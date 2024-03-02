Денис Глушаков: «У «Зенита» есть «Газпром». У «Спартака» ресурсы не такие глобальные»

Денис Глушаков ответил на вопрос об админресурсе «Зенита».

– Аршавин, отвечая на вопрос про админресурс «Зенита», спросил: «А доказательства есть?» У вас есть доказательства?

– Не хочу говорить про админресурс – у них есть « », а это значит, что у них большие возможности и много денег для покупки игроков.

Я думаю, у « » тоже есть ресурсы, но не такие глобальные, как у « », – сказал бывший полузащитник красно-белых.