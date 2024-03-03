Экс-арбитр Итурральде о финале игры «Валенсия» – «Реал»: «Один из худших эпизодов в футболе. Очень плохая работа в исполнении «топ»-судьи»

Эдуардо Итурральде Гонсалес описал, что не так с концом игры «Валенсия» – «Реал».

«Очень плохая работа в исполнении «топ»-судьи. Он добавляет семь минут и говорит Карвахалю, что из-за просмотра повтора добавит еще одну. Угловой назначается, когда на часах 98:13, и в этот момент начинается цепочка плохих решений.

Если ты добавил минуту, то не должен позволять разыграть угловой. Если уж позволил, то должен дать либо вынести мяч, либо пробить по воротам.

Вратарь «Валенсии» выбивает мяч, и тот выходит за пределы штрафной. В этот момент следует остановить игру. Но судья этого не делает, и мяч получает Браим, который делает навес – и в этот момент рефери свистит три раза. И с третьим сигналом Беллингем забивает.

Я понимаю, чем могут быть недовольны игроки «Реала» и игроки «Валенсии». Это один из худших эпизодов в футболе», – сказал экс-арбитр.

Матч, завершившийся со счетом 2:2, обслуживала бригада рефери под руководством Хесуса Хиля Мансано.