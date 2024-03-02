Кубок Первого канала по фигурному катанию. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Худайбердиева и Базин – 2-е, Хавронина и Нарижный – 3-и

Степанова и Букин выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

канала

Санкт-Петербург

Ритм-танец.

1. Александра Степанова – Иван Букин (Команда Анны Щербаковой) – 89,53

2. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 85,40

3. Ирина Хавронина – Девид Нарижный (Команда Алины Загитовой) – 84,00

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