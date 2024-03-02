Денис Глушаков: «У «Зенита» есть «Газпром». У «Спартака» ресурсы не такие глобальные»
Денис Глушаков ответил на вопрос об админресурсе «Зенита».
– Аршавин, отвечая на вопрос про админресурс «Зенита», спросил: «А доказательства есть?» У вас есть доказательства?
– Не хочу говорить про админресурс – у них есть «Газпром», а это значит, что у них большие возможности и много денег для покупки игроков.
Я думаю, у «Спартака» тоже есть ресурсы, но не такие глобальные, как у «Зенита», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Нефть то частная, эт мы в курсе
Зенит 16,6 млрд
Спартак 13,7 млрд
И в-третьих, и это основное - посмотрите как эти деньги тратит Зенит и как Спартак.
Зенит приобретает качественных игроков, Спартак в основном неликвид. И ещë интересная подробность - около 15% бюджета Спартак расходует на содержание армии агентов. Какая от них отдача знают все.
Удел слабых
Легенда Спартака Денис Глушаков назвал свою бывшую команду нищебродами
Вот уж кому плакать о несопоставимости ресурсов с Зенитом, так точно не Спартаку. Наоборот, Газпром постоянно обременяют всякими социальными программами убыточными, изымают прибыль в бюджет РФ через доп. налоги, все траты приходится согласовывать с "сами знаете кем".
А Лукоил потихоньку сосёт нефть и не парится. И как "совершенно частная компания" может в Спартак любую сумму денег отправлять. Было бы желание. Но не отправляет :)