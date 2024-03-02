Кубок Первого канала по фигурному катанию. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Худайбердиева и Базин – 2-е, Хавронина и Нарижный – 3-и
Степанова и Букин выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала по фигурному катанию.
Кубок Первого канала
Санкт-Петербург
Ритм-танец.
1. Александра Степанова – Иван Букин (Команда Анны Щербаковой) – 89,53
2. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 85,40
3. Ирина Хавронина – Девид Нарижный (Команда Алины Загитовой) – 84,00
Неловкая жеребьевка фигуристов: Траньков высмеивал Туктика, а «красные» возмутили Загитову
но получила удовольствие от танцев.
а еще мне понравилась позитивная пара, стоящая за бортиком - тренеры Хаврониной и Нарижного.
приятно видеть новые и молодые лица среди грандов