Гимн Лиги Европы по ошибке включили перед матчем ЛЧ «Вильярреал» – «Копенгаген»

На матче «Вильярреал» – «Копенгаген» в ЛЧ включили гимн Лиги Европы.

Перед началом матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Копенгагеном» на стадионе по ошибке включили гимн Лиги Европы.

Эпизод вызвал улыбки у футболистов, а болельщики начали свистеть, когда заиграла не та мелодия. 

Встреча проходила в Испании и завершилась победой датского клуба со счетом 3:2.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: One Football
