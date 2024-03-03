Судья отменил пенальти в ворота «Реала» на 90-й минуте после ВАР. Дуро упал, пытаясь пробить в борьбе с Начо и Франом

«Валенсия» претендовала на пенальти в конце матча с «Реалом».

На 90-й минуте игры 27-го тура Ла Лиги форвард хозяев , пытаясь в штрафной площади соперника нанести удар по воротам, упал в окружении защитников и .

Главный судья назначил одиннадцатиметровый, однако после ознакомления с видеоповтором изменил свое решение. Игра завершилась вничью – 2:2.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+

Судья завершил игру за мгновение до навеса, приведшего к голу «Реала» «Валенсии» на 98:42 при 7 добавленных. Беллингем получил красную за недовольство