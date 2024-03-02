Дзагоев назначен селекционером ЦСКА

Алан Дзагоев получил должность в ЦСКА.

Бывший полузащитник армейцев назначен селекционером московского клуба.

В его обязанности будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа.

играл за с 2008 по 2022 год, в ноябре 2023-го он завершил карьеру футболиста.