Кубок Гагарина. ЦСКА в гостях у «Локомотива», «Спартак» примет «Северсталь», московское «Динамо» против минского

«Салават» примет «Трактор» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Также пройдут вторые матчи в сериях «Спартак» – «Северсталь», «Локомотив» – ЦСКА и «Ак Барс» – «Автомобилист».

Кроме того, состоится первый матч в серии «Динамо» Москва – «Динамо» Минск.

Первый раунд

Счет в серии: 0-1

Счет в серии: 0-1

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ