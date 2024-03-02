Абаскаль посмотрит матч «Зенит» – «Спартак» на базе в Москве. «Матч ТВ» пригласил тренера в студию

Тренер «Спартака» вернулся из Петербурга в Москву перед матчем с «Зенитом».

«Зенит» примет «Спартак» в 19-м туре Мир . Матч состоится сегодня, 2 марта, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

« , дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», – сообщил глава пресс-службы « » .

Руководитель департамента футбола « » Сергей Акулинин пригласил испанского специалиста в студию телеканала.

«Пользуюсь случаем, приглашаем сеньора Гильермо Абаскаля сегодня вечером в студию каналов «Матч ТВ» и «Матч Премьер» для совместного просмотра трансляции матча «Зенит» – «Спартак» в компании наших экспертов, ведущих и комментаторов», – написал Акулинин.