«Зенит» впервые не забил в матче этой РПЛ – сыграли 0:0 со «Спартаком». Серия с голами в лиге составляла 25 игр
«Зенит» впервые в сезоне не забил ни одного гола в матче РПЛ.
В матче 19-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).
Команда тренера Сергея Семака впервые в этом сезоне чемпионата провела матч, не забив ни одного гола.
В последний раз такое случалось в прошлом сезоне в игре чемпионата России против «Ростова» 16 апреля.
Таким образом, прервалась серия «Зенита» из 25 матчей с забитыми голами в лиге.