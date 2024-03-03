Экс-арбитр Итурральде о финале игры «Валенсия» – «Реал»: «Один из худших эпизодов в футболе. Очень плохая работа в исполнении «топ»-судьи»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Даниэль Карвахаль Хесус Хиль Мансано Браим Диас Джуд Беллингем Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес описал, что не так с концом игры «Валенсия» – «Реал».

«Очень плохая работа в исполнении «топ»-судьи. Он добавляет семь минут и говорит Карвахалю, что из-за просмотра повтора добавит еще одну. Угловой назначается, когда на часах 98:13, и в этот момент начинается цепочка плохих решений.

Если ты добавил минуту, то не должен позволять разыграть угловой. Если уж позволил, то должен дать либо вынести мяч, либо пробить по воротам.

Вратарь «Валенсии» выбивает мяч, и тот выходит за пределы штрафной. В этот момент следует остановить игру. Но судья этого не делает, и мяч получает Браим, который делает навес – и в этот момент рефери свистит три раза. И с третьим сигналом Беллингем забивает.

Я понимаю, чем могут быть недовольны игроки «Реала» и игроки «Валенсии». Это один из худших эпизодов в футболе», – сказал экс-арбитр.

Матч, завершившийся со счетом 2:2, обслуживала бригада рефери под руководством Хесуса Хиля Мансано.

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71 комментарий
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Я видел матчей больше чем минусов на спортсе у ригоберки и Алёши терминатора вместе взятых, но такое впервые встречаю
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Либо свисти сразу после выбивания, либо давай доиграть атаку.

Если бы свистнул сразу, то скандала не было
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Легенда бчк перестал получать чеки от Лапорты, сразу стал нейтрален, к счастью
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Глупее только было, когда Холанд выводил грилиша один на один в матче с Тоттенхэмом и судья показал играть, а потом свистнул сразу.
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Ответ vtsch4svws
Кстати ни один мадрилист так и не скинул ссылку, где в правилах написано, что так запрещено делать, одни пустословы, но их понять можно, Барса нагоняет, а анчи готов пустить очередную подливу в концовке сезона и остаться бестрофейным, так что нервишки и сдают
Охотно верю, что если бы так отсудили Барсу, ты бы рукоплескал судье:)) Красный нос для таких "икспердов", как ты - в самый раз:))
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Сразу видно - весна наступила
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Чё ты несёшь muflon) вообще не коснулись ноги игрока Валенсии в конце. Сам очнись. Или просто скажи, что ненавидишь Реал Мадрид. Bridurok
+6
-1
+5
Ответ vtsch4svws
Если бы в каждом матче компенсировали всё потерянное время, ты добавляли минимум по 20 минут, так что Ваша претензия глупая
Если бы ты был в курсе событий , то знал бы что с этого сезона арбитров обязали добавлять ровно все те минуты, когда игра была остановлена , тем более из-за вмешательства ВАР
+5
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+5
Ответ Дядя ТУРА
Я видел матчей больше чем минусов на спортсе у ригоберки и Алёши терминатора вместе взятых, но такое впервые встречаю
Недавно чистый гол Диаза отменили
+7
-2
+5
Заявление слишком громкое, но "арбитр" действительно отработал ужасно. Даже не сомневаюсь, что уже в следующем туре будет работать как ни в чём не бывало, в позже получит назначение на финал кубка. Дно давно пробито, но оттуда активно стучат
+5
0
+5
Ответ xQcoW
Легенда бчк перестал получать чеки от Лапорты, сразу стал нейтрален, к счастью
Барса должна забрать своих судей с собой в Сегунду.
+14
-10
+4
Даже легендарный каталонец в шоке от этого беспредела в пользу бчк)
+14
-10
+4
Томас Мюллер: «Я смотрел матч Валенсия - Реал и немного был в шоке от концовки. То что произошло в концовке это просто позор и не подобающе, поэтому Барселона за это ответит в следующем сезоне!»
+13
-10
+3
Гениально.

2 минуты смотрел ВАР и компенсировал минуту.

Гений на Мансано
+6
-3
+3
Этого "топ-судью" бы в медиалигу судить не пустили. Нет там топ-судей.
+3
0
+3
Хаха, он говорит Карвахалю что добавит минуту , там остановка в общей сложности была на 3 минуты минимум- это раз , а второе - как он умудрился насчитать всего лишь 7 минут , при том что был просмотр ВАР гола Винисиуса минуты эдак на 3-4 , эпизод когда Диакаби уносили с поля на минуты , и 6-7 замен ? Не говоря уж о затяжках времени Валенсией
+4
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+3
В интернете есть уже чёткое видео где видно как судья хочет свиститнуть, но потом он убирает свисток и после того как понимает что Браим подаёт, опять берет свисток в рот и начинает свистеть. Мне кажется тут просто ни о какой ошибке судьи и речи не может идти. Он сделал это специально 100%.
+4
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Хочется процитировать классика: итс э факинг дисгрейс
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Ответ vtsch4svws
Барсу и так ограбили на 15 очков в этом сезоне, так что я бы даже не удивился, тем более это было бы по правилам, в отличии от других ситуаций
Барсу ограбили на 90 очков примерно, хватит скромничать
+3
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одним словом судья клоун
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Ответ Дядя ТУРА
Я этот матч в прямом эфире смотрел. Там ещё забить надо было. А тут уже залетел мяч
Ну неправда ваша. Свистеть судья начал тотои в начале навеса, то ли, когда мяч был в воздухе, так что мячу надо было еще найти до бьющего, а там чистый выход один на один, то есть очевидно опасная ситуация, а не просто навес очередной. Судья тупанул - факт. Надо было или свистеть, когда мяч вылетал из штрафной или ждать следующего момента, когда мяч будет безхозным. Или уйдет от ворот. На ровном месте сам себе проблемы придумал.
+3
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+2
Ответ Дядя ТУРА
Я видел матчей больше чем минусов на спортсе у ригоберки и Алёши терминатора вместе взятых, но такое впервые встречаю
Как сказал бы Алеша - арбитр просто инфантилен.
+2
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Ответ vtsch4svws
Агент переса наверное матч с альмерией не смотрел
Перебивку бесконечную пенальти до победного на последней минуте для Левандовски накануне смотрел.
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Странный эпизод
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+2
Это чемпионская игра Реала, как правило Бог наказывает тех кто делает подобные вещи. Слава Реалу, Hala Madrid !!!
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Примерная раскладка по добавленному времени второго тайма (посекундно):

55 минута (2 замены) + 50 сек
62 (2 замены) + 30 сек
64 (травма Дуро) + 30 сек
74 (4 замены) + 1 минута
75 (гол Винисиус празднование и ВАР) + 3 минуты
85 (замена) + 20 сек
85 (травма Диакаби) + 2 мин 40 сек
92 (пенальти ВАР) + 2 мин

Итого: добавленное время приблизительно 11 минут
+2
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+1
Это не футбол, это Ла-Лига)
+1
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Да не бомбите. Свистнул и х.. с ним. Реал все равно чемпионом станет, Жирона и Барса на вывезут сезон, это уже ясно
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Давайте отвлечемся на хорошие новости! Месси дубль сделал.

накиньте так, чтоб Ригоберку догнать...
+2
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+1
Ответ Дядя ТУРА
Я видел матчей больше чем минусов на спортсе у ригоберки и Алёши терминатора вместе взятых, но такое впервые встречаю
Реал - Локомотив, выход Обиоры один на один, господин Ротенберг, был даже интереснее)
+1
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