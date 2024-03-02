Кубок Первого канала по фигурному катанию. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Худайбердиева и Базин – 2-е, Хавронина и Нарижный – 3-и

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева Алина Загитова Анна Щербакова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Степанова и Букин выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Ритм-танец.

1. Александра Степанова – Иван Букин (Команда Анны Щербаковой) – 89,53

2. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 85,40

3. Ирина Хавронина – Девид Нарижный (Команда Алины Загитовой) – 84,00

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341 комментарий
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Ответ N-fox
Здесь самые интересные для меня в команде Алины.
Хотелось бы чтобы Нарижные ХБ дали бой)
+30
-3
+27
Степанова-Букин в 2 раза медленнее Нарижных катят. Впечатление из зала
+27
-2
+25
Спасибо, что не Траня. В роли конферансье Ягудин гораздо органичнее
+22
-2
+20
Закончился колхоз, слава Богу. Ягудин норм.
+22
-2
+20
Не знаю, мне Нарижные больше понравились
+22
-2
+20
Хавронины лучшие.
+20
-1
+19
после Хаврониных Букины смотрятся деревянно))
+19
-2
+17
Здесь самые интересные для меня в команде Алины.
+21
-6
+15
И Ягудина тоже счастье слышать)). Удивительно, но он настоящий, крутой ведущий. Незаметно (для меня) вырос.
+16
-1
+15
Слава тебе господи и первому каналу, что Траню убрали..!!!
+15
0
+15
Траню уволили, без выходного пособия?😁😁😁😁
+17
-3
+14
в танцах все стабильно. Все всё понимают, но баллы ставят в порядке очереди. Клоунада
+17
-3
+14
Ягудин молодец играет голосом
+14
0
+14
Опять кринжа вначале навалили и продолжают щас, танцоры разминаются, какая-то баба орет там, нам никого не показывают...
+13
0
+13
Какой смысл был в танцорах вообще? Тупо всех расставили по табели о рангах. СБ медленнее всех, твизлы на месте, и всё равно на первом месте. Полная скукота.
+15
-2
+13
Ирина и Дэвид просто услада для глаз - и внешне, и на льду!
+13
-1
+12
Оой, ну какие же они классные. Ира и Девид поразили наверно больше всех в этом сезоне и продолжают поражать и восхищать.
+15
-3
+12
самый предсказуемый вид в плане распределения мест,
но получила удовольствие от танцев.
а еще мне понравилась позитивная пара, стоящая за бортиком - тренеры Хаврониной и Нарижного.
приятно видеть новые и молодые лица среди грандов
+11
0
+11
Ответ Маргарита В Сафронова
вообще, не нравится организация. совершенно нет вовлечённости команд. словно обычный турнир. слишком официальный Ягудин. Алина, Аня и Лиза вполне могли быь ведущими для своих комад общаться для зрителей со своими фигуристами. Энергии командной борьбы нет.
Да погодите вы. Всё только началось. Что за мода такая все хаять с первой минуты)))
+13
-2
+11
Надо было Хаврижных на ПП ставить, они бы выиграли, а тут только третьи... просчет
+11
0
+11
Боже, кто-нибудь снимите треуголку хотя бы с Туктамышевой. Йо-хо-хо и бутылка рома, это все давно было понятно, но противно видеть. Фу.
+17
-6
+11
Нарижные это молодость, стильность. Оригинальность. Букины, простите
+15
-4
+11
Не люблю Ягудина-комментатора, но сегодня безмерно рада Ягудину-ведушему! У него всё с чувством, с толком, с расстановкой!
+11
0
+11
Ответ Здравый@смысл@
Степанова-Букин в 2 раза медленнее Нарижных катят. Впечатление из зала
интересно,косячок у бортика заметят?
+11
0
+11
Нарижные должны быть вторыми но думаю не поставят даже если Худайбердиева ошибётся
+13
-2
+11
Ответ Pakita
Букины, к тому же еще и накосячили
И за косяк 5 с лишним добавки
+11
-1
+10
Неужели ХБ поставят выше ХН ? Как по мне , то ХН был более убедительны и хороши в прокате РТ.
+14
-4
+10
что то не то у степановых
+11
-1
+10
Сотрудник додопиццы поехал
+14
-4
+10
Букины, к тому же еще и накосячили
+12
-2
+10
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