Судья отменил пенальти в ворота «Реала» на 90-й минуте после ВАР. Дуро упал, пытаясь пробить в борьбе с Начо и Франом

Теги Реал Мадрид Валенсия судьи Начо Фернандес Хесус Хиль Мансано видеоповторы Фран Гарсия Уго Дуро Футбол

«Валенсия» претендовала на пенальти в конце матча с «Реалом».

На 90-й минуте игры 27-го тура Ла Лиги форвард хозяев Уго Дуро, пытаясь в штрафной площади соперника нанести удар по воротам, упал в окружении защитников Франа Гарсии и Начо Фернандеса.

Главный судья Хесус Хиль Мансано назначил одиннадцатиметровый, однако после ознакомления с видеоповтором изменил свое решение. Игра завершилась вничью – 2:2.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+

Судья завершил игру за мгновение до навеса, приведшего к голу «Реала» «Валенсии» на 98:42 при 7 добавленных. Беллингем получил красную за недовольство

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94 комментария
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Заметили, что глоры бчк минусуют все адекватные комментарии про позор судейства?
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Экс-судьи Эстрада Фернандес и Иттуральде Гонсалес говорят, что Мансано ошибся.

Если мяч уже в воздухе — свисток давать нельзя.

Мансано обязан был свистнуть еще до подачи Браима.
+47
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+34
причем он то поставил пенальти сразу, Вар вмешался, потому что не был согласен с его решением. даже тут он хотел убить Реал
+35
-10
+25
Ответ Zemanuha
Экс-судьи Эстрада Фернандес и Иттуральде Гонсалес говорят, что Мансано ошибся. Если мяч уже в воздухе — свисток давать нельзя. Мансано обязан был свистнуть еще до подачи Браима.
Свистнуть в тот момент когда мяч летит в штрафную и где все он это видит.
Явное ограбление.
+26
-6
+20
Судья все сделал для ограбления Реала. Время тянул с левой пенкой. Чистый гол Реала отменил.
+21
-9
+12
Ответ Роман
Судья все сделал для ограбления Реала. Время тянул с левой пенкой. Чистый гол Реала отменил.
И добавил всего 7 минут. Игрок Валенсии получил тяжёлую травму, минут 10 ждали возобновления матча, плюс вар с голом Вини, замены.
+13
-1
+12
Ответ Полный адекват
https://x.com/tonymguru/status/1764056201224986732 Просто взгляните на это позор! Мансано хочет свиснуть, но остановился, ждал навеса от Браима, и уже в полете мяча свистнул.
Он ждал, что у Браима отберут и побегут вперёд валенсийцы забивать)) тогда б не свистнул
А увидел, что летит подача и гол, сразу поспешил завершать

Лаос, Иттуральде и Мансано, настолько откровенных фанатов Барсы/хейтеров Мадрида вообще никогда не видел. Даже не стесняются палиться открыто
+16
-5
+11
https://x.com/tonymguru/status/1764056201224986732

Просто взгляните на это позор!

Мансано хочет свиснуть, но остановился, ждал навеса от Браима, и уже в полете мяча свистнул.
+16
-6
+10
Ответ Serkan_Ballboy
Заметили, что глоры бчк минусуют все адекватные комментарии про позор судейства?
Интересно, чтобы сказал Хави, если бы отменили гол его команды таким образом?!
+23
-13
+10
Удачи завтра «Атлетику»! После заявления Хави о том, что он покинет клуб, все свистки стали в их пользу.
Зимой на СКИ точно едут «Мальорка» и «Бильбао», очевидно, что каталонцев сейчас будут тянуть за уши вверх
+28
-19
+9
А зачем постить правильную отмену гола? Потому что Реал?
В мире куча матчей с отменами голов, а Мадрид "особенный" ))
+10
-2
+8
Странно, что не назначил
Так как он судил - 1000% пенальти
+7
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+7
Как он уверенно здесь точку поставил! Что там с пенальти на Винисиусе в первом тайме? Когда выиграл позицию у крайнего защитника, а тот его просто в спину толкнул руками? Или на Винисиусе принципиально не дают пенки?

Складывается полное ощущение, что где-то наверху захотели вернуть интригу в чемпионате. То как судят Реал последние туров 5 это просто цирк.
+8
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+7
Ответ Serkan_Ballboy
Заметили, что глоры бчк минусуют все адекватные комментарии про позор судейства?
Ну seкта, это же давно известно)
+12
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+6
Ответ Zemanuha
Экс-судьи Эстрада Фернандес и Иттуральде Гонсалес говорят, что Мансано ошибся. Если мяч уже в воздухе — свисток давать нельзя. Мансано обязан был свистнуть еще до подачи Браима.
Какое до подачи Браима??? Был ВАР во время добавленного времени, там как минимум до 99 минуты должны были играть, а то и до 100.
Так что этот клоун еще и раньше времени свистнул.
+10
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+4
Почему вообще 7 минут добавили я не понял,2 минуты судья смотрел ВАР с голом,3 минуты оказывали помошь Мухтару,8 замен были сделаны,2 гола было,плюс игроки валенсии валялись и тянули время,ок,ну и в добаленное время ВАР смотрел 2 минуты,должны были еще секунд 20 доиграть
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Сколько еще там удалений этот персонаж нараздавал? Кто-то пишет про Рюдигера еще, пишут и про Лунина
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Шел 2024й год, сливочные наконец-то почувствовали привкус судейского произвола)) А когда Альмерию убивали вопросов никаких не было, да, мир был безоблачен и прекрасен)
Судья конечно косячнул, но ваше удивления довольно смешны, учитывая сколько раз в пользу Реала ошибаются.
+5
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Добавили 7 минут,вар смотрели минуты 3-4 в добавленное время,он обязан был хотя бы на 99 минуте ровно свистеть,а не на 98:40 при навесе.
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Валенсия была сильнее этого недоразумения из Мадрида и должна была увозить 3 очка. Печальный день для сливочных
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Противная симуляция. Сам поскользнулся. Он ещё потом валялся так, будто ему ногу оторвали.
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Ответ Iamliam
Ну это наименее спорный эпизод из матча, свисток был, значит гола нет, точка. Что насчет офсайда Винисиуса скажете?
Какой офсайд? Линию начертили и показали, что офсайда не было. Да и ракурсы были разные. Ты бы лучше матч смотрел, а не комментил по скриншотам.
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Ответ JENNINGS
Удачи завтра «Атлетику»! После заявления Хави о том, что он покинет клуб, все свистки стали в их пользу. Зимой на СКИ точно едут «Мальорка» и «Бильбао», очевидно, что каталонцев сейчас будут тянуть за уши вверх
А причём здесь Барса? Она точно так же может пострадать от профнепригодности испанских судей. Никто не застрахован от этих идиотов
+4
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А сейчас каждое падение в штрафной будут выкладывать?
Или так хотят отвести внимание от позорного судейства
Этот клоун ещё и назначил пенальти сразу
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Украли пенку у Валенсии, на мадридском блмщике такое постоянно ставят
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Ответ Hans Castorp
В Ла Лиге более позорного и напрямую влияющего на результат судейства я не припомню. Поставил пенальти за нырок Дуро, эта Дура там корчилась будто ей ногу просто вырвали , т. е. это был умышленный нырок , минуты 3 разбирались с этим нырком , пенальти отменил желтую за симуляцию НЕ дал , далее просто забил *** на время в принципе не добавив хотя бы те минуты, которые были потрачены на ВАР из-за его ошибки, свистит в момент подачи , когда мяч уже чуть ли не на голове у Беллингема, за вполне понятное мягко говоря возмущение и реплику Беллингема WTF дает ему прямую красную , а следом Рюдигеру. И самый последний и главный момент- откуда ### 7 минут ? Из чего он это сложил вообще ? Диакаби оказывали помощь минимум 4-5 минут , потом был просмотр ВАР с голом Винисиуса минуты 3 , 4 замены у обеих команд , я уж не говорю про откровеннейшие затяжки времени Валенсии. КАК он насчитал 7 минут ?
Значит у тебя проблемы с памятью, матч с Альмерией был намного хлеще
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Ответ Ковбой Бибоп
Нам хоть есть, что вспомнить, твоему захолустью в последние годы можно только Айнтрахт вспомнить, где ваши глоры позорные немецким мужичкам билеты перепродали, что аж бюргеры себя в Каталонии как дома чувствовали, потеряйся уже и прекрати позориться на ветках Мадрида.
Моему? Я за Барсу не болею. Я болею за Баварию. И после тех печально известных полуфиналов, я ненавижу ваш судейский клуб, на барсу мне нас**** с высокой колокольни
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+2
Ответ soulsick
Какой офсайд? Линию начертили и показали, что офсайда не было. Да и ракурсы были разные. Ты бы лучше матч смотрел, а не комментил по скриншотам.
Это же lamliam, отъявленный хейтер Реала... и как "профессиональный" мастер дискуссий он кидает в ЧС всех несогласных.
+2
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+2
Ответ JENNINGS
Удачи завтра «Атлетику»! После заявления Хави о том, что он покинет клуб, все свистки стали в их пользу. Зимой на СКИ точно едут «Мальорка» и «Бильбао», очевидно, что каталонцев сейчас будут тянуть за уши вверх
Я уж думал в нытье Хави о судействе не переплюнуть, как вдруг постучались фаны Мадрида. Надоели уже плакать после каждого тура в дуэте со своим ТВ каналом
+4
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Сначала дает левый пеналь, а потом крадет победный гол у Мадрида. Отстранить недоумка навсегда.
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