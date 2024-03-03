МЛС. «Интер Майами» Месси принимает «Орландо Сити», Лео и Суарес в старте

Теги МЛС Лионель Месси результаты Луис Суарес Серджи Бускетс Жорди Альба Орландо Сити Интер Майами Футбол

«Интер Майами» Лионеля Месси принимает «Орландо Сити» в 3-м туре МЛС.

За «Интер Майами» выступают бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба. 

Интер Майами – Орландо Сити 3:0 (первый тайм)
Дата проведения
3 марта, 00.30, «Chase Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Суарес, 2:0 – 11 Суарес, 3:0 – 29 Тэйлор.
Интер МайамиКэллендер, Йедлин, Фрейре, Авилес, Альба, Бускетс, Грессель, Гомес, Тэйлор, Месси, Суарес.
Орландо СитиГальесе, Янссон, Шлегель, Рафаэл Сантос, Картахена, Ангуло, Торрес, Араухо, Охеда, Тоурхалльссон, McGuire.
Предупреждение:
Янссон (33).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

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74 комментария
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Ответ Leon Petov
Как отключить новости про медиалигу?
чемпионат песка в другом месте
+17
-4
+13
Да хоть в 3 часа ночи или 5 утра,насладится футболом в исполнении Месси,Суареса,Бускетса и Альбы оно того стоит ☝🏼
И для этого не обязательно быть фанатом Месси или Роналду.
+19
-7
+12
Ответ songbilong
Интер Майами Месси против Орландо Мэтью Макконахи
Макконахи владелец Остина, а не Орландо
+7
0
+7
Ответ Ювентиниус
Такое ощущение игру будут смотреть хэйтеры Лео в 6:00 ч утра, чтобы наити зацепку, недостатки(((
А они и будут смотреть.
+11
-4
+7
Ответ Leganessi
Комментарий удален модератором
Ты видимо не в курсе, что Лео уже 2.5 года не забивал с пенок за клуб. А вот твой кумир штампует их в каждом втором матче.
+11
-5
+6
Удачи самому гениальному игроку в истории!
+14
-9
+5
Такое ощущение игру будут смотреть хэйтеры Лео в 6:00 ч утра, чтобы наити зацепку, недостатки(((
+15
-10
+5
Ответ Scopus
🗣️ Месси поставил жирную точку в противостоянии с Роналду 18.12.2022, выиграв ЧМ 😎 Роналду поставил жирную точку в противостоянии с Месси 26.05.2018, выиграв третью ЛЧ подряд
Артем, в чем интерес с левых аккаунтов одно и тоже писать?:))
+7
-2
+5
18.12.2022 день когда Роман и Артем сбежали на несколько месяцев с сайта:)😭😭😭
+6
-2
+4
Ответ Ювентиниус
Такое ощущение игру будут смотреть хэйтеры Лео в 6:00 ч утра, чтобы наити зацепку, недостатки(((
Да, они будут смотреть не смыкая глаз🤣🤣🤣
+5
-1
+4
Ответ Scopus
Глоры Талиски в трауре В Интере решает Суарес, а не Месся :))
Вот это у тебя жизнь артемка)
Там где Месси, там и ты.
Все воюешь, крутишь +, как будто это что то поменяет🤣
Ведь Месси навсегда Чемпион Мира, а твой кумир нет.
Рончик потерял все шансы на абсолютное величие)
+4
-1
+3
Ответ Scopus
Роналду - 877+249 (5 ЛЧ, 1 ЧЕ, 1 ЛН, 4 КЧМ) Месси - 822+362 (4 ЛЧ, 1 ЧМ, 1 Копа, 3 КЧМ) Пеле - 762+359 (2 КЛ, 3 ЧМ, 2 КЧМ) По крупным международным трофеям: 11 > 8 в пользу Роналду
Жесть:))🤣🤣🤣
+4
-1
+3
Ответ Scopus
Роналду - 877+249 (5 ЛЧ, 1 ЧЕ, 1 ЛН, 4 КЧМ) Месси - 822+362 (4 ЛЧ, 1 ЧМ, 1 Копа, 3 КЧМ) Пеле - 762+359 (2 КЛ, 3 ЧМ, 2 КЧМ) По крупным международным трофеям: 11 > 8 в пользу Роналду
Лн, кчм крупные турниры, ла лига нет. Ясно, понятно))
+4
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+3
Луиска! 1:0!
+4
-1
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Месси приехал в худшую команду лиги и сделал из нее лучшую:)) Как и со сборной Аргентины с игроками из Фиорентины, Брайтона и Астон Виллы:) Лучший в истории:)))
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Был в Орландо, удачи клубу против позора футбола.
ты в слове Оренбург 6 ошибок допустил, позорище)
+4
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+2
Интер Майами победы, а Лео Месси в этом матче отметиться результативными действиями, удачи!
+6
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Эль Пистоллеро дубль за 10 минут 🔥
+3
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+2
Ответ rigobersong
Какие деньги?:)
Не прикидывайся)
Я ж не поверю, что ты на ветках сидишь за бесплатно

90% что на зарплате у спортс
9% что в совладельцах и просто развлекаешься
1% что просто шалай балай :)
+3
-1
+2
Месси очередная предголевая, тысячная в карьере, просто гений!:)
+3
-2
+1
3 тысячи и это только для просмотра фильмов, за тысячу для ps5 стоит 42 диагональ:)) Не переживай особо:)) Потом еще напишу какой монитор с ПК, но тогда ты точно в коричневых шортах отсюда убежишь:))
+3
-2
+1
Первый пошел!:)😎👊
+2
-1
+1
Ответ Ювентиниус
Такое ощущение игру будут смотреть хэйтеры Лео в 6:00 ч утра, чтобы наити зацепку, недостатки(((
Это парадокс - фаны смотрят хайлы, а хейтера как в обязаловку зырят он-лайн. Как велик Лео Месси.
+3
-2
+1
Ответ rigobersong
Сколько платят интересно:)
Ты нам расскажи ;)
+2
-1
+1
Удачи и Победы Месси
+3
-2
+1
Ответ Scopus
Глоры Талиски в трауре В Интере решает Суарес, а не Месся :))
Лицо к осмотру:)
+2
-1
+1
Ответ Oleg
Вот это у тебя жизнь артемка) Там где Месси, там и ты. Все воюешь, крутишь +, как будто это что то поменяет🤣 Ведь Месси навсегда Чемпион Мира, а твой кумир нет. Рончик потерял все шансы на абсолютное величие)
Рончик не только потерял шансы, у него еще и фляга окончательно свистанула:)) Хотя даже самые мерзкие поступки кринжа такие как артем будут оправдывать, вот где действительно людей жаль:))
+2
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+1
Походу Суарес в этом году заберет награду Глобал кринжтиану Вордс за большее количество голов, или МЛС не считается?:))
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Ответ Scopus
🗣️ Месси поставил жирную точку в противостоянии с Роналду 18.12.2022, выиграв ЧМ 😎 Роналду поставил жирную точку в противостоянии с Месси 26.05.2018, выиграв третью ЛЧ подряд
Там Роналду один 3 года бегал? Или еще кто то участвовал?))
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Ответ yrok77
По любому на зп или один из сотрудников он. Потому что когда я его называю дрыгаберкой меня сразу банят
Всё верно
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