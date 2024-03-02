Кубок Гагарина. ЦСКА в гостях у «Локомотива», «Спартак» примет «Северсталь», московское «Динамо» против минского
«Салават» примет «Трактор» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Также пройдут вторые матчи в сериях «Спартак» – «Северсталь», «Локомотив» – ЦСКА и «Ак Барс» – «Автомобилист».
Кроме того, состоится первый матч в серии «Динамо» Москва – «Динамо» Минск.
Первый раунд
- Дата проведения
- 2 марта, 14.30, «Уфа-Арена»
Счет в серии: 0-1
- Дата проведения
- 2 марта, 17.00, «Арена-2000»
Счет в серии: 0-1
- Дата проведения
- 2 марта, 17.00, «ВТБ-Арена»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 2 марта, 17.00, «ДС Мегаспорт»
Счет в серии: 1-0
- Дата проведения
- 2 марта, 17.00, «Татнефть-Арена»
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Надо брать эту игру дома обязательно!!!
Победы нашим парням!!!
Начнем победную серию !!!
Главное без травм ! Удачи команде, момент истины, проиграем сегодня трудно будет !!!
И драка в игре Авангарда была хороша. Особенно драка бойцов!
Так держать ! И , конечно, всем нам хорошего хоккея сегодня и побед любимцам!!!
хер угодаешь на что ставить
Надо забирать и вторую игру серии.