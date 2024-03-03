Судья завершил игру за мгновение до навеса, приведшего к голу «Реала» «Валенсии» на 98:42 при 7 добавленных. Беллингем получил красную за недовольство
Гол «Реала» «Валенсии» (2:2) на 99-й минуте не был засчитан.
Главный судья Хесус Хиль Мансано добавил к игре 27-го тура Ла Лиги 7 минут. В начале этого отрезка возникла спорная ситуация с возможным пенальти в ворота мадридцев, из-за которой в игре была пауза.
Арбитр позволил игре продолжиться после того, как 7 минут истекли. На 99-й минуте «Реалу» после неудачной подачи с углового удалось вернуть себе мяч на краю штрафной площади «Валенсии». Браим Диас сместился на фланг и сделал навес на край вратарской, откуда Джуд Беллингем нанес точный удар головой.
Однако за мгновение до навеса рефери дал свисток об окончании матча. Гол, забитый примерно на 98:42, засчитан не был.
Футболисты «Реала» окружили Хиля Мансано и начали с ним спорить. За агрессивное поведение судья показал Беллингему красную карточку.
Это просто позор для футбола без пристрастий к какой либо команде
Завтра засудят Атлетик
Каталонский кабинет работает исправно)
даже игрок валенсии уже бесился от пропущенного гола,не думая о том,что его не засчитают....
Но это ладно, что хуже это свистеть во время навеса в штрафную
На повторе видно, как Хиль видит влетающий гол и резко отворачивается и свистит)))
Позорище, никогда такого не видел
А до этого не свистнул, видимо, надеясь, что Валенсия в контру полетит, увидел почти гол и сразу решил завершить, ахах
P. S А при финальном тройном свистке, игра считается законченной на первом или третьем свистке? Просто интересно, теоретически могут признать гол верным, а судью кретином?)
Хиль Мансано полнейший 🤡🤡🤡 !!!
Реал - забивает на 99 - гол отменяют, потому что судья не простил бы себе победу Реала, хотя затяжка с тем же Диакаби заслуживала 1-2 минут компенсации
Понятно всё с этим футболом
https://t.me/LSR_RM/48054
Цензурных слов просто нет, промолчу. Лучше здоровья Диакаби пожелаю, чтобы его травма не совсем уж жуткой оказалась.
Смотрим автора новости.
Суряев.
Всё ясно))