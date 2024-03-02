«Зенит» впервые не забил в матче этой РПЛ – сыграли 0:0 со «Спартаком». Серия с голами в лиге составляла 25 игр

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» впервые в сезоне не забил ни одного гола в матче РПЛ.

В матче 19-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

Команда тренера Сергея Семака впервые в этом сезоне чемпионата провела матч, не забив ни одного гола.

В последний раз такое случалось в прошлом сезоне в игре чемпионата России против «Ростова» 16 апреля.

Таким образом, прервалась серия «Зенита» из 25 матчей с забитыми голами в лиге.

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Угальде порадовал. Если 4-4-2 будем и дальше играть и Соболь подстроиться и сыграет роль столба то будет не плохо.
+26
0
+26
Ну суметь сыграть на ноль, с этой оравой бразильцев 😁учитывая нашу хроническую историю косяков на ровном месте... Это реально здорово. Выстроить оборону давно пора. А голы придут.
+27
-1
+26
игра стала вырисовываться у Спартака, наверное впервые за много игр грамотно сыграли в обороне, надеюсь не разовая акция
+13
0
+13
Ответ 6tspey7tb5
Угальде порадовал. Если 4-4-2 будем и дальше играть и Соболь подстроиться и сыграет роль столба то будет не плохо.
Соболев опять дуростью занялся, достал уже за 4 года до ужаса. Неисправимый человек!
+11
0
+11
А Спартак был во втором тайме даже ничего с Антохой бы вообще был бы шанс на победу
+8
0
+8
А разговоров то было,а чухонские бразильцы газпрома пшик.)
+10
-3
+7
Обращу внимание на тенденцию, согласно которой Зенит тупо встает в концовках матчей нынешнего чемпионата. Так чемпионами не становятся
+6
0
+6
Ответ 6tspey7tb5
Угальде порадовал. Если 4-4-2 будем и дальше играть и Соболь подстроиться и сыграет роль столба то будет не плохо.
соболь дно, от него мячи отлетают как от полена
+4
0
+4
Вообще отвратительные результаты игры дома в этом сезоне)))Ходить нету желания вообще одно расстройство
+3
0
+3
Надо было Сергеева и Педро выпускать после перерыва. Сергеев - фартовый, а Педро прямо "очень хочет играть в футбол и ему пофиг, кто эти красно-белые дядьки".
+2
0
+2
Предматчевое шоу красочнее самой игры.
+3
-1
+2
Вообще игра оказалась довольно равной. Оба клуба друг друга пару раз слегка простили, оба клуба пару раз подарили моменты сопернику, ну и все.
+1
0
+1
Зенит медленный, как и Семак все спят на ходу, команда полностью не готова. Отдых на море удался. Барриос с Венделом балду как обычно прогоняли. Ничего нового Семак не придумал , медленная и старомодная игра.
+2
-1
+1
Ответ T622222
А Спартак был во втором тайме даже ничего с Антохой бы вообще был бы шанс на победу
У зенита тоже были бы шансы если Миллер семаку завез 50 бабуинов
+6
-5
+1
Без рыжего лучше, пусть на базе остаётся
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Ganibale
Соболев опять дуростью занялся, достал уже за 4 года до ужаса. Неисправимый человек!
это следствие контр страйк
0
0
0
Ответ 6tspey7tb5
Угальде порадовал. Если 4-4-2 будем и дальше играть и Соболь подстроиться и сыграет роль столба то будет не плохо.
Ysssralde для absrаля
0
0
0
Ответ Ganibale
Соболев опять дуростью занялся, достал уже за 4 года до ужаса. Неисправимый человек!
Он в этом матче не сделал ничего дурного и плохого, не надо нести чушь.
0
0
0
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Предматчевое шоу красочнее самой игры.
Хорошая игра была, для весны так вообще топчик. Рыжий порадовал четким командным рисунком внезапно
0
0
0
Ответ Злодей Спб
Надо было Сергеева и Педро выпускать после перерыва. Сергеев - фартовый, а Педро прямо "очень хочет играть в футбол и ему пофиг, кто эти красно-белые дядьки".
Дядьки)
0
0
0
Ответ Торт Спартак
Дядьки)
Чувак в чужой стране, в другом полушарии Земли, месяц назад было еще 17 лет, с мамой ездил по миру. Естественно, кругом одни дядьки.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий