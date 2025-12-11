Матч окончен
«Бенфика» победила «Наполи» – 2:0. Баррейро и Риос забили
«Наполи» проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов – 0:2.
«Наполи» в гостях уступил «Бенфике» в 6-м туре Лиги чемпионов – 0:2.
Матч проходил на «Эштадиу да Луш».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ричард Риос открыл счет на 20-й минуте. Леандро Баррейро забил на 49-й.
Лига чемпионов. 6 тур
10 декабря 20:00, Эштадиу да Луш
Что делать с Хаби Алонсо?18074 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости