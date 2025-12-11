Мадуэке о 3:0 с «Брюгге»: «Арсенал» может выиграть ЛЧ и АПЛ, мы в отличной форме. Команда очень сплоченная – в этом наша сила. Мы понимаем, что минут хватит всем»

Нони Мадуэке: «Арсенал» может выиграть ЛЧ и АПЛ.

Нападающий «Арсенала » Нони Мадуэке высказался о победе над «Брюгге » (3:0) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Англичанин сделал дубль.

«Первый гол получился красивым, второй – на добивании, но первый был просто отличный. Я в восторге от результата. Думаю, минимум, что я должен давать команде, – это создавать угрозу. Стремиться забивать и быть максимально полезным – это тот следующий уровень, которого мне нужно достичь, чтобы постоянно решать исход эпизодов и за клуб, и за сборную. Думаю, я могу выйти на этот уровень.

Команда очень сплоченная – это главное. Мы хотим, чтобы у каждого все получалось. Мы понимаем, что минут хватит всем. Все строится на коллективе, и мы знаем, что у каждого есть своя роль. В этом и сила нашей команды.

В прошлом матче Лиги чемпионов я уже забил, приятно оформить еще два гола. Надеюсь, смогу перенести эту форму и в АПЛ . Мы боремся на всех фронтах. Думаю, мы можем выиграть этот турнир и чемпионат – это и должно быть нашей целью. Сейчас мы в очень хорошей форме», – сказал Мадуэке в интервью TNT Sports.