Конте выиграл 17 из 48 матчей в ЛЧ. У «Наполи» 3 поражения и 6 забитых голов в 6 турах в этом сезоне

Конте выиграл лишь 17 из 48 матчей в Лиге чемпионов.

Антонио Конте выиграл около трети матчей в Лиге чемпионов в качестве главного тренера.

«Наполи » под его руководством сегодня уступил «Бенфике» (0:2) в 6-м туре общего этапа. В этом сезоне у неаполитанцев две победы, ничья и три поражения. Чемпионы Италии забили шесть мячей и пропустили одиннадцать.

Всего Конте провел в ЛЧ 48 игр в роли тренера. Его команды одержали 17 побед, потерпели 16 поражений и 15 раз сыграли вничью.