«Зенит» впервые не забил в матче этой РПЛ – сыграли 0:0 со «Спартаком». Серия с голами в лиге составляла 25 игр

«Зенит» впервые в сезоне не забил ни одного гола в матче РПЛ.

В матче 19-го тура « » на своем поле сыграл вничью со « » (0:0).

Команда тренера Сергея Семака впервые в этом сезоне чемпионата провела матч, не забив ни одного гола.

В последний раз такое случалось в прошлом сезоне в игре чемпионата России против «Ростова» 16 апреля.

Таким образом, прервалась серия «Зенита» из 25 матчей с забитыми голами в лиге.