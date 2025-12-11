9

«Бенфика» победила «Наполи» – 2:0. Баррейро и Риос забили

«Наполи» проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов – 0:2.

«Наполи» в гостях уступил «Бенфике» в 6-м туре Лиги чемпионов – 0:2.

Матч проходил на «Эштадиу да Луш».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ричард Риос открыл счет на 20-й минуте. Леандро Баррейро забил на 49-й.

Лига чемпионов. 6 тур
10 декабря 20:00, Эштадиу да Луш
Бенфика
Завершен
2 - 0
Наполи
Матч окончен
Баррейро   José Pedro Formoso Neto
90’
+5’
Эурснес   Фрейташ
90’
+4’
87’
Вергара
81’
Элмаз   Вергара
Дедич
78’
Судаков   Антониу Силва
76’
Иванович   Павлидис
76’
74’
Ланг   Лукка
59’
Буонджорно   Жезус
52’
Ланг
  Баррейро
49’
46’
Бекема   Политано
46’
Оливера   Спинаццола
2тайм
Перерыв
  Риос
20’
Бенфика
Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Барренечеа, Риос, Судаков, Баррейро, Эурснес, Иванович
Запасные: José Pedro Formoso Neto, Силва, Рего, Престианни, Уайндер, Фрейташ, Павлидис, Скьеллеруп, Антониу Силва, Велозу, Регу, Самуэл Соареш
1тайм
Наполи:
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Ланг, Нерес, Оливера, Мактоминей, Элмаз, Ди Лоренцо, Хейлунд
Запасные: Контини-Барановский, Спинаццола, Лукка, Вергара, Ферранте, Жезус, Политано, Амброзино
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
