем получил красную за недовольство

Гол «Реала» «Валенсии» (2:2) на 99-й минуте не был засчитан.

Главный судья добавил к игре 27-го тура 7 минут. В начале этого отрезка возникла спорная ситуация с возможным пенальти в ворота мадридцев, из-за которой в игре была пауза.

Арбитр позволил игре продолжиться после того, как 7 минут истекли. На 99-й минуте « » после неудачной подачи с углового удалось вернуть себе мяч на краю штрафной площади «Валенсии». сместился на фланг и сделал навес на край вратарской, откуда нанес точный удар головой.

Однако за мгновение до навеса рефери дал свисток об окончании матча. Гол, забитый примерно на 98:42, засчитан не был.

Футболисты «Реала» окружили Хиля Мансано и начали с ним спорить. За агрессивное поведение судья показал Беллингему красную карточку.