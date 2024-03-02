Абаскаль посмотрит матч «Зенит» – «Спартак» на базе в Москве. «Матч ТВ» пригласил тренера в студию

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия телевидение Матч ТВ Дмитрий Зеленов Гильермо Абаскаль Сергей Акулинин Футбол

Тренер «Спартака» вернулся из Петербурга в Москву перед матчем с «Зенитом».

«Зенит» примет «Спартак» в 19-м туре Мир РПЛ. Матч состоится сегодня, 2 марта, и начнется в 19:30 по московскому времени. 

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации. 

«Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Руководитель департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин пригласил испанского специалиста в студию телеканала. 

«Пользуюсь случаем, приглашаем сеньора Гильермо Абаскаля сегодня вечером в студию каналов «Матч ТВ» и «Матч Премьер» для совместного просмотра трансляции матча «Зенит» – «Спартак» в компании наших экспертов, ведущих и комментаторов», – написал Акулинин.

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121 комментарий
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Абаскаль придёт в студию Матч ТВ, а там Мостовой его довольный поджидает, хаха я бы посмотрел на это ))
+206
-3
+203
Хм....вообще то тренер должен быть с командой всегда, и сейчас с трибуны можно руководить не хуже чем с лавки....очень странно
+108
-1
+107
Наверно только у нас чисто даже гипотетически возможна ситуация, когда главный тренер в матче против принципиального соперника будет сидеть смотреть игру на федеральном канале
+62
-7
+55
Вот это тренер! Вот это настоящий тренер!
+65
-22
+43
Ответ Red_Marlboro_
Абаскаль придёт в студию Матч ТВ, а там Мостовой его довольный поджидает, хаха я бы посмотрел на это ))
Давай кто больше почеканит
+32
0
+32
Ответ Николай Горнаков
Зенит - Спартак 1-2 Клаудиньо. Соболев, Угальде.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+40
-10
+30
Ответ Николай Горнаков
Зенит - Спартак 1-2 Клаудиньо. Соболев, Угальде.
Просыпайся скорее, а то произойдёт непоправимое... )
+34
-7
+27
Я такого не помню, честно говоря. Даже дисквалифицированный главный тренер в 100 случаях из 100 на стадионе во время проведения матча его команды.
Это что-то очень новое. Может только для меня? И я упустил тренд? Но сомневаюсь.
А он даже из города уехал. Невероятно.
Что это вообще?
+25
-1
+24
Рукопожатие крепкое, работает с документами.
+28
-4
+24
Ответ Pro_Zenit_7
Вот это тренер! Вот это настоящий тренер!
Он дисквалифицирован из-за Беришы...
+41
-19
+22
А Промес по видеосвязи из Эмиратов тоже выступит?
+19
0
+19
Зенит - Спартак 1-2 Клаудиньо. Соболев, Угальде.
+49
-32
+17
Ответ Jovid Mirzoev
Давай кто больше почеканит
А если Абаскаль больше сделает? Лучше не надо, Саша не переживёт позора
+13
0
+13
ахаха, спартак, спасибо, что ты существуешь!
+16
-4
+12
Офигеть, газпром-ресурс не выпускает тренера спартака с командой на выезд и заставляет тусить дома в спокойной обстановке
+14
-2
+12
Ну так понято почему.
У Питера соглашение с Испанией о выдаче лиц, незаконно выдающих себя за футбольного тренера. Мостовой подтвердит.
+16
-5
+11
Ответ Мельников Михаил
Я такого не помню, честно говоря. Даже дисквалифицированный главный тренер в 100 случаях из 100 на стадионе во время проведения матча его команды. Это что-то очень новое. Может только для меня? И я упустил тренд? Но сомневаюсь. А он даже из города уехал. Невероятно. Что это вообще?
Чемоданы собирает, вероятно.)) А вообще-то это нонсенс, конечно, пропускать игру главному тренеру таким образом. Ни в одном клубе мира его не поняли бы, уверен. Тем более это дерби! Что в Спартаке происходит?!
+10
0
+10
Ответ NIK7478
Чемоданы собирает, вероятно.)) А вообще-то это нонсенс, конечно, пропускать игру главному тренеру таким образом. Ни в одном клубе мира его не поняли бы, уверен. Тем более это дерби! Что в Спартаке происходит?!
Что происходит? Да собственно, все то же самое - цирк.
+9
0
+9
Спартак в последние дни идеально заменяет «цирк-шапито»: сначала Промес, потом газон на стадионе, теперь главный тренер за пару часов до матча улетает в Москву чтобы смотреть матч с базы )
+25
-16
+9
Руководство ФКСМа смотрю сделало выводы по ситуации с Промесом, и своего тренера уже не выпустили за пределы Москвы. Чтоб не сбежал.
+12
-3
+9
Ответ Damir Carlos
Комментарий скрыт
Всё одно...должен быть там
+10
-1
+9
Ответ Хамлет датский
Хм....вообще то тренер должен быть с командой всегда, и сейчас с трибуны можно руководить не хуже чем с лавки....очень странно
Такое ощущение, что он просто самоустранился после "подарков", которые ему подготовил Спартак к весенней части сезона.
+6
0
+6
Странное поведение. Иногда даже дисквалифицированые игроки с командой летают. А тут целый главный тренер. А как же командный дух, поддержка...
+5
0
+5
Ответ Кирилл
Спартак в последние дни идеально заменяет «цирк-шапито»: сначала Промес, потом газон на стадионе, теперь главный тренер за пару часов до матча улетает в Москву чтобы смотреть матч с базы )
В последние лет 20😁
+12
-7
+5
Неожиданный тренерский ход.
+5
0
+5
МТВ - мощные. Газпром рулит. Одного в Эмиратах оставил. Другого в Москву вывез.
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0
+5
Ответ Damir Carlos
Комментарий скрыт
Прям вот до Галактионова ни разу ни один тренер тренер с дисквой не давал с ложи советов помощникам. Новатор Михал Михалыч, оказывается.
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Ответ </c/>
правильное решение, с базы удобнее будет управлять...
Да чего там, пусть на удаленке и тренирует. Из Испании. Там Родина. Совсем хорошо и удобно. 🤣
+5
-1
+4
Ответ </c/>
найдут способ..по сути все установки даны, состав стартовый определён заранее, только если по заменам или тактическим моментам в перерыве...уверен, кто-то из помощников будет в наушниках...
Ну хватит уже чушь нести. Неужели так трудно признать, что это не нормально?
+5
-1
+4
Скоро наверное пойдёт дальше, из Испании будет комментировать
+4
0
+4
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