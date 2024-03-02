Кубок Гагарина. ЦСКА в гостях у «Локомотива», «Спартак» примет «Северсталь», московское «Динамо» против минского

Теги Ак Барс Салават Юлаев ЦСКА Локомотив Северсталь Трактор Спартак Автомобилист результаты матчей Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

«Салават» примет «Трактор» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Также пройдут вторые матчи в сериях «Спартак» – «Северсталь», «Локомотив» – ЦСКА и «Ак Барс» – «Автомобилист». 

Кроме того, состоится первый матч в серии «Динамо» Москва – «Динамо» Минск. 

Кубок Гагарина

Первый раунд

Салават Юлаев – Трактор
Дата проведения
2 марта, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Локомотив – ЦСКА
Дата проведения
2 марта, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Динамо Москва – Динамо Минск
Дата проведения
2 марта, 17.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Спартак – Северсталь
Дата проведения
2 марта, 17.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

Ак Барс – Автомобилист
Дата проведения
2 марта, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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16 комментариев
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Только Салават!!!!
Надо брать эту игру дома обязательно!!!
Победы нашим парням!!!
+9
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+9
Команда Салават Юлаев мы в вас верим! Соберитесь и подарите победу всем болельщикам! 💚
+9
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Удачи всем клубам КХЛ в борьбе за кубок Гагарина, ну кроме ска разумеется.
+7
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Победы сегодня СЮ.
+7
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За Салават Юлаев !
Начнем победную серию !!!
Главное без травм ! Удачи команде, момент истины, проиграем сегодня трудно будет !!!
+7
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Удачи Салавату! Ждём от команды яркой, раскрепощенной игры, с обилием моментов и голов!
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Динамо и Юлаевцам победы, ждем яркой игры!
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СЮ яркой и уверенной победы! Локо и Ак Барс не огорчите своих болельщиков!
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Вперёд, юлаевцы! Нужна победа!
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Вчерашняя игра и победа Торпедо над СКА оставили самое приятное впечатление! Это как знак КХЛ!

И драка в игре Авангарда была хороша. Особенно драка бойцов!

Так держать ! И , конечно, всем нам хорошего хоккея сегодня и побед любимцам!!!
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Зарплату получили. Теоретически, теперь им ничего не мешает показать "совсем другую игру в плей-офф". Ну Трактор уже почувствовал "вкус крови" и вряд ли легко сдастся. Так что, проигрыш в первой игре, ещё аукнется.
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команда настроения,
хер угодаешь на что ставить
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Удачи Спартаку!
Надо забирать и вторую игру серии.
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