МЛС. «Интер Майами» Месси принимает «Орландо Сити», Лео и Суарес в старте
«Интер Майами» Лионеля Месси принимает «Орландо Сити» в 3-м туре МЛС.
За «Интер Майами» выступают бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.
- Дата проведения
- 3 марта, 00.30, «Chase Stadium»
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Интер Майами –
Кэллендер, Йедлин, Фрейре, Авилес, Альба, Бускетс, Грессель, Гомес, Тэйлор, Месси, Суарес.
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Орландо Сити –
Гальесе, Янссон, Шлегель, Рафаэл Сантос, Картахена, Ангуло, Торрес, Араухо, Охеда, Тоурхалльссон, McGuire.
- Предупреждение:
- Янссон (33).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
И для этого не обязательно быть фанатом Месси или Роналду.
Там где Месси, там и ты.
Все воюешь, крутишь +, как будто это что то поменяет🤣
Ведь Месси навсегда Чемпион Мира, а твой кумир нет.
Рончик потерял все шансы на абсолютное величие)
Я ж не поверю, что ты на ветках сидишь за бесплатно
90% что на зарплате у спортс
9% что в совладельцах и просто развлекаешься
1% что просто шалай балай :)