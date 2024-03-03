Судья отменил пенальти в ворота «Реала» на 90-й минуте после ВАР. Дуро упал, пытаясь пробить в борьбе с Начо и Франом
«Валенсия» претендовала на пенальти в конце матча с «Реалом».
На 90-й минуте игры 27-го тура Ла Лиги форвард хозяев Уго Дуро, пытаясь в штрафной площади соперника нанести удар по воротам, упал в окружении защитников Франа Гарсии и Начо Фернандеса.
Главный судья Хесус Хиль Мансано назначил одиннадцатиметровый, однако после ознакомления с видеоповтором изменил свое решение. Игра завершилась вничью – 2:2.
Изображение: кадр из трансляции Movistar+
Судья завершил игру за мгновение до навеса, приведшего к голу «Реала» «Валенсии» на 98:42 при 7 добавленных. Беллингем получил красную за недовольство
Если мяч уже в воздухе — свисток давать нельзя.
Мансано обязан был свистнуть еще до подачи Браима.
Явное ограбление.
А увидел, что летит подача и гол, сразу поспешил завершать
Лаос, Иттуральде и Мансано, настолько откровенных фанатов Барсы/хейтеров Мадрида вообще никогда не видел. Даже не стесняются палиться открыто
Просто взгляните на это позор!
Мансано хочет свиснуть, но остановился, ждал навеса от Браима, и уже в полете мяча свистнул.
Зимой на СКИ точно едут «Мальорка» и «Бильбао», очевидно, что каталонцев сейчас будут тянуть за уши вверх
В мире куча матчей с отменами голов, а Мадрид "особенный" ))
Так как он судил - 1000% пенальти
Складывается полное ощущение, что где-то наверху захотели вернуть интригу в чемпионате. То как судят Реал последние туров 5 это просто цирк.
Так что этот клоун еще и раньше времени свистнул.
Судья конечно косячнул, но ваше удивления довольно смешны, учитывая сколько раз в пользу Реала ошибаются.
Или так хотят отвести внимание от позорного судейства
Этот клоун ещё и назначил пенальти сразу