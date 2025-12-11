Гвардиола выиграл 14 из 28 матчей против «Реала» во главе «Барселоны», «Баварии» и «Сити»
Гвардиола выиграл половину матчей против «Реала».
Пеп Гвардиола обыгрывает «Реал» чаще, чем уступает ему.
Сегодня «Манчестер Сити» под руководством 54-летнего специалиста одолел мадридцев на их поле в Лиге чемпионов – 2:1.
Это была 28-я игра Гвардиолы против «Реала» в качестве главного тренера. Пеп одержал 14 побед, 8 раз уступил, а еще 6 встреч завершились вничью.
До работы в «Ман Сити» испанец тренировал «Баварию» и «Барселону».
Что делать с Хаби Алонсо?25825 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости