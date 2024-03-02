Дзагоев назначен селекционером ЦСКА

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Алан Дзагоев получил должность в ЦСКА.

Бывший полузащитник армейцев назначен селекционером московского клуба. 

В его обязанности будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа.

Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год, в ноябре 2023-го он завершил карьеру футболиста. 

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35 комментариев
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Селекционером осетинских пирогов? Он хоть какое-то обучение успел пройти?
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Ответ idemidov
Ура. Всегда радует когда легенды возвращаются в клуб в том или ином качестве.
Ты угараешь? Зачем разводить в клубе содержание должностей свадебных генералов? У ЦСКА всё так хорошо с лишним баблом?
Дзага неплохой, добрый в общем-то парень.....ну будем честны: ум и аналитические способности оного, мягко говоря не очень сильная сторона.
Какой из него нафиг селекционер?)

В сети полно видео, как над ним открыто угарают его же партнёры по команде (тоже между прочим не элита интеллектуальных способностей в целом), а его затупы уже стали легендарными внутриклубными мемами)
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+21
Ура. Всегда радует когда легенды возвращаются в клуб в том или ином качестве.
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Ответ ltkmaby
А где учат на селекционера?
В аграрных университетах же.
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Я конечно не знаю его способностей в селекции, но вид товарищ не выглядит сильно интеллектуальным для такой работы
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Просто пристроили по знакомству.
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Ответ Isshin88
Селекционером осетинских пирогов? Он хоть какое-то обучение успел пройти?
Тестировщик осетинских пирогов 🤣
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Будет искать хрусталь
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Ну все, приток талантов из Осетии обеспечен, может и найдутся таланты)
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Ответ Кирилл
Так он последние 2-3 недели проходил стажировку в ЦСКА в селекционном отделе. И Шевелев, который раньше как раз был в аналитическом отделе по игрокам, а сейчас стал заместителем Бабаева по спортивным вопросам, проводил ему обучение.
2-3 недели это явно несерьёзно. Тем более на аналитика учатся. Высшее образование есть такое. Это даже если брать хотя бы магистратуру это 2 года минимум.
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Ответ Isshin88
Тогда тем более вопросы, если он не получил нормального образования.
Селекционерами в основной массе всегда становятся бывшие футболисты, которые сами играли и могут сделать вывод об игроке по определенным показателям и, как минимум, видеонарезке или, как максимум, по игре на разного рода молодежных турнирах.
Так же ЦСКА нашел и Головина когда-то, показавшего себя на молодежном турнире.

https://m.sports.ru/tribuna/blogs/cskalifeandanalytics/3170440.html?ysclid=lta0kqzviz940395138 - вот вам статья про селекционный отдел ЦСКА, написанная пользователем летом прошлого года.
И что-то я не вижу там сплошь специалистов с высшим образованием, про которое вы говорите.
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Ответ Кирилл
А где написано, что Алан стал «руководителем селекционного отдела ЦСКА» ? Дзага стал одним из селекционеров ЦСКА, коих в клубе точно несколько человек.
Тогда тем более вопросы, если он не получил нормального образования.
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Ответ Зелёный гопник
Тестировщик осетинских пирогов 🤣
Да, в этом он был спец. Набирал регулярно лишние кило.
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Ответ ltkmaby
А где учат на селекционера?
Судя по описанию де-факто это аналитик данных. Это вполне распространённая профессия.
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Ответ Isshin88
Селекционером осетинских пирогов? Он хоть какое-то обучение успел пройти?
А где учат на селекционера?
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Ответ Isshin88
2-3 недели это явно несерьёзно. Тем более на аналитика учатся. Высшее образование есть такое. Это даже если брать хотя бы магистратуру это 2 года минимум.
Так Алан и не будет то сам делать всю аналитику «от и до».

Шевелев в ЦСКА ввел проект «Red-Blue future», по которому происходит поиск игроков по разным статистическим параметрам.
По этому проекту как раз нашли алжирца и иранца.

И именно по этой аналитике Дзага будет помогать селекционному отделу отбирать качественных игроков.
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Ответ Felp
Недавно же была новость, что проходил
Не видел. Если получил полноценное образование - это хорошо. Аналитик это серьёзная профессия, техническая.
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Ответ Isshin88
Селекционером осетинских пирогов? Он хоть какое-то обучение успел пройти?
Недавно же была новость, что проходил
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Ответ Давид Кочинян
Очень сомневаюсь в способности Алана разглядеть будущий талант, честно говоря. Буду рад ошибиться!
Я бы и рад был поверить. Он был очень талантливым игроком. Но здесь другая работа, на которую надо пройти нормальное обучение, которое явно длиться минимум пару лет.
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Алану только удачи!
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Хахаха. Но это не инфо повод, чтобы сбить с мысли Зенит - Спартак. Хорошая попытка, но нет.
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Хрусталь хрусталя увидит издалека. А если серьезно не понятное назначение. Ну для опыта анализа игроков наверное пойдёт
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Будет коней породистых выращивать и подбирать.
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Ну наверное, талантов,травматиков и гулен видит издалека)
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