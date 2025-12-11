  • Спортс
  Гвардиола выиграл 14 из 28 матчей против «Реала» во главе «Барселоны», «Баварии» и «Сити»
20

Гвардиола выиграл 14 из 28 матчей против «Реала» во главе «Барселоны», «Баварии» и «Сити»

Гвардиола выиграл половину матчей против «Реала».

Пеп Гвардиола обыгрывает «Реал» чаще, чем уступает ему.

Сегодня «Манчестер Сити» под руководством 54-летнего специалиста одолел мадридцев на их поле в Лиге чемпионов – 2:1.

Это была 28-я игра Гвардиолы против «Реала» в качестве главного тренера. Пеп одержал 14 побед, 8 раз уступил, а еще 6 встреч завершились вничью.

До работы в «Ман Сити» испанец тренировал «Баварию» и «Барселону».

