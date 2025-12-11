Гимн Лиги Европы по ошибке включили перед матчем ЛЧ «Вильярреал» – «Копенгаген»
На матче «Вильярреал» – «Копенгаген» в ЛЧ включили гимн Лиги Европы.
Перед началом матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Копенгагеном» на стадионе по ошибке включили гимн Лиги Европы.
Эпизод вызвал улыбки у футболистов, а болельщики начали свистеть, когда заиграла не та мелодия.
Встреча проходила в Испании и завершилась победой датского клуба со счетом 3:2.
