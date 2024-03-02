Абаскаль посмотрит матч «Зенит» – «Спартак» на базе в Москве. «Матч ТВ» пригласил тренера в студию
Тренер «Спартака» вернулся из Петербурга в Москву перед матчем с «Зенитом».
«Зенит» примет «Спартак» в 19-м туре Мир РПЛ. Матч состоится сегодня, 2 марта, и начнется в 19:30 по московскому времени.
Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.
«Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Руководитель департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин пригласил испанского специалиста в студию телеканала.
«Пользуюсь случаем, приглашаем сеньора Гильермо Абаскаля сегодня вечером в студию каналов «Матч ТВ» и «Матч Премьер» для совместного просмотра трансляции матча «Зенит» – «Спартак» в компании наших экспертов, ведущих и комментаторов», – написал Акулинин.
Это что-то очень новое. Может только для меня? И я упустил тренд? Но сомневаюсь.
А он даже из города уехал. Невероятно.
Что это вообще?
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