Судья завершил игру за мгновение до навеса, приведшего к голу «Реала» «Валенсии» на 98:42 при 7 добавленных. Беллингем получил красную за недовольство

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига дисквалификации судьи Хесус Хиль Мансано Браим Диас Джуд Беллингем Футбол

Гол «Реала» «Валенсии» (2:2) на 99-й минуте не был засчитан.

Главный судья Хесус Хиль Мансано добавил к игре 27-го тура Ла Лиги 7 минут. В начале этого отрезка возникла спорная ситуация с возможным пенальти в ворота мадридцев, из-за которой в игре была пауза.

Арбитр позволил игре продолжиться после того, как 7 минут истекли. На 99-й минуте «Реалу» после неудачной подачи с углового удалось вернуть себе мяч на краю штрафной площади «Валенсии». Браим Диас сместился на фланг и сделал навес на край вратарской, откуда Джуд Беллингем нанес точный удар головой.

Однако за мгновение до навеса рефери дал свисток об окончании матча. Гол, забитый примерно на 98:42, засчитан не был.

Футболисты «Реала» окружили Хиля Мансано и начали с ним спорить. За агрессивное поведение судья показал Беллингему красную карточку.

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487 комментариев
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Когда казалось, что Лаос уверенно пребывает на дне испанского судейства, снизу постучал Хесус Мансано

Это просто позор для футбола без пристрастий к какой либо команде
+298
-29
+269
Посмотрите на защитников Валенсии. Они все в недоумении, злятся, что пропустили на последних минутах. Они даже не думали, что игрок бчк закончил игру. Это просто за гранью абсурда.
+213
-44
+169
Сегодня засудили Реал
Завтра засудят Атлетик
Каталонский кабинет работает исправно)
+166
-48
+118
мне,кажется,вне зависимости от клубных пристрастий любой адекватный болельщик футбола в недоумение от такого,он бы еще пеналь засчитал бы,раз такое дело....
даже игрок валенсии уже бесился от пропущенного гола,не думая о том,что его не засчитают....
+105
-8
+97
Ответ kaka10
Когда казалось, что Лаос уверенно пребывает на дне испанского судейства, снизу постучал Хесус Мансано Это просто позор для футбола без пристрастий к какой либо команде
Он не постучал снизу , а с разбегу туда нырнул (в яму с гамном)!!!
+83
-5
+78
Ответ xQcoW
Посмотрите на защитников Валенсии. Они все в недоумении, злятся, что пропустили на последних минутах. Они даже не думали, что игрок бчк закончил игру. Это просто за гранью абсурда.
Новостник позорник, написал новость будто играли больше положенного, когда ВАР просмотр пенальти был на 90 минуте и прошло 2-3 минуты, которые не засчитали, должны были играть до 99-100 минуты, учитывая ВАР просмотр.

Но это ладно, что хуже это свистеть во время навеса в штрафную
+77
-6
+71
Лооол
На повторе видно, как Хиль видит влетающий гол и резко отворачивается и свистит)))
Позорище, никогда такого не видел

А до этого не свистнул, видимо, надеясь, что Валенсия в контру полетит, увидел почти гол и сразу решил завершить, ахах

P. S А при финальном тройном свистке, игра считается законченной на первом или третьем свистке? Просто интересно, теоретически могут признать гол верным, а судью кретином?)
+82
-13
+69
Я хоть и не любитель Реала, но тут стоить признать, Мансано знатно обосрался…
+52
-1
+51
Ответ kaka10
Когда казалось, что Лаос уверенно пребывает на дне испанского судейства, снизу постучал Хесус Мансано Это просто позор для футбола без пристрастий к какой либо команде
Думаю в ЛЛ он больше судить не будет.
+55
-4
+51
Кто-то после этого ПОЗОРИЩА будет говорить, что все судьи куплены «Мадридом»?
Хиль Мансано полнейший 🤡🤡🤡 !!!
+65
-15
+50
Я смотрю футбол 11 лет но такой жесты я не когда не видел
+43
-3
+40
Ливерпуль - забивает на 99 (хотя судья добавил 8 минут) и побеждает, потому что "Клопп же уходит, надо помочь им выиграть АПЛ" 🤷

Реал - забивает на 99 - гол отменяют, потому что судья не простил бы себе победу Реала, хотя затяжка с тем же Диакаби заслуживала 1-2 минут компенсации

Понятно всё с этим футболом
+69
-30
+39
матч сложный, но то что сделал судья это просто ни в какие ворота не лезет. миллион длительных остановок минут на 20 минимум, а он добавляет 7!!! минут, чтобы спасти свою попу, тк не вывозит матч. в доп время из этих 7 минут опять долгая остановка из-за вар 3 минуты. и на 98 давать свисток, когда игрок подает мяч в штрафную.. это вопиющий случай. еще и красных надавал.. неужели опять без последствий ? позор
+40
-2
+38
Судья продажная! Козёл ты))
+42
-5
+37
Ответ Scopus
Ливерпуль - забивает на 99 (хотя судья добавил 8 минут) и побеждает, потому что "Клопп же уходит, надо помочь им выиграть АПЛ" 🤷 Реал - забивает на 99 - гол отменяют, потому что судья не простил бы себе победу Реала, хотя затяжка с тем же Диакаби заслуживала 1-2 минут компенсации Понятно всё с этим футболом
«Манчестеру» засчитывают гол после финального свистка )))
+43
-6
+37
Завершать матч во время атаки - я такого ещё ни разу не видел. Больший бред представить сложно)))
+39
-4
+35
Ответ Burak Orel
Комментарий скрыт
Негрейра это целая лесопилка
+48
-14
+34
Такого не позволял себе даже Эвребе
+35
-3
+32
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
С чего это он должен был намного раньше свистнуть? Там почти 3 минуты вар смотрели, по хорошему, эти 3 минуты нужно было компенсировать и доигрывать до 100 минуты… хотя бы явные ошибки признайте, а то больно читать ваш бред
+29
0
+29
Ответ Talgat Ergeshov
мне,кажется,вне зависимости от клубных пристрастий любой адекватный болельщик футбола в недоумение от такого,он бы еще пеналь засчитал бы,раз такое дело.... даже игрок валенсии уже бесился от пропущенного гола,не думая о том,что его не засчитают....
Ещё и спортс набрасывает заголовком. Добавили-то семь минут, да, только во время добавленного ещё три минуты ВАР смотрели. Ну а со свистком это вообще скандал года. Уже даже есть видео момента, как Мансано подносит свисток ко рту, убирает его, дожидается навеса и только тогда свистит.
https://t.me/LSR_RM/48054
Цензурных слов просто нет, промолчу. Лучше здоровья Диакаби пожелаю, чтобы его травма не совсем уж жуткой оказалась.
+28
-1
+27
Ответ Антон Орехов
Думаю в ЛЛ он больше судить не будет.
Ты недооцениваешь испанский футбол. Такого таланта на финал кубка поставят)
+25
0
+25
Ответ Хозяин патриотов
Комментарий скрыт
Накидайте ему минусов.
+35
-10
+25
Ответ King_X
Лооол На повторе видно, как Хиль видит влетающий гол и резко отворачивается и свистит))) Позорище, никогда такого не видел А до этого не свистнул, видимо, надеясь, что Валенсия в контру полетит, увидел почти гол и сразу решил завершить, ахах P. S А при финальном тройном свистке, игра считается законченной на первом или третьем свистке? Просто интересно, теоретически могут признать гол верным, а судью кретином?)
Справедливости ради, я слышал свисток до навеса, по-моему. Или сразу после, пока мяч летел. Но решение абсолютно идиотское, конечно, за гранью добра и зла.
+32
-8
+24
В трансляциях Ла Лиги вместо комментатора должен закадровый смех работать
+25
-2
+23
По все законам футбола в атаке никогда не свистят, тем более когла видно, что будет навес. Одно из самых абсурдных решений судьи. Может быть это даже и не специально, но чем он руководствовался в тот момент непонятно.
+23
0
+23
Ответ JENNINGS
Кто-то после этого ПОЗОРИЩА будет говорить, что все судьи куплены «Мадридом»? Хиль Мансано полнейший 🤡🤡🤡 !!!
Клубное ТВ Реала оказалось правы.
+32
-9
+23
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Почему этот позор еще не забанен на сайте?
+21
-1
+20
клоуны 🤡 🤡 🤡
+20
0
+20
Подача новости, оправдывающая поступок судьи.
Смотрим автора новости.
Суряев.
Всё ясно))
+21
-2
+19
Ответ kaka10
Когда казалось, что Лаос уверенно пребывает на дне испанского судейства, снизу постучал Хесус Мансано Это просто позор для футбола без пристрастий к какой либо команде
Его должны отстранить от судейства.
+20
-1
+19
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