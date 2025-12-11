  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо про 1:2 с «Ман Сити»: «Реал» в деликатной ситуации и чувствует себя менее уверенно, поэтому «горожанам» удалось переломить ситуацию за 10 минут. Но мне не в чем винить игроков»
65

Алонсо про 1:2 с «Ман Сити»: «Реал» в деликатной ситуации и чувствует себя менее уверенно, поэтому «горожанам» удалось переломить ситуацию за 10 минут. Но мне не в чем винить игроков»

Хаби Алонсо: «Реал» в деликатной ситуации.

Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Думаю, нам в чем себя винить. Мы очень хорошо начали матч, но бывают моменты, когда любые оплошности особенно болезненны. Соперник вышел вперед уже через 10 минут [после нашего гола], мы не лучшим образом контролировали игру, но потом взяли ее под контроль до самого конца. Наши действия были недостаточно тонкими, но мне не за что винить игроков.

Когда ты находишься в деликатной ситуации, когда у тебя столько травм, то чувствуешь себя менее уверенно, поэтому «горожанам» удалось быстро переломить ситуацию, они сильны. Мы пропустили мало, но этого было достаточно. Когда дела складываются не лучшим образом, у тебя появляются моменты, но ты их не используешь.

Мое будущее? Речь не обо мне. Я сосредоточен на следующем матче «Реала», важно именно это», – сказал главный тренер мадридцев.

Что делать с Хаби Алонсо?25806 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoХаби Алонсо
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вальдано об 1:2: «В 1-м тайме «Реал» был лучше «Сити», но из-за двух ошибок проиграл. Алонсо хорошо управлял командой, она умерла по-мадридски, что ставит тренера в выгодное положение»
10 декабря, 22:24
Родриго о «Реале» после 1:2 от «Ман Сити»: «Люди извне предпринимают много попыток создать проблемы. Сейчас трудное время. Мы поддерживаем Алонсо, нам нужно единство»
10 декабря, 22:20
«Реал» проиграл «Ман Сити» в Мадриде впервые с 2020 года
10 декабря, 22:19
Главные новости
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
24 минуты назад
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
44 минуты назад
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
У Дьокереша 0+0 в 5 последних матчах за «Арсенал». Форвард забил 6 мячей в 19 играх после трансфера за 63,5+10 млн евро
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
12 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
40 минут назад
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
54 минуты назад
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19
«Вулверхэмптон» впервые проиграл 9 матчей подряд в чемпионате Англии. У «волков» 2 очка в 16 играх
сегодня, 01:59
Мостовой о «Краснодаре»: «Главный фаворит на золото РПЛ, они показывают отличный футбол. Если зимой найдут подмену Кордобе, команда будет полностью укомплектована»
вчера, 21:48
Чемпионат Италии. «Лацио» вдевятером победил «Парму», «Аталанта» обыграла «Кальяри», «Милан» встретится с «Сассуоло» в воскресенье
вчера, 21:44