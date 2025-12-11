Алонсо про 1:2 с «Ман Сити»: «Реал» в деликатной ситуации и чувствует себя менее уверенно, поэтому «горожанам» удалось переломить ситуацию за 10 минут. Но мне не в чем винить игроков»

Хаби Алонсо: «Реал» в деликатной ситуации.

Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Манчестер Сити » (1:2) в Лиге чемпионов.

«Думаю, нам в чем себя винить. Мы очень хорошо начали матч, но бывают моменты, когда любые оплошности особенно болезненны. Соперник вышел вперед уже через 10 минут [после нашего гола], мы не лучшим образом контролировали игру, но потом взяли ее под контроль до самого конца. Наши действия были недостаточно тонкими, но мне не за что винить игроков.

Когда ты находишься в деликатной ситуации, когда у тебя столько травм, то чувствуешь себя менее уверенно, поэтому «горожанам» удалось быстро переломить ситуацию, они сильны. Мы пропустили мало, но этого было достаточно. Когда дела складываются не лучшим образом, у тебя появляются моменты, но ты их не используешь.

Мое будущее? Речь не обо мне. Я сосредоточен на следующем матче «Реала », важно именно это», – сказал главный тренер мадридцев.