Гимн Лиги Европы по ошибке включили перед матчем ЛЧ «Вильярреал» – «Копенгаген»

На матче «Вильярреал» – «Копенгаген» в ЛЧ включили гимн Лиги Европы.

Перед началом матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Вильярреалом » и «Копенгагеном » на стадионе по ошибке включили гимн Лиги Европы .

Эпизод вызвал улыбки у футболистов, а болельщики начали свистеть, когда заиграла не та мелодия.

Встреча проходила в Испании и завершилась победой датского клуба со счетом 3:2.