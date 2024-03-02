Дзагоев назначен селекционером ЦСКА
Алан Дзагоев получил должность в ЦСКА.
Бывший полузащитник армейцев назначен селекционером московского клуба.
В его обязанности будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа.
Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год, в ноябре 2023-го он завершил карьеру футболиста.
Дзага неплохой, добрый в общем-то парень.....ну будем честны: ум и аналитические способности оного, мягко говоря не очень сильная сторона.
Какой из него нафиг селекционер?)
В сети полно видео, как над ним открыто угарают его же партнёры по команде (тоже между прочим не элита интеллектуальных способностей в целом), а его затупы уже стали легендарными внутриклубными мемами)
Так же ЦСКА нашел и Головина когда-то, показавшего себя на молодежном турнире.
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/cskalifeandanalytics/3170440.html?ysclid=lta0kqzviz940395138 - вот вам статья про селекционный отдел ЦСКА, написанная пользователем летом прошлого года.
И что-то я не вижу там сплошь специалистов с высшим образованием, про которое вы говорите.
Шевелев в ЦСКА ввел проект «Red-Blue future», по которому происходит поиск игроков по разным статистическим параметрам.
По этому проекту как раз нашли алжирца и иранца.
И именно по этой аналитике Дзага будет помогать селекционному отделу отбирать качественных игроков.