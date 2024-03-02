Денис Глушаков: «У «Зенита» есть «Газпром». У «Спартака» ресурсы не такие глобальные»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Газпром Денис Глушаков Футбол

Денис Глушаков ответил на вопрос об админресурсе «Зенита».

– Аршавин, отвечая на вопрос про админресурс «Зенита», спросил: «А доказательства есть?» У вас есть доказательства?

– Не хочу говорить про админресурс – у них есть «Газпром», а это значит, что у них большие возможности и много денег для покупки игроков.

Я думаю, у «Спартака» тоже есть ресурсы, но не такие глобальные, как у «Зенита», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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19 комментариев
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Как же любят делать из себя бедных и несчастных. Тыкая в сторону Зенита. А по сути, это просто оправдание своих неудач и непрофессионализма. И болел проще успокоить, внушив им мысль про якобы какой-то ресурс у кого-то.
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То есть платить баночнику джикии почти 3 ляма это норм. В зените так не все получают. Просто работать на рынке надо уметь и покупать кого надо. А то так и будет Абаскаль виноват и зенит.
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Ну да ну да
Нефть то частная, эт мы в курсе
+13
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Ну во-первых не надо смешивать разные понятия - деньги спонсора и адмресурс. Во-вторых надо смотреть не на богатство спонсора, а на бюджет клуба, тут конечно цифры в пользу Зенита, но разница не катастрофическая -
Зенит 16,6 млрд
Спартак 13,7 млрд
И в-третьих, и это основное - посмотрите как эти деньги тратит Зенит и как Спартак.
Зенит приобретает качественных игроков, Спартак в основном неликвид. И ещë интересная подробность - около 15% бюджета Спартак расходует на содержание армии агентов. Какая от них отдача знают все.
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Ответ MAXIMum1
Как же любят делать из себя бедных и несчастных. Тыкая в сторону Зенита. А по сути, это просто оправдание своих неудач и непрофессионализма. И болел проще успокоить, внушив им мысль про якобы какой-то ресурс у кого-то.
Таких много....
Удел слабых
+10
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А вообще заголовок должен был быть такой :
Легенда Спартака Денис Глушаков назвал свою бывшую команду нищебродами
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Говорить не хочу, поэтому скажу.
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Газ бьет нефть, как камень ножницы)))
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Да, камон!

Вот уж кому плакать о несопоставимости ресурсов с Зенитом, так точно не Спартаку. Наоборот, Газпром постоянно обременяют всякими социальными программами убыточными, изымают прибыль в бюджет РФ через доп. налоги, все траты приходится согласовывать с "сами знаете кем".

А Лукоил потихоньку сосёт нефть и не парится. И как "совершенно частная компания" может в Спартак любую сумму денег отправлять. Было бы желание. Но не отправляет :)
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зато у спартака широкая наркодиллерская сеть. а банный мальчик вообще спартак не любит, интернет все помнит, хотя может это до поставок наркоты было.
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Интересно,а искать игроков типа барриоса,сантоса и не покупать кофрие,тиля за такие же деньги тоже газпром мешает?Может вопросы скаутам клуба все таки задавать нужно,что они не могут найти достойных игроков?
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Ответ Alexey Shmelev
ну конечно если стадионы зениту строить за государственный счет то бюджет совсем расти не будет
Федуны отбили свой стадион бесплатной землёй,подаренной им,на которой они построили сотни тысяч кв.м. человейников
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Ресурс Глушакова - чехи
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Спартачизм — это хроническая болезнь психики. Окончательно не излечивается. В любой момент можно сорваться, впасть в депрессию и заныть, заныть...
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Спартак всегда был народной, бунтарской командой, которую правительство пыталось задушить, ибо не могло контролировать. Но народ все понимал и понимает, потому до сих пор Спартак - самый сильный, популярный и успешный клуб, и ни пичканье зенитов миллиардами долларов, ни кулуарные заговоры не смогли этого поменять.
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Ответ jntvk7ftxc
Ресурс Глушакова - чехи
И верхние фейсы.
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